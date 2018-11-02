"Белыми нитками": украинский суд продлил арест Вышинского

Кирилл Вышинский останется в украинской тюрьме до 28 декабря. Такое решение принял Херсонский городской суд накануне Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский останется в украинской тюрьме еще как минимум до 28 декабря. Такое решение принял Херсонский городской суд, который продлил арест журналиста. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. За это журналисту, который всего лишь выполнял свою работу, то есть писал статьи, грозит до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что решение о том, что Вышинский остается под стражей, было принято в канун Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября. Видимо, именно так на Украине понимают эту дату, а также такие понятия как свобода слова и справедливость.

Проигнорировал украинский суд и призывы российских властей и международного сообщества. Так, Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над журналистами. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также призывал ускорить расследование и выпустить Вышинского из тюрьмы. Вот только для украинских властей все как с гуся вода. Они даже не допускают к журналисту российских дипломатов, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство.

Достучаться до киевских властей попытаются участники акции солидарности с Кириллом Вышинским. 2 ноября коллеги журналиста собираются у посольства Украины в Москве с транспарантами и плакатами с хэштегом #ВолюВышинскому! Кроме того, они будут держать в руках катушки белых ниток как символ того, что дело шито белыми нитками. Таков девиз самой акции.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik