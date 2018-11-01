В Североатлантическом блоке совершенно неправильно представляют себе смысл учений. И своих нынешних, и российских учебных стрельб. Наши учения – совсем не угроза. Наоборот – способ понять ценность мирной жизни.

Да "тризуб" неймет. НАТО условного врага победило, а Россию испугалось Your browser does not support HTML5 audio

Все. Шутки кончились. И про шесть тысяч американских солдат, что по пути на маневры по спасению Норвегии заодно освободили Исландию от всех ее запасов пива, оставив на память о своем "героизме" долгий и неизгладимый след. И про министра обороны самой Норвегии, что словно специально к пиву подал себя в свитере с рыбками на брифинге по случаю небывалых для этих мест учений НАТО. И про канадский фрегат, что "перегорел" еще до старта. Причем в буквальном смысле – полыхнуло в машинном отделении. И про тех же морпехов США, чьи катера напоролись на скалы, заставив поджидавшего их "агрессора" перенести "агрессию" на другое время.

Это была лишь присказка. А вот теперь началось по-настоящему. Как они это называют, "активная боевая фаза". Пять взрывов на земле и четыре на море возвестили миру о возвращении холодной войны и привели в действие 50-тысячный североатлантический интернационал. Задача – отбить нападение невероятно злобного вероятного противника и перейти в контратаку. С этого места хотелось бы поподробней. Ну, например, предполагает ли контратака пересечение границ контратакуемого. Но чтоб никто не догадался, они даже имя врага засекретили – официально оно у них как бы вымышлено.

Хотя его нетрудно вычислить по географической карте. Коль все прочие страны этого околотка по одну сторону баррикад, то понятно, по чью душу они тут собрались своим "Единым трезубцем". А поскольку люди мы воспитанные, то и отправили в район нахождения их корабельной группировки два своих стратегических бомбардировщика Ту-160 с визитом вежливости. Ну, чтобы знали они: если что, мы дома – встретим, как полагается. А как у нас полагается встречать тех, кто к нам с "трезубцами" и прочими колюще-режущими причиндалами идет, с 1 по 3 ноября здесь же недалеко в Норвежском море продемонстрируют российские ракетчики.

Учебные стрельбы. И это совсем не то, о чем они подумали. Потому что не для того, чтобы кого-то запугать. Упаси блок. Как раз наоборот – чтобы помочь натовским ребятам установить порог страха и понять смысл жизни. А главное, ее ценность. Это как у Жванецкого. Подъехать к магазину на танке, направить дуло и спросить: "сколько-сколько?". 50 тысяч? 30 стран? Не стоит. Вот и генсек их Столтенберг, даром что тоже потомок угрюмых викингов, нордический характер и все такое, а юмор понял. "Надеюсь, – говорит, – что Россия будет действовать профессионально".

Молодец. У него в Тронхейме показательная батальная сцена по окончательному спасению Скандинавии от России, а он только на профессионализм России и надеется. Правильно. Потому что мощь свою ты тренируй, но не заплывай за буй. А то подошли к нам вплотную и теперь боятся нашего военного "авантюризма". Они почти как та дама, что взирая с балкона на проходящего мимо мужчину, которому и дела до нее нет, громко призывает его – не сметь ее домогаться. А на его резонное "где я и где вы" выражает готовность спуститься. Разница в том, что НАТО уже опустилось.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik