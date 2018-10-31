"Бесплатный газ только в Москве". Порошенко уверен: чем дороже – тем лучше

Президент Украины Петр Порошенко продолжает убеждать сограждан, что отказ от дешевого газа из России – это к лучшему. Правда, получается у него все хуже.

Бесплатный сыр только в мышеловке, а бесплатный газ – только в "имперской столице", в Москве, уверен президент Украины Петр Порошенко.

Он недоволен "политиканами", которые обещают, что газ будет дармовым. Говорит, не допустит возврата к тем временам, когда надо было ездить в Москву, "чтобы получать газ и сдавать суверенитет". Правильно, сейчас суверенитет сдают совсем в другие места, в противоположном направлении от Москвы.

Надеюсь, те времена, когда бесплатный газ получали прямо из трубы, не выезжая с территории Украины, тоже остались в прошлом – от воровства Украины страдала не только Россия, но и покупатели топлива, те самые любимые Киевом европейцы.

Готовиться украинцам, в любом случае, нужно к худшему. Их власти теперь ездят сдавать суверенитет на Запад и получают за это не "бесплатный газ", а кредиты. И вот чтобы их отдать, нужно, помимо прочего, и поднимать цены на топливо для потребителей.

С 1 ноября населению придется платить за газ почти на четверть больше. И гражданам намекают, что они и этому должны порадоваться. Ведь МВФ, как говорят в Киеве, изначально настаивал сразу на 60-процентном повышении, но каким-то образом удалось сторговаться : повышать будут постепенно.

А если такой расклад все равно не внушает оптимизма, порадоваться надо хотя бы тому, что газ – якобы не российский. Поэтому Порошенко и убеждает сограждан, что гораздо лучше покупать российский газ в Европе и переплачивать за него всего четверть стоимости, а не 60 процентов, как изначально хотел МВФ, чем ездить в Москву и получать топливо со скидкой. А что ему еще остается – ситуация настолько невыгодна для него и неприятна для населения, что тут уже можно лепить что попало. Хуже все равно не будет.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik