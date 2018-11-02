ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Это вам не шашки. Киберспорт – "новое начало" с хорошим доходом

0990
Никита Воронков
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКиберспортсмены играют в World of Tanks.Киберспортсмены играют в World of Tanks.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Киберспортсмены уверенно подбираются к представителям традиционных видов спорта и даже кое-где теснят их. Не по голам, очкам, секундам, а в списках самых богатых.

Киберспортсмен впервые стал самым богатым спортсменом Финляндии. Чемпион мира по игре Dota 2 двадцатитрехлетний Лассе Урпалайнен (известный под ником MATUMBAMAN) в прошлом году зафиксировал доход в 1 миллион 800 тысяч евро. По данным финской налоговой службы, в списке богатейших людей Финляндии он расположился на 348 месте. Для сравнения: среди членов правительства страны больше всех, а именно 635 тысяч евро, заработала министр транспорта Анне Бернер. Стоит сразу отметить, что в этом списке нет финских звезд хоккея и "Формулы 1", потому что они не проживают в Финляндии и являются налоговыми резидентами других стран. А что насчет лыжников, биатлонистов, да, в конце концов, местных хоккеистов? Их доход в 2017-ом был меньше, чем у игрока в Dota 2. 

Геймеры на первом музыкально-техническом игровом фестивале Wargaming Fest в Центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Геймпад и "мышка" вместо ядра и штанги, или Олимпийский киберспорт
Киберспорт с каждым годом все ближе к глобальному мировому признанию. Во многих странах, включая Россию и Финляндию, он является официальным видом спорта. По многим признакам, таким как "четко установленные правила", "наличие своей аудитории" и другим киберспорт удовлетворяет олимпийским требованиям. Но есть и вопросы. Например: по каким дисциплинам выявлять чемпионов мира, олимпийских чемпионов? Дисциплин (читай компьютерных игр) великое множество, та же Dota 2 – это уже самостоятельная виртуальная империя. Да и турниров за календарный год проходят десятки.

Так что, скорее всего, дело идет к тому, что киберспорт в будущем станет отдельным явлением, займет свою определенную нишу, но официальное признание его спортом нужно лишь в некоторых случаях. Например, для упрощения въезда спортсменов в страну, где проходят соревнования. И для той же налоговой декларации – как бы финские власти обрисовали род деятельности игроков в Dota 2, если бы в Финляндии киберспорт не был признан официальным видом? 

Люди идут в компьютерные игры за впечатлениями, которых нет в реальной жизни
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Игры патриотов. Пентагон испытает новейшее оружие в онлайн-стрелялках
Что касается других спортивных "атрибутов", то у кибертурниров есть своя многомилионная аудитория, в ту же Dota 2 на самом высоком уровне играет несколько китайских команд, а это уже десятки миллионов зрителей. У киберспорта есть свои спонсоры, зачастую эксклюзивные – те компании, которые просто не пришли бы в обычный "классический" спорт: производители компьютерного "железа", ПО, игр и т.д. Соответственно, деньги в киберспортивной индустрии тоже крутятся немалые. Призовой фонд последнего турнира по Dota 2 – The International 2018 – превысил 25,5 млн долларов. Он вырос в 16 раз с 2011 года, когда прошли первые подобные соревнования. 

То есть потенциал киберспорта огромен, в первую очередь благодаря его изначальной глобальности. Ему покорны все возрасты и все весовые категории. Поэтому можно сказать, что киберспорт – как "новое начало" в русских шашках, которое играют "в целях отхода от привычных дебютных схем". А вот призовые фонды, как видим, бывают куда больше, чем в русских шашках.  

Автор Никита Воронков, радио Sputnik 

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена