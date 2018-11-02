Петру Порошенко уже давно не было так хорошо. Сразу по нескольким причинам. А главное – рядом с Меркель он точно знал, что все правильно ответят на вопрос, кто здесь "хромая утка".

"Утка по-киевски". Меркель оставила Порошенко удовлетворенным Your browser does not support HTML5 audio

Спустя несколько дней после объявления об уходе Ангела Меркель доказала, что и "хромая утка" еще может крякать. Высоко летать уже вряд ли. Только если самолетом. Допустим, из Берлина в Киев. Но крякнуть – это да. Причем по-украински. Сразу видно, что у лидера ФРГ появилось больше свободного времени. Когда бы прежде она нашла его, чтобы выучить хоть пару слов на мове. Хотя если по уставу, то за такие слова ее могли бы здесь и пристрелить. По крайней мере, вскинуть тризуб и гаркнуть: "Стой! Кто идет?". На самом же деле непонятно: то ли канцлерин, а то ли виденье.

Пусть рядом с ней и стоял их гетман, но вдруг это – подстава. Решил лично проверить, как они выполняют его приказ: "УПА* – отжаться". Тут же явный сбой в системе "пароль – отзыв". "Приветствую, воины!", – крикнула Меркель почетному караулу на понятном ему титульном языке. И ошиблась дважды. Хотя готовилась. А вместе с ней весь ее аппарат. И речевой тоже. Впрочем, ему было проще. Русский-то она знает превосходно – а тут пару звуков поменять и все. А вот аппарату ее помощников надо было подобрать слова так, чтобы "доброжелатели" не пририсовали "муттер" усики и фуражку с черепом. Но и так, чтобы хозяев не обидеть.

Не обиделись. Приняли как свою. Как и положено бандеровцам принимать немцев. Ей, наверное, сейчас было бы особенно приятно услышать от них: "Меркель слава!". Но и к "героям" она вполне может отнести себя. Это же героический поступок – несмотря на то, что творится у нее на душе, поехать туда, где вообще творится черт знает что. Да и тот иной раз в шоке. А Ангеле, судя по всему, ничего – понравилось. Этот ее визит планировался заранее, еще до провала ХДС в Гессене. Но даже если бы он в графике не значился, лучшего места для смены обстановки и доктор бы ей не прописал.

Пожалуй, на земле нет другого такого города, где бы ей были так рады. В благодарность только им она и могла сказать то, что недоговорила дома. "Они же дети", как называла их, в том числе, и она, пять лет назад. А детям не лгут. "Я сделала заявление об уходе, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам. Пусть уже другие возьмут на себя ответственность". Вот так. Наворотила дел, наприглашала мигрантов, и пусть другие возьмут на себя ответственность. Хорошая мина. Вроде, как и не ее – того, а она сама.

А потому что это Киев. Здесь все видится иначе. И гораздо важней не то, как она приветствовала караул, а то, что и она пришла сюда с приветом: рассказать, что мало санкций, что Россию за все это ждут еще запретов ранцы. Ну и чем это не "Слава Украине"? Еще и деньги пообещала. 85 миллионов евро – так себе, конечно, бонус. Порошенко один за год больше "поднимает". Но с "хромой утки" хоть перьев на подушку. А может, и на одеяло. Не зря же самодовольный Петро раз семь за день сказал Ангеле "дзякую". Это чаще, чем она слышала "данке шон" за последние три года.

Просто ему давно не было так хорошо. Рядом с Меркель он точно знал, что все правильно ответят на вопрос, кто здесь "хромая утка". Особенно если уточнить: а кто "хромой индюк"?

* Запрещенная в РФ организация

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik