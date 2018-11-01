"Игра в концлагерь" ссорит поляков с украинцами. А "виновата" Россия

В Польше недовольны компьютерной игрой украинских разработчиков. Ее действие разворачивается в концлагере, но поляков беспокоит не столько спорный выбор сюжета, сколько другое обстоятельство.

Времена меняются и игры в войну – тоже. Раньше батальные сцены во дворах неизменно заканчивались победой над фашистами. Теперь же украинские разработчики компьютерных игр предлагают сыграть в концлагерь. Действие разворачивается в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау (недалеко от польского города Освенцим). Как сообщается, в игре полная свобода выбора – можно выбрать, за кого играть, и, соответственно, или убегать от надзирателей, или убивать узников.

Польская прокуратура увиденными в интернете роликами с презентацией игры осталась недовольна и начала расследование . Причем в Варшаве недовольны не столько спорным выбором сюжета, сколько терминологией. Лагерь смерти называется "польским" – и в этом проблема. В видеоролике с описанием игры якобы есть такие слова: "польские концентрационные лагеря", а по отношению к полякам используется определение "псы".

Хотя есть мнение, что разработчики таких слов не писали и кто-то в Сети наложил новый текст на видео с презентацией игры. Польские журналисты пошли дальше и выяснили, что и игры якобы никакой не будет, и видеоролик с презентацией – не более чем троллинг. Хотя в интервью российским СМИ разработчик, одессит Дмитрий Дыбин сказал, что игра все-таки выйдет, и возможность играть на стороне фашистов там действительно будет. А вот песню со словами о "польских псах", по его словам, добавил другой пользователь на Youtube.

Как бы то ни было, польское правосудие не остановить. Хотя когда на Украине выпустили детскую настольную игру про запрещенную в России организацию УПА, никто в Польше особенно не протестовал. Варшава, в конце концов, с радостью поддерживала "евромайдан", многие участники которого не особенно скрывали свои нацистские настроения. То есть сами по себе симпатии украинских разработчиков к сомнительным героям, конечно, поляков коробят, но не настолько, чтобы устраивать по этому поводу международный скандал. А вот когда упоминают польскую историю времен Второй мировой войны, они очень возмущаются.

Впрочем, окончательно ссориться по этому поводу страны пока не намерены. Поэтому в Польше на всякий случай нашли в происходящем "российский след". Утверждают, что разработчик хоть и родился в Одессе, но все же однажды оступился – поучаствовал в конкурсе студенческого короткометражного кино, который проходил в Москве (сам он это отрицает). Такого замысловатого хода в поисках "руки Кремля", пожалуй, еще не было.

Жаль, что пока поляки бьются за то, что лагеря были не польскими, они не обращают внимания на самое главное. Игра про концлагерь: вдумайтесь в это словосочетание. Трагедия миллионов человек как повод убить время. Что должно было произойти с обществом, чтобы такое вообще стало возможным? Неважно – можно ли там играть за надзирателей, можно ли выбирать их национальность и доступен ли режим вербовки бандеровцев. Важно, что сама эта трагедия не должна быть предметом развлечения.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik