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Природное явление. Бразилию возглавит "тропический Трамп"

(обновлено: 18:08 29.10.2018)
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Михаил Шейнкман
© REUTERS / Pilar OlivaresКандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару после голосования в Рио-де-ЖанейроКандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару после голосования в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Pilar Olivares
Когда в Бразилии, погрязшей в политических скандалах, коррупции и преступности, возник запрос на сильную руку, в наличие оказалась только рука Жаира Болсонару.

Природное явление. Бразилию возглавит "тропический Трамп"
Он на Трампа совсем не похож. На конкурсе двойников не прошел бы даже предварительный отбор. Но в этих широтах именно за ним закрепилась слава "тропического Трампа". И он не спорит. Как не возражает и тогда, когда его обзывают фашистом, расистом, сексистом, гомофобом. Кажется, на нем уже клейма ставить негде. Но так его еще никто не называл. Президент Бразилии. Ультраправый Жаир Болсонару, теперь можно сказать, предсказуемо собьет страну с того пути, которым она следовала последние лет тридцать. С того момента, когда ушла от военной диктатуры, как думали, навсегда. 

Но все это время она поворачивала налево. А если все время загребать в одну сторону, рано или поздно вернешься к тому, с чего начал. Так бывает, когда движешься по замкнутому кругу. Все, что требовалось от Болсонару – это никуда не уходить, а ждать, когда электорат сам к нему придет. Бывший капитан вооруженных сил и депутат с тридцатилетним стажем, теперь он может сказать о себе, что "капитан Бразилия". А может просто сделать акцент на полном имени. Он же Жаир Мессиас. Так и говорит, что пришел, чтобы спасти. Правда, на статую Христа, что в Рио, пока не претендует. 

Президентские выборы в Бразилии
© REUTERS / Pilar Olivares
Социализм с коррупцией или порядок с хунтой? В Бразилии все непросто

Он как раз из тех, что наоборот. В отличие от американского оригинала, который хоть и был известен публике, но в 2016-ом все равно возник как черт из табакерки, Болсонару в эту табакерку и не прятался. В бутылку лез, а в табакерку – нет. В Бразилии он давно прослыл олицетворением самого худшего, что может с ней произойти. Потому что с ней это уже происходило с 1964-го по 1985-й. А он никогда и не скрывал, что военная хунта и есть его идеал общественного устройства. Его послушать – даже Пиночет со своим стадионом окажется альтруистом. Болсонару критиковал чилийского диктатора за недостаточную жестокость по отношению к оппонентам. 

"Голосованием перемен не добьешься. Надо убить тысяч 30. Если при этом погибнут несколько ни в чем не повинных, ничего страшного", – заставлял он гадать, кого же все-таки в нем больше: Трампа или Дутерте. Ведь денег серьезных у него нет. Атомного оружия – тоже. Но, как и президент Филиппин – орел. И не в пример Трампу реально умеет стрелять. Когда в Бразилии, погрязшей в политических скандалах, коррупции и преступности, возник запрос на сильную руку, в наличие оказалась только рука Болсонару. То, что доктор прописал. Ему же не "осушить болото" надо, а разнести эту халабуду. Заодно и фавелу. Как рассадник всякой криминальной заразы. 

Вид на Рио-де-Жанейро от статуи Христа-Искупителя
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игра на вылет. Президентская гонка в Бразилии осталась без фаворитов

Грозится запустить в трущобы силовиков с лицензией на убийства без суда и следствия. "Я за пытки, и люди вокруг тоже", – любит говаривать он. Но не только поэтому – опять же в отличие от Трампа, здоровье которого стало вызывать опасение после его победы – самочувствие Болсонару начало волновать граждан до нее. Неудачное покушение во время предвыборного  митинга. Хотя злые языки и сейчас уверены, что очень даже удачное. Он пролил кровь за свои убеждения, с лихвой компенсировав ее потерю прибавлением в политическом весе. 

В общем, это еще вопрос, кто из них с Трампом больший оригинал. Президента США хоть кто-то может осадить. Ну, допустим, конгресс. У Болсонару тормозов может и не оказаться. Он же "тропический Трамп". А это как тропический дождь: тоже льет, но не останавливается.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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