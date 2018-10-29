Природное явление. Бразилию возглавит "тропический Трамп"

Но все это время она поворачивала налево. А если все время загребать в одну сторону, рано или поздно вернешься к тому, с чего начал. Так бывает, когда движешься по замкнутому кругу. Все, что требовалось от Болсонару – это никуда не уходить, а ждать, когда электорат сам к нему придет. Бывший капитан вооруженных сил и депутат с тридцатилетним стажем, теперь он может сказать о себе, что "капитан Бразилия". А может просто сделать акцент на полном имени. Он же Жаир Мессиас. Так и говорит, что пришел, чтобы спасти. Правда, на статую Христа, что в Рио, пока не претендует.
Он как раз из тех, что наоборот. В отличие от американского оригинала, который хоть и был известен публике, но в 2016-ом все равно возник как черт из табакерки, Болсонару в эту табакерку и не прятался. В бутылку лез, а в табакерку – нет. В Бразилии он давно прослыл олицетворением самого худшего, что может с ней произойти. Потому что с ней это уже происходило с 1964-го по 1985-й. А он никогда и не скрывал, что военная хунта и есть его идеал общественного устройства. Его послушать – даже Пиночет со своим стадионом окажется альтруистом. Болсонару критиковал чилийского диктатора за недостаточную жестокость по отношению к оппонентам.
"Голосованием перемен не добьешься. Надо убить тысяч 30. Если при этом погибнут несколько ни в чем не повинных, ничего страшного", – заставлял он гадать, кого же все-таки в нем больше: Трампа или Дутерте. Ведь денег серьезных у него нет. Атомного оружия – тоже. Но, как и президент Филиппин – орел. И не в пример Трампу реально умеет стрелять. Когда в Бразилии, погрязшей в политических скандалах, коррупции и преступности, возник запрос на сильную руку, в наличие оказалась только рука Болсонару. То, что доктор прописал. Ему же не "осушить болото" надо, а разнести эту халабуду. Заодно и фавелу. Как рассадник всякой криминальной заразы.
Грозится запустить в трущобы силовиков с лицензией на убийства без суда и следствия. "Я за пытки, и люди вокруг тоже", – любит говаривать он. Но не только поэтому – опять же в отличие от Трампа, здоровье которого стало вызывать опасение после его победы – самочувствие Болсонару начало волновать граждан до нее. Неудачное покушение во время предвыборного митинга. Хотя злые языки и сейчас уверены, что очень даже удачное. Он пролил кровь за свои убеждения, с лихвой компенсировав ее потерю прибавлением в политическом весе.
В общем, это еще вопрос, кто из них с Трампом больший оригинал. Президента США хоть кто-то может осадить. Ну, допустим, конгресс. У Болсонару тормозов может и не оказаться. Он же "тропический Трамп". А это как тропический дождь: тоже льет, но не останавливается.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik