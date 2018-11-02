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Полпред для вида. Хезер Науэрт придет в ООН на смену Никки Хейли

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Михаил Шейнкман
© AFP 2018 / Mandel NganОфициальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт и госсекретарь Майк ПомпеоОфициальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт и госсекретарь Майк Помпео
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Она вполне соответствует параметрам полпреда США в Совбезе. А некоторые даже превосходит. Как и многие до нее, не имеет представления о дипломатии, но зато это – красиво.

Полпред для вида. Хезер Науэрт придет в ООН на смену Никки Хейли
"Ее кандидатура находится под очень серьезным рассмотрением", – сказал Дональд Трамп. Еще бы. А если он не откажется от своих слов, то рассматривать ее будет уже не только он. Там есть на что посмотреть. По крайней мере, представителям своих стран в Совете Безопасности ООН мужского пола. По сообщению американских СМИ, сам для себя президент Соединенных Штатов уже решил назначить пресс-секретаря Госдепа Хезер Науэрт полпредом США вместо уходящей Никки Хейли. Из пяти, как он определил сразу, претендентов на этот пост он выбрал четвертый номер. 

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сама Хезер, возможно, так же скромно, как Калугина, сказала бы на это: "вы мне льстите". Но "вам все льстят", – получила бы она закономерный ответ. А  как иначе, при таком-то покровителе. Он же ее из своего любимого Fox News потому и забрал к себе, что "ну нравится она мне". И при этом у нее с Трампом никакого служебного романа. Она ему просто верна. Таких в его администрации еще поискать. Накануне во время брифинга хозяин Белого дома источал своей протеже комплименты. Говорил, что "прекрасна", что "действительно превосходна", что "долгое время является его сторонником". А что еще надо, чтобы представлять США в ООН? Тем более если для вида. 

Есть у нее небольшой минус – слаба она на дипломатию. С другой стороны, когда это им мешало. Хотя последние полтора года она – лицо Госдепа. Но единственное ее достижение заключается в том, что она не ушла вслед за своим первым начальником Тиллерсоном. Впрочем, не Помпео ее назначал, не Помпео ее увольнять. Трамп, конечно, охотно назначил бы Хезер личной пресс-секретаршей, но вряд ли Меланья оценила бы такой выбор. В ее понимании, для частого общения с ее мужем Сара Сандерс подходит больше. 

А Науэрт свою должность явно переросла. Причем Хезер вполне соответствует параметрам полпреда США в Совбезе. А некоторые даже превосходит. Она, как и многие до нее, не имеет представления о дипломатии, но зато это – красиво. А коль так, Трамп вполне может повторить ей слова Штирлица, сказанные им молоденькой машинистке кафе "Элефант" Габи: "как партнер в шахматы вы меня не интересуете". 

Постпред США при ООН Никки Хейли и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst
Блики Никки. Хейли ушла, но обещала вернуться
Его, правда, за это могут обвинить в плагиате. Барак Обама. Он же первым ввел в Совет Безопасности журналистку Саманту Пауэр. Но случись это, Трамп поступит с ним так же, как со своим соперником по президентской кампании Тедом Крузом. Он тогда опубликовал рядом фотографии его жены и своей. Организатор конкурсов красоты со стажем – Дональд знает, что ничем не рискнет, если предложит всем найти десять отличий между Самантой и Хезер. Впрочем, она и от Никки отличается радикально. Та – брюнетка, эта – блондинка. У той инициалы Н.Х. у этой Х.Н. 

Кажется, что все наоборот. Но главное-то – рот. Вот и в журнале Foreign Policy считают, что Науэрт станет хорошей "говорящей головой" и будет читать свой текст как надо. В любом случае, телевизионную картинку она не испортит. А что касается звука, то его всегда можно приглушить. Причем в этом случае без ущерба для содержания. Формы-то от этого не пострадают. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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