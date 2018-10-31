Между прошлым и будущим. Крымский мост дотянули до Риги

Латвийские журналисты бьют тревогу. Новый путепровод в Риге проектирует российская компания, принимавшая участие в строительстве Крымского моста. В общем, все ясно: "зрада". Как это будет по-латышски?

Вообще как-то принято думать, что мосты что-то должны соединять, улучшать связи. В свое время не зря даже появились телемосты – для понимания понимания. Но Латвия – страна особенная, со своей культурой. А когда тут появляются русские или, не дай бог, вообще россияне – то привычные понятия, определения пускаются в гибридный пляс. Ньютон падает на яблоко и изобретает закон всемирного отталкивания; Архимед садится на диету, пытаясь обмануть заказчика; грязь, изобретая пенициллин, изобретает Флеминга. Еще не построенный мост уже начинает разрушать берега. Те, кто крепко держится за смыслы, срывают ногти.

А дело вот в чем. В Риге проектируют новый путепровод. Он должен соединить улицы, улучшить движение. Но поскольку это дело рижских властей, над которыми восседает этот ваш прокремлевский Ушаков, то уже ясно, что что-то не так. Такие люди добра Латвии по определению принести не могут. А при внимательном рассмотрении местных очкастых журналистов выяснилось, что в строительство вовлечена компания из Санкт-Петербурга, которая принимала участие в проектировании того самого моста, который никогда не будет построен и который все равно придется снести

Компания эта российская включена в санкционные списки. И не каким-то там МВД или МИД Латвии, а целым Минфином США. Так что надо что-то мигом выполнять. Ибо что ж это получается, уважаемые? Какие-то оборотни в касках, какие-то погоны в комбинезонах, да и просто нерадивые строители, которым все равно, что строить – добро или зло, возводят будущие опоры в сердце Латвии, надвигают пролеты, переносят узлы коммуникации и получают всякие полезные для республики и вредные для Федерации документы. МИД, который всегда на страже заявлений, распространил, что вообще-то за такое сотрудничество с чумными предусмотрена уголовная. Патриоты оживились, ибо любят, когда именно уголовная.

А эта рижская пятая колонна уже начала выкручиваться . Что особенно злит – как-то подготовленно. Мол, все разрешения получены, все бумаги в порядке, ребята проверенные, строили в Латвии еще со времен до покоренья Крыма. Запели романсы: "он был санкционный строитель, она офицерская дочь".

Мост, которого еще нет, уже бесит. Тем более что в дальнейшем предполагает полезную нагрузку. А в плохом всегда больше всего раздражает наличие хорошего. В общем, призрачно все в этом мире бушующем. Но за мост между прошлым и будущим держаться как раз не надо – только шатать.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия