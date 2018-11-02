Она вполне соответствует параметрам полпреда США в Совбезе. А некоторые даже превосходит. Как и многие до нее, не имеет представления о дипломатии, но зато это – красиво.

Полпред для вида. Хезер Науэрт придет в ООН на смену Никки Хейли Your browser does not support HTML5 audio

"Ее кандидатура находится под очень серьезным рассмотрением", – сказал Дональд Трамп. Еще бы. А если он не откажется от своих слов, то рассматривать ее будет уже не только он. Там есть на что посмотреть. По крайней мере, представителям своих стран в Совете Безопасности ООН мужского пола. По сообщению американских СМИ, сам для себя президент Соединенных Штатов уже решил назначить пресс-секретаря Госдепа Хезер Науэрт полпредом США вместо уходящей Никки Хейли. Из пяти, как он определил сразу, претендентов на этот пост он выбрал четвертый номер.

Сама Хезер, возможно, так же скромно, как Калугина, сказала бы на это: "вы мне льстите". Но "вам все льстят", – получила бы она закономерный ответ. А как иначе, при таком-то покровителе. Он же ее из своего любимого Fox News потому и забрал к себе, что "ну нравится она мне". И при этом у нее с Трампом никакого служебного романа. Она ему просто верна. Таких в его администрации еще поискать. Накануне во время брифинга хозяин Белого дома источал своей протеже комплименты. Говорил, что "прекрасна", что "действительно превосходна", что "долгое время является его сторонником". А что еще надо, чтобы представлять США в ООН? Тем более если для вида.

Есть у нее небольшой минус – слаба она на дипломатию. С другой стороны, когда это им мешало. Хотя последние полтора года она – лицо Госдепа. Но единственное ее достижение заключается в том, что она не ушла вслед за своим первым начальником Тиллерсоном. Впрочем, не Помпео ее назначал, не Помпео ее увольнять. Трамп, конечно, охотно назначил бы Хезер личной пресс-секретаршей, но вряд ли Меланья оценила бы такой выбор. В ее понимании, для частого общения с ее мужем Сара Сандерс подходит больше.

А Науэрт свою должность явно переросла. Причем Хезер вполне соответствует параметрам полпреда США в Совбезе. А некоторые даже превосходит. Она, как и многие до нее, не имеет представления о дипломатии, но зато это – красиво. А коль так, Трамп вполне может повторить ей слова Штирлица, сказанные им молоденькой машинистке кафе "Элефант" Габи: "как партнер в шахматы вы меня не интересуете".

Его, правда, за это могут обвинить в плагиате. Барак Обама. Он же первым ввел в Совет Безопасности журналистку Саманту Пауэр. Но случись это, Трамп поступит с ним так же, как со своим соперником по президентской кампании Тедом Крузом. Он тогда опубликовал рядом фотографии его жены и своей. Организатор конкурсов красоты со стажем – Дональд знает, что ничем не рискнет, если предложит всем найти десять отличий между Самантой и Хезер. Впрочем, она и от Никки отличается радикально. Та – брюнетка, эта – блондинка. У той инициалы Н.Х. у этой Х.Н.

Кажется, что все наоборот. Но главное-то – рот. Вот и в журнале Foreign Policy считают, что Науэрт станет хорошей "говорящей головой" и будет читать свой текст как надо. В любом случае, телевизионную картинку она не испортит. А что касается звука, то его всегда можно приглушить. Причем в этом случае без ущерба для содержания. Формы-то от этого не пострадают.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik