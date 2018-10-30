Одна бабка сказала. Трампу впервые понравилась идея Клинтон

Но информационный маховик уже заработал. Да и Трампу в кои-то веки понравилась идея Клинтон. Он выразился в том духе, что с удовольствием схлестнулся бы с ней вновь. Добавил, впрочем, что с тем же удовольствием расправился бы – а иного варианта он не рассматривает – с любым из Демпартии. Но к Хиллари-то у него все равно особые чувства. Первый поверженный соперник – как первая близость. Хочется повторить. Так, собственно, и распространяются слухи. Одна бабка сказала, один дед подхватил. И вот уже вся Америка обсуждает вероятность матча-реванша.
Сама Клинтон, надо полагать, безо всякой задней мысли вспомнила о своих амбициях лишь ради того, чтобы подыграть соратникам за неделю до выборов в конгресс: мол, "вначале возьмем его, а потом и Белый Дом". Но после всех этих разговоров она теперь тоже подумает: а почему бы, черт возьми, и не тряхнуть стариной. Сколько ей через три года будет? 74. Ерунда. Елизавете Второй – 92 и ничего – бодрячком. Там, правда, работа – не бей лежачего. Ну так и для Хиллари главное – в резиденцию американских президентов попасть, а пашут пусть специально обученные люди.
А работу над ошибками Хиллари провела. В мемуарах с говорящим названием "Что случилось?" честно признала, что кампанию-2016 проиграла из-за "распространенного предположения, что я выиграю" и из-за того, что женщина. Все это поправимо. Теперь в ее успех не верят даже помощники. Что же касается гендерной принадлежности, то нет смысла пробивать этот пресловутый "стеклянный потолок", если достаточно просто сменить пол. У них это быстро. А там, глядишь, все срастется. И, кто знает, может тогда и произойдет это чудесное перевоплощение. Ведь и старая кляча еще способна стать темной лошадкой. Особенно если вовремя не дать ей таблетку.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik