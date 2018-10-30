С ними плохо, без них – еще хуже. Германия может отнять у Польши украинцев

Германия покусилась на польский рынок труда – совсем скоро она может начать перетягивать украинских заробитчан на свою территорию. В Варшаве, где совсем недавно были недовольны наплывом украинцев, теперь боятся их оттока.

Украинцы побегут в Германию. Если Берлин упростит получение рабочей визы, это нанесет серьезный удар по рынку труда. Причем не украинскому (там, кажется, никто уже по этому поводу не переживает, все понимают, что надо ехать на Запад), а польскому.

В Варшаве очень обеспокоились возможным оттоком украинцев из страны. Считают, что если Германия будет пускать на работу не граждан ЕС, Польша лишится почти 60 процентов украинских заробитчан. Тогда количество вакансий на рынке труда может вырасти с нынешних 165 тысяч до полумиллиона.

Хотя еще недавно там беспокоились, наоборот, о том, что граждан соседней страны понаехало очень уж много – по примерным оценкам, около миллиона. Даже министру иностранных дел Украины Павлу Климкину пришлось объяснять, что для Польши это – только плюс: украинцы, жертвуя собственной экономикой, едут поднимать польскую.

В Варшаве прислушались и оценили самоотверженный вклад соседей. Но тут неожиданно эту идиллию собралась разрушить Германия, которой нужно все больше и больше мигрантов. Выходцы из Африки и арабского мира, наверное, работать не рвутся, а обслуживать растущее население кто-то должен. Поляков, которые в свое время перебрались в качестве дешевой рабочей силы поддерживать экономику Германии, видимо, уже не хватает, нужно звать персонал из более бедных стран.

И с чем же тогда останется Польша? Свои уехали давно, приезжие, которые заняли их место, тоже уже засобирались – кем дальше заполнять возникший вакуум на рынке труда?

Хотя, может быть, на родину вернутся уехавшие поляки: наверняка, им будет не так-то просто соперничать на рынке труда Германии со свежими силами – с украинцами, которые находятся в более сложной ситуации и будут довольствоваться меньшими заработками.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik