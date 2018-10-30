Болид чадит. Европарламент запретил Латвию любить

Работа латвийского патриота и опасна, и трудна. К сожалению, часто еще и не видна. А когда видна, то иногда сожалеть приходится еще больше. Ибо всяких умников развелось, всяких многовекторных наплодилось. Из-за них единственно верная и понятная дорога к солнцу, к этому квадрату с лучами, загнутыми под прямым углом по часовой стрелке, начинает петлять и путаться в темных и неоднозначных лабиринтах либеральных ценностей. Из-за этого многие сбиваются с пути.
Эти умники, среди которых в открытую шныряют пособники русского тоталитаризма, приняли резолюцию, в которой требуют запретить неофашистские и неонацистские группы. Отдельно, с помощью откровенного ватника и друга Кремля Митрофанова, отметили Латвию и 16 марта – день памяти легионеров СС, святой для каждого нормального патриота. Поговаривают, что теперь многие организации, в которых состоят наши товарищи и друзья, ожидает ребрендинг и долгие перерывы на обед. А что будет с праздником и шествием – и думать не хочется.
Если бесконечно принимать всякие законы, то они начинают путаться, мешать друг другу и сворачиваться в клубки и узлы. Далее – всякие пробки, тромбы и прочая гадость, ведущая к летальным последствиям. Нормальный патриот – это всегда человек ясных целей и простых решений. Не надо его дергать. Он же теряется и кидается в крайности. Он уязвим, как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Что ж вы, гады, делаете? Запрещаете родину любить? Ну, это мы как-нибудь стерпим. Может, еще запретите и Россию ненавидеть?
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия