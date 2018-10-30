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Одна бабка сказала. Трампу впервые понравилась идея Клинтон

(обновлено: 17:15 30.10.2018)
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Михаил Шейнкман
© AFP 2018 / Mark RalstonХиллари и Билл КлинтонХиллари и Билл Клинтон
© AFP 2018 / Mark Ralston
Информационный маховик заработал. Трамп уже выразился в том духе, что с удовольствием схлестнулся бы с Хиллари вновь. Добавил, впрочем, что с тем же удовольствием расправился бы с любым из Демпартии. Но к Клинтон-то у него все равно особые чувства.

Одна бабка сказала. Трампу впервые понравилась идея Клинтон
Первым делом подумалось, что это Билл забил. Ну, или просто забыл – тоже ведь немолод – дать Хиллари таблетку. Вот и взялась она за старое. Снова при людях сказала, что хотела бы быть президентом. Но когда она в том же эфире не исключила еще одной попытки сделать это, стало ясно: ее случай настолько тяжелый, что даже время не лечит. Все-таки нужна таблетка. 

Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© REUTERS / Leah Millis
"Тучи сгущаются". Эксперт об "ошибке" Трампа
Оплошность экс-президента тут же попытались исправить помощники экс-госсекретаря. Заявили, что ее неправильно поняли. Участие в выборах главы государства в ее планах не значится. Она, конечно, выказала желание в январе 2021-го увидеть в Овальном кабинете демократа, но в принципе, а не в зеркале. Один из ее доверенных лиц так и вовсе пошутил, что у его патронессы "гораздо больше шансов на то, что она выиграет в лотерею". 

Но информационный маховик уже заработал. Да и Трампу в кои-то веки понравилась идея Клинтон. Он выразился в том духе, что с удовольствием схлестнулся бы с ней вновь. Добавил, впрочем, что с тем же удовольствием расправился бы – а иного варианта он не рассматривает – с любым из Демпартии. Но к Хиллари-то у него все равно особые чувства. Первый поверженный соперник – как первая близость. Хочется повторить. Так, собственно, и распространяются слухи. Одна бабка сказала, один дед подхватил. И вот уже вся Америка обсуждает вероятность матча-реванша. 

Сама Клинтон, надо полагать, безо всякой задней мысли вспомнила о своих амбициях лишь ради того, чтобы подыграть соратникам за неделю до выборов в конгресс: мол, "вначале возьмем его, а потом и Белый Дом". Но после всех этих разговоров она теперь тоже подумает: а почему бы, черт возьми, и не тряхнуть стариной. Сколько ей через три года будет? 74. Ерунда. Елизавете Второй – 92 и ничего – бодрячком. Там, правда, работа – не бей лежачего. Ну так и для Хиллари главное – в резиденцию американских президентов попасть, а пашут пусть специально обученные люди. 

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее супруг экс-президент Билл Клинтон на съезде Демократической партии в Филадельфии
© AP Photo / Carolyn Kaster
Мнение: Клинтон обижен за свою жену, неудачного кандидата в президенты
Зародись такая мысль в ее голове, она не была бы лишена логики поступательного движения. Step by step. Вначале Клинтон уступила в полуфинале Обаме. Затем дошла до финала. Выходит, ей сам бог велел попробовать еще раз, тем паче, что он троицу любит. А Трампа, видимо, не очень. Судя по вновь падающему рейтингу, правит-то он не бог весть как. 

А работу над ошибками Хиллари провела. В мемуарах с говорящим названием "Что случилось?" честно признала, что кампанию-2016 проиграла из-за "распространенного предположения, что я выиграю" и из-за того, что женщина. Все это поправимо. Теперь в ее успех не верят даже помощники. Что же касается гендерной принадлежности, то нет смысла пробивать этот пресловутый "стеклянный потолок", если достаточно просто сменить пол. У них это быстро. А там, глядишь, все срастется. И, кто знает, может тогда и произойдет это чудесное перевоплощение. Ведь и старая кляча еще способна стать темной лошадкой. Особенно если вовремя не дать ей таблетку.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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