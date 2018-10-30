Казалось, что это решение далось Меркель достаточно легко. По крайней мере, оно не выглядело выстраданным или как минимум продуманным. Сейчас она уверяет, что еще летом сама себе сказала: "стоп!". Но всем остальным-то она еще на днях говорила иное.
"Соломоново" решение. И немцы теперь знают: все пройдет – пройдет и эта
С бедой надо провести ночь. Не факт, что все немцы поняли, с чем именно они сегодня спали: с бедой или с радостью. Неизвестно, поняла ли сама виновница этой неопределенности, каково это, когда властные дни сочтены. Чтобы осознать это, одной ночи, наверное, мало. Но совершенно точно, что на одну ночь ее политическая карьера стала короче. А вот утро вряд ли стало вечера мудренее. Куда уж больше, если накануне это и так было "соломоновым решением". Ведь и в Германии, наконец, узнали, что все пройдет – пройдет и эта. Как небрежно называют ее те, кому уже даже имя ее произносить неприятно. Но теперь и они дружно скажут: "Меркель, прощай!".
Провал в Гессене поставил точку. Вернее, три. Поскольку еще три года она будет канцлером. Просто потому, что именно столько ей осталось до конца четвертого срока. Но в этой формальной продолжительности так много неформальной символики. Больше, пожалуй, понятной русским людям, чем бюргерам. Во-первых, сколько веревочке не виться, а все равно – тридцать лет и три года. Во-вторых, у нас столько обещанного и ждут. В-третьих, это же декретный отпуск по уходу за ребенком. Пусть в ее случае просто по уходу. Но решение же это тоже вынашивалось и рождалось в муках.
Внешне, правда, показалось, что оно далось Ангеле Меркель достаточно легко. По крайней мере, оно не выглядело выстраданным или как минимум продуманным. Хотя сейчас она и уверяет, что еще летом сама себе сказала: "стоп!". Но всем остальным она и перед земельными выборами в Гессене говорила, что при любом результате переизберется на декабрьском съезде лидером христианских демократов. Уже – нет. Ради последующего выигрыша партии "королева" приносит себя в жертву. Логично. Только если ХДС останется в игре, в "королевы" можно провести и пешку.
Другое дело, с какого фланга эта пешка пройдет и захочет ли новый ферзь три года терпеть их бывшую во главе кабинета. Тем более если им окажется министр здравоохранения Йенс Шпан – основная надежда реформаторов, о котором уже никто не скажет: молодо – зелено. Там все цвета радуги. В его случае, кстати, главную фигуру в партии можно будет в равной степени называть и ферзем, и королевой. Впрочем, любой, кто почувствует себя в ней важной птицей, едва ли станет долго считаться с "хромой уткой".
Да и электорат возмутится. Из любви к соратникам Меркель отказывается от руководства ими. А всех остальных, получается, она любит меньше, коль остается канцлером. Хотя это немцы поняли еще в 2015-ом. Пусть и не сразу сообразили, что это она не им адресовала свое, как оказалось, роковое: "Мы справимся!". Справились-то мигранты. В том числе и с самой Меркель. Ее решение постепенно сойти на нет – это, конечно, все равно сенсация. Но так его назвали бы, прими она его еще через тринадцать лет.
Однако сейчас – не без иронии судьбы. Главный противник Brexit'а – она сама уйдет по-английски. Через несколько лет после официального объявления об этом. Как чувствовала – не подала Мэй руки на саммите ЕС. Но, видимо, это передается и воздушно-капельным путем. Вот и Германии предстоит мучительно ждать, когда это закончится. Зато теперь в вопросе – ответ. Доколе – до Коля. Если Меркель досидит до 2021-го, то сравняется с Гельмутом Колем по властной продолжительности. Хотя если она стремится лишь к тому, чтобы повторить рекорд, немцы охотно засчитают ей год за три.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.