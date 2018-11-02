"Агент Кремля", или За что Беню обидели

Нет, не уважают Коломойского ни в Москве, ни в Киеве. Даже санкций на него пожалели. А может, просто шифруются, чтоб агента не выдавать. Неясно, правда, чей он агент. В смысле – кому он нужен.

Украинский олигарх Игорь Коломойский, известный в миру как Беня, вынужден оправдываться. А что ему еще остается делать. В российский санкционный список он не попал и то ли обиделся, то ли призадумался. С одной стороны, хорошо – никаких ограничений и связанных с ними проблем. С другой – нет санкций, следовательно, нет и знака качества "щiрогo патрiота". А у тех, у кого есть такой знак, вопрос возникает: почему не попал? Коломойский и сам ответ ищет. "Мне кажется, этот список редактировался на Банковой", говорит. А там ведь администрация украинского президента находится, то есть "Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", – пришел к выводу олигарх.

Честно говоря, весьма изощренный ход мысли. Мне кажется, такого еще не было. К "агентам российского влияния" и "рукам Москвы", которые якобы обнаруживаются повсюду, уже все привыкли. Но чтоб рука Киева из списка Москвы вычеркнула Беню, чтобы сделать его "агентом Кремля", это что-то новенькое. "Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения", как говорил один из героев фильма "Формула любви".

Непонятно в этой связи вот что: если Порошенко из личной неприязни одного олигарха из списка вычеркивает, то почему другого, Пинчука, например, оставляет? Ведь Коломойский сам сказал: "что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской". Может, все потому, что Пинчук – на самом деле "агент Кремля"? Или "агент Киева", которого Порошенко тщательно маскирует, чтобы все думали, что он "агент Кремля"? Или, вообще, шпион американский? Голову сломаешь решать такие неразрешимые задачки.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik