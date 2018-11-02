Это вам не шашки. Киберспорт – "новое начало" с хорошим доходом

Киберспортсмены уверенно подбираются к представителям традиционных видов спорта и даже кое-где теснят их. Не по голам, очкам, секундам, а в списках самых богатых.

Киберспортсмен впервые стал самым богатым спортсменом Финляндии. Чемпион мира по игре Dota 2 двадцатитрехлетний Лассе Урпалайнен (известный под ником MATUMBAMAN) в прошлом году зафиксировал доход в 1 миллион 800 тысяч евро. По данным финской налоговой службы, в списке богатейших людей Финляндии он расположился на 348 месте. Для сравнения: среди членов правительства страны больше всех, а именно 635 тысяч евро, заработала министр транспорта Анне Бернер. Стоит сразу отметить, что в этом списке нет финских звезд хоккея и "Формулы 1", потому что они не проживают в Финляндии и являются налоговыми резидентами других стран. А что насчет лыжников, биатлонистов, да, в конце концов, местных хоккеистов? Их доход в 2017-ом был меньше, чем у игрока в Dota 2.

Киберспорт с каждым годом все ближе к глобальному мировому признанию. Во многих странах, включая Россию и Финляндию, он является официальным видом спорта. По многим признакам, таким как "четко установленные правила", "наличие своей аудитории" и другим киберспорт удовлетворяет олимпийским требованиям. Но есть и вопросы. Например: по каким дисциплинам выявлять чемпионов мира, олимпийских чемпионов? Дисциплин (читай компьютерных игр) великое множество, та же Dota 2 – это уже самостоятельная виртуальная империя. Да и турниров за календарный год проходят десятки.

Так что, скорее всего, дело идет к тому, что киберспорт в будущем станет отдельным явлением, займет свою определенную нишу, но официальное признание его спортом нужно лишь в некоторых случаях. Например, для упрощения въезда спортсменов в страну, где проходят соревнования. И для той же налоговой декларации – как бы финские власти обрисовали род деятельности игроков в Dota 2, если бы в Финляндии киберспорт не был признан официальным видом?

Что касается других спортивных "атрибутов", то у кибертурниров есть своя многомилионная аудитория, в ту же Dota 2 на самом высоком уровне играет несколько китайских команд, а это уже десятки миллионов зрителей. У киберспорта есть свои спонсоры, зачастую эксклюзивные – те компании, которые просто не пришли бы в обычный "классический" спорт: производители компьютерного "железа", ПО, игр и т.д. Соответственно, деньги в киберспортивной индустрии тоже крутятся немалые. Призовой фонд последнего турнира по Dota 2 – The International 2018 – превысил 25,5 млн долларов. Он вырос в 16 раз с 2011 года, когда прошли первые подобные соревнования.

То есть потенциал киберспорта огромен, в первую очередь благодаря его изначальной глобальности. Ему покорны все возрасты и все весовые категории. Поэтому можно сказать, что киберспорт – как "новое начало" в русских шашках, которое играют "в целях отхода от привычных дебютных схем". А вот призовые фонды, как видим, бывают куда больше, чем в русских шашках.

Автор Никита Воронков, радио Sputnik