Это вам не шашки. Киберспорт – "новое начало" с хорошим доходом

Киберспортсмен впервые стал самым богатым спортсменом Финляндии. Чемпион мира по игре Dota 2 двадцатитрехлетний Лассе Урпалайнен (известный под ником MATUMBAMAN) в прошлом году зафиксировал доход в 1 миллион 800 тысяч евро. По данным финской налоговой службы, в списке богатейших людей Финляндии он расположился на 348 месте. Для сравнения: среди членов правительства страны больше всех, а именно 635 тысяч евро, заработала министр транспорта Анне Бернер. Стоит сразу отметить, что в этом списке нет финских звезд хоккея и "Формулы 1", потому что они не проживают в Финляндии и являются налоговыми резидентами других стран. А что насчет лыжников, биатлонистов, да, в конце концов, местных хоккеистов? Их доход в 2017-ом был меньше, чем у игрока в Dota 2.
Так что, скорее всего, дело идет к тому, что киберспорт в будущем станет отдельным явлением, займет свою определенную нишу, но официальное признание его спортом нужно лишь в некоторых случаях. Например, для упрощения въезда спортсменов в страну, где проходят соревнования. И для той же налоговой декларации – как бы финские власти обрисовали род деятельности игроков в Dota 2, если бы в Финляндии киберспорт не был признан официальным видом?
То есть потенциал киберспорта огромен, в первую очередь благодаря его изначальной глобальности. Ему покорны все возрасты и все весовые категории. Поэтому можно сказать, что киберспорт – как "новое начало" в русских шашках, которое играют "в целях отхода от привычных дебютных схем". А вот призовые фонды, как видим, бывают куда больше, чем в русских шашках.
Автор Никита Воронков, радио Sputnik