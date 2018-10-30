Выйти из ДРСМД: США крошат глобальную безопасность, обвиняя во всем Россию

Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – это уже ясно, как божий день. Но команда Дональда Трампа решила сделать это "изящно", свалив все с больной головы на здоровую. А именно – обвинив Москву в нарушении соглашения. Дескать, это не мы, это – они! Для этой не сказать чтобы благородной цели хозяин Белого дома поручил госдепартаменту, Пентагону, Минфину и нацразведке подготовить специальный доклад. В документе речь пойдет о том, что США якобы вынуждены отвечать на нарушения договора российской стороной. И даже будет обозначено, как именно. Так что намерения у Трампа вполне серьезные. Заявления о выходе из договора никак нельзя назвать политической риторикой в чистом виде. Логика понятна: у России якобы есть подпадающие под статьи соглашения ракеты морского и воздушного базирования, недоступные для ОПК с технологической точки зрения в момент подписания документа в 1987 году.
В первую очередь тут имеется в виду Китай. Но можно вспомнить и другие страны: Индию, Пакистан, КНДР, Израиль и даже – со всеми присущими случаю оговорками – Иран. С формальной точки зрения позиция Белого дома не лишена основы. При идеальном раскладе в ДРСМД нужно было бы включить всех, у кого есть или потенциально могут быть соответствующие ракеты. А в реальной жизни? В реальности это напрочь исключено, исходя из политического и военно-стратегического положения дел в современном мире. И в Вашингтоне это прекрасно понимают: на тривиальную маниловщину такие рассуждения не похожи. Скорее они напоминают информационную операцию прикрытия. В итоге Вашингтон действует напролом, кроша остатки существующего баланса сил между США и Россией.
Зачем это делается? Чтобы создать новые рабочие места в американской "оборонке" и осваивать новые бюджеты? Чтобы лишний раз потрафить воинственно настроенным уже существующим и потенциальным сторонникам Дональда Трампа? Чтобы разместить ракеты в Европе и тем самым гарантировать над ней бессрочный и тотальный контроль? Все вместе взятое. Если это и есть "национализм" и "антиглобализм" американского президента, о которых все только и говорят в последнее время, то выглядят они причудливо. Тут даже и не пахнет надеждами некоторых на то, что Трамп сосредоточится на внутриамериканской повестке в духе "здорового и прагматичного" изоляционизма.
Дональд Трамп уже сполна показал себя "крутым парнем", способным на радикальные решения. Увы, многие из них носят очевидно деструктивный характер. Во всяком случае, для тех, кто не относит себя к Соединенным Штатам Америки. Может быть, это такой период политического взросления в стиле базаровского нигилизма? И скоро наступит мудрая зрелость – время не разрывать, а заключать соглашения? Планета-то у всех одна, как ни банально это звучит. Вопрос в том, когда будет это "скоро", и будет ли оно вообще.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik