Его максимами до сих пор пестрят дембельские альбомы американских морпехов. "Я пришел с миром, – сказал генерал Мэттис иракцам. – Но если вы меня пошлете, я вас всех перебью". Так и поступил. Надо бы Трампу иметь это в виду.
Совсем нюх потерял. Джеймс "Бешеный пес" Мэттис накинулся на хозяина
Похоже, кое-кому в Пентагоне пора собирать чемоданы. О нем, правда, говорят, что привык стоять до конца. Но что-то подсказывает, что конец этот уже близок. Сам Джеймс Мэттис и подсказал. Когда такое было, чтобы он, боевой генерал, выносил сор из избы. Только если вместе с избой. А теперь, наверное, даже он сам с собой в разведку бы не пошел. Ладно, если бы просто все сдал журналистам. Он же, по сути, пожаловался им на то, что натолкнулся в Овальном кабинете на стену непонимания, которую так и не смог пробить. А ведь совсем не из-за того его прозвали "Бешеным псом", что скулит. Он Ирак брал, Афганистан брал, а Трампа не взял.
Это Трамп его взял, чтобы выполнял команды. В основном, "фас". А он, понимаешь, фыркать начал. И то ему не так, и это. На хозяина голос повышает. Асада убивать не захотел, зато трансгендеров в армию ему подавай. Забыл, видимо, что в Белом доме только один человек звучит гордо. Любой другой может быть лишь другом человека. Собственно, Мэттис и думал, что удружил, когда освежил для Трампа стратегию по Афганистану. А тот камня на камне от нее не оставил. Отверг все рекомендации.
Хотя ничего нового министр обороны не предложил. Сотрудничество с другими странами региона, увеличение военного контингента, обучение местных сил безопасности, достижение перемирия с талибами. То есть, все, вокруг чего они крутятся все эти 17 лет. Но верховный даже вникать не стал. Так обычно и происходит, когда не советы раздражают, а тот, кто их дает. А Мэттис Трампа раздражает. Ведь "он немного демократ" – в списке крепких выражений от Дональда это если еще и не предатель, то уже "немного того".
"У нас состоялась очень жесткая дискуссия по Афганистану", – попытался Мэттис быть деликатным настолько, насколько ему позволяют выправка да честь. А что он мог еще сказать? Что "у Трампа понимание вещей на уровне шестиклассника"? Так это от его имени уже Боб Вудворд в своей скандальной книге "Страх. Трамп в Белом Доме" сказал. Зачем повторяться, если все и так решат, что, может, и не лгал Вудворд, когда приписывал эти слова шефу Пентагона. Тем паче что Мэттису на самом деле есть, с чем сравнить президентский интеллект. Да хотя бы со своим.
Он же, как говорят, свободно цитирует Сунь-Цзы и Гомера. Причем не Симпсона. Поэтому мог бы по такому случаю ввернуть предупреждение китайского полководца и стратега о том, что "самое худшее – это осаждать глухие крепости". А затем "полирнуть" это наставлением древнего грека, что призывал "не навязывать своих услуг против воли". Впрочем, он и сам горазд на афоризмы. Его максимами до сих пор пестрят дембельские альбомы американских морпехов. "Я пришел с миром, – сказал генерал иракцам. – Но если вы меня пошлете, я вас всех перебью". Так и поступил. Надо бы Трампу иметь это в виду. Похоже, и он собирается Мэттиса послать.
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