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Болид чадит. Европарламент запретил Латвию любить

(обновлено: 11:34 30.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в СтрасбургеЗдание Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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То, о чем давно судачили разные "руки Москвы" и "ноги Кремля" в Европарламенте, произошло. Депутаты приняли все-таки резолюцию против неофашистов и неонацистов. Упомянута в резолюции и Латвия.

Работа латвийского патриота и опасна, и трудна. К сожалению, часто еще и не видна. А когда видна, то иногда сожалеть приходится еще больше. Ибо всяких умников развелось, всяких многовекторных наплодилось. Из-за них единственно верная и понятная дорога к солнцу, к этому квадрату с лучами, загнутыми под прямым углом по часовой стрелке, начинает петлять и путаться в темных и неоднозначных лабиринтах либеральных ценностей. Из-за этого многие сбиваются с пути. 

Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Хорошо, когда ясность полная, как, например, с Россией. Все однозначно и понятно – все, что там происходит хорошее – это плохо. Все что плохо – хорошо. С Америкой тоже порядок: там вообще все всегда хорошо, они наши друзья, они всегда во всем. А вот в Европе этой все запутано. Галстук туда, салфетку сюда. Никакой ясности. Пишут, пишут, говорят, говорят. Голова кругом идет. Как только кажется, что что-то понял, так тебя за хомут. 

Эти умники, среди которых в открытую шныряют пособники русского тоталитаризма, приняли резолюцию, в которой требуют запретить неофашистские и неонацистские группы. Отдельно, с помощью откровенного ватника и друга Кремля Митрофанова, отметили Латвию и 16 марта – день памяти легионеров СС, святой для каждого нормального патриота. Поговаривают, что теперь многие организации, в которых состоят наши товарищи и друзья, ожидает ребрендинг и долгие перерывы на обед. А что будет с праздником и шествием – и думать не хочется.

Участники шествия латышского легиона Ваффен СС в Риге
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Политолог: ветераны легиона СС в Латвии теперь будут почти героями
Вы, товарищи европейцы, определитесь. Сначала даете зеленый свет и желаете удачи в пути по приятной антироссийской магистрали. Мы садимся в антироссийский болид, льем полный бак и что есть мочи жмем на педаль. Мы это поле знаем как никто. Мы знаем, как эту РФ побольнее кольнуть. Поэтому и легионеры СС, поэтому и шествия. А теперь вы нас перестаете заправлять, еще и шины не подкачиваете. Болид чадит, грохочет, Кремль смеяться начал. Что ж вы из нас петрушку делаете? 

Если бесконечно принимать всякие законы, то они начинают путаться, мешать друг другу и сворачиваться в клубки и узлы. Далее – всякие пробки, тромбы и прочая гадость, ведущая к летальным последствиям. Нормальный патриот – это всегда человек ясных целей и простых решений. Не надо его дергать. Он же теряется и кидается в крайности. Он уязвим, как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Что ж вы, гады, делаете? Запрещаете родину любить? Ну, это мы как-нибудь стерпим. Может, еще запретите и Россию ненавидеть? 

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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