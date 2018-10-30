Информационный маховик заработал. Трамп уже выразился в том духе, что с удовольствием схлестнулся бы с Хиллари вновь. Добавил, впрочем, что с тем же удовольствием расправился бы с любым из Демпартии. Но к Клинтон-то у него все равно особые чувства.

Одна бабка сказала. Трампу впервые понравилась идея Клинтон Your browser does not support HTML5 audio

Первым делом подумалось, что это Билл забил. Ну, или просто забыл – тоже ведь немолод – дать Хиллари таблетку. Вот и взялась она за старое. Снова при людях сказала, что хотела бы быть президентом. Но когда она в том же эфире не исключила еще одной попытки сделать это, стало ясно: ее случай настолько тяжелый, что даже время не лечит. Все-таки нужна таблетка.

Оплошность экс-президента тут же попытались исправить помощники экс-госсекретаря. Заявили, что ее неправильно поняли. Участие в выборах главы государства в ее планах не значится. Она, конечно, выказала желание в январе 2021-го увидеть в Овальном кабинете демократа, но в принципе, а не в зеркале. Один из ее доверенных лиц так и вовсе пошутил, что у его патронессы "гораздо больше шансов на то, что она выиграет в лотерею".

Но информационный маховик уже заработал. Да и Трампу в кои-то веки понравилась идея Клинтон. Он выразился в том духе, что с удовольствием схлестнулся бы с ней вновь. Добавил, впрочем, что с тем же удовольствием расправился бы – а иного варианта он не рассматривает – с любым из Демпартии. Но к Хиллари-то у него все равно особые чувства. Первый поверженный соперник – как первая близость. Хочется повторить. Так, собственно, и распространяются слухи. Одна бабка сказала, один дед подхватил. И вот уже вся Америка обсуждает вероятность матча-реванша.

Сама Клинтон, надо полагать, безо всякой задней мысли вспомнила о своих амбициях лишь ради того, чтобы подыграть соратникам за неделю до выборов в конгресс: мол, "вначале возьмем его, а потом и Белый Дом". Но после всех этих разговоров она теперь тоже подумает: а почему бы, черт возьми, и не тряхнуть стариной. Сколько ей через три года будет? 74. Ерунда. Елизавете Второй – 92 и ничего – бодрячком. Там, правда, работа – не бей лежачего. Ну так и для Хиллари главное – в резиденцию американских президентов попасть, а пашут пусть специально обученные люди.

Зародись такая мысль в ее голове, она не была бы лишена логики поступательного движения. Step by step. Вначале Клинтон уступила в полуфинале Обаме. Затем дошла до финала. Выходит, ей сам бог велел попробовать еще раз, тем паче, что он троицу любит. А Трампа, видимо, не очень. Судя по вновь падающему рейтингу, правит-то он не бог весть как.

А работу над ошибками Хиллари провела. В мемуарах с говорящим названием "Что случилось?" честно признала, что кампанию-2016 проиграла из-за "распространенного предположения, что я выиграю" и из-за того, что женщина. Все это поправимо. Теперь в ее успех не верят даже помощники. Что же касается гендерной принадлежности, то нет смысла пробивать этот пресловутый "стеклянный потолок", если достаточно просто сменить пол. У них это быстро. А там, глядишь, все срастется. И, кто знает, может тогда и произойдет это чудесное перевоплощение. Ведь и старая кляча еще способна стать темной лошадкой. Особенно если вовремя не дать ей таблетку.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik