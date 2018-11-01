"Игра в концлагерь" ссорит поляков с украинцами. А "виновата" Россия

Времена меняются и игры в войну – тоже. Раньше батальные сцены во дворах неизменно заканчивались победой над фашистами. Теперь же украинские разработчики компьютерных игр предлагают сыграть в концлагерь. Действие разворачивается в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау (недалеко от польского города Освенцим). Как сообщается, в игре полная свобода выбора – можно выбрать, за кого играть, и, соответственно, или убегать от надзирателей, или убивать узников.
Хотя есть мнение, что разработчики таких слов не писали и кто-то в Сети наложил новый текст на видео с презентацией игры. Польские журналисты пошли дальше и выяснили, что и игры якобы никакой не будет, и видеоролик с презентацией – не более чем троллинг. Хотя в интервью российским СМИ разработчик, одессит Дмитрий Дыбин сказал, что игра все-таки выйдет, и возможность играть на стороне фашистов там действительно будет. А вот песню со словами о "польских псах", по его словам, добавил другой пользователь на Youtube.
Как бы то ни было, польское правосудие не остановить. Хотя когда на Украине выпустили детскую настольную игру про запрещенную в России организацию УПА, никто в Польше особенно не протестовал. Варшава, в конце концов, с радостью поддерживала "евромайдан", многие участники которого не особенно скрывали свои нацистские настроения. То есть сами по себе симпатии украинских разработчиков к сомнительным героям, конечно, поляков коробят, но не настолько, чтобы устраивать по этому поводу международный скандал. А вот когда упоминают польскую историю времен Второй мировой войны, они очень возмущаются.
Жаль, что пока поляки бьются за то, что лагеря были не польскими, они не обращают внимания на самое главное. Игра про концлагерь: вдумайтесь в это словосочетание. Трагедия миллионов человек как повод убить время. Что должно было произойти с обществом, чтобы такое вообще стало возможным? Неважно – можно ли там играть за надзирателей, можно ли выбирать их национальность и доступен ли режим вербовки бандеровцев. Важно, что сама эта трагедия не должна быть предметом развлечения.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik