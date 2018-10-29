Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей: Трамп закрыл Америку?

"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты", – это прописная истина. Но еще показательнее то, как человек со своими друзьями обращается. В этом смысле политика Дональда Трампа по отношению к партнерам и союзникам США красноречивей некуда.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

Двадцать четвертого октября Дональд Трамп совершил своеобразный камин-аут: публично заявил, что он – националист и ему нравится это слово. В современных США такое признание уж точно похлеще и поскандальнее, чем раскрытие нетрадиционной сексуальной ориентации. Разумеется, в "грехе" национализма (и даже неонацизма) некоторые американского лидера подозревали и раньше, когда он уравнивал мексиканцев с нелегалами-наркоторговцами, приезжих мусульман – чуть ли не с радикальными исламистами, а мигрантов из стран третьего мира называл выходцами из "всяких дыр". Однако национализм в более или менее традиционном понимании действительно согласуется с курсом Трампа. Судя по его действиям и заявлениям за последние два года, Америка для него не только на первом месте, но, похоже, и на единственном. США всегда был присущ несколько островной менталитет (мол, мы главные и лучшие, а вокруг – да гори оно все огнем), но при этом Штаты умудрялись оставаться апологетом глобализма.

При Трампе все стало меняться. Он устроил большую встряску своим соседям и союзникам, разорвал немало договоров и поставил под сомнение десяток международных соглашений. Причина – их "нечестность" и ущемление интересов США. И это обескуражило многих. Особенно партнеров Соединенных Штатов. Нельзя сказать, что он своими действиями "открыл Америку" – сделал что-то, чего не ждали, ведь еще во время предвыборной гонки он говорил об импортозамещении, возрождении промышленных регионов и честных сделках с другими странами, в том числе и с участниками НАТО. Но в итоге это приводит к тому, что миллиардер-президент Америку "закрывает". Что это – продуманная стратегия или неосознанная самоизоляция? Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко считает, что это неверный расчет:

"Политика США сейчас в отношении своих союзников и партнеров – это старый добрый метод кнута и пряника, который мог бы сработать, если бы не было более глубинных противоречий между странами. И уж тем более, если бы не было таких масштабных, глобальных проектов, – в первую очередь, интеграционных – которые с приходом Трампа вдруг начинают исчезать. Мы видим политические противоречия в каждой из стран по отдельности – США, ФРГ, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея. Во всех этих странах происходят очень сложные глубинные внутриполитические процессы, которые как раз-таки влияют на их общее отношение друг к другу. Трамп здесь играет роль триггера: он не причина, он тот, кто воплощает их (процессы – ред.) в жизнь".

Хлеще всех кнутом без пряника досталось "родным и близким": как всегда, к сожалению, срываются именно на них. И удар оказывается еще тяжелее, потому что именно родные и близкие меньше всего ждут подвоха. Жесткому прессингу со стороны США подверглись естественные союзники Штатов: соседи – Мексика и Канада. Дональд Трамп, под вечную мантру о необходимости честных сделок, разорвал Североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА, которое действовало почти четверть века. Но затяжного периода неопределенности на континенте не случилось. Оттава и Мехико решили, что лучше не закусываться с президентом США – себе дороже, буквально. Может обернуться большими убытками. Поэтому уже 30 сентября 2018 года страны заявили о заключении нового "договора 21 века" – USMCA (ЮЭсЭмСиЭй), соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Это стало безоговорочной победой Вашингтона, комментирует доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев:

"Соединенные Штаты Америки заключили их (соглашения с двумя странами – ред.) на выгодных для себя условиях. То, что они хотели получить от этих стран, они получили, проведя переговоры по раздельному принципу: с Мексикой достигли соглашения, а потом и с Канадой. Возможно, наибольшие потери понесла Канада. Она была вынуждена ограничить свой экспорт лесной и обрабатывающей промышленности, она была вынуждена пустить американцев на свой молочный рынок, который сейчас составляет 16 млрд долларов ежегодно. Америке была выделена доля в 500 млн долларов, и это затронуло интересы 220 тысяч канадских фермеров и членов их семей".

Однако нельзя исключать, что это соглашение, как и многие другие торговые ультиматумы Трампа, – это номинальный выигрыш США в торговом сальдо, но проигрыш по сумме верных и преданных друзей, которые теперь готовы к неожиданностям и не столь лояльны Штатам. И Европа – в их числе. С самого начала своего президентства Дональд Трамп огорошил европейцев-членов НАТО необходимостью платить взносы в общий бюджет блока. Еще и в объеме 2% ВВП в год! На самом деле, это условие давным-давно прописано в финансовых установочных документах альянса, однако европейцы изумились, оскорбились и схватились за сердце и кошелек так, будто никогда прежде об этом не слышали. США их, конечно, разбаловали: позволяли платить кто сколько может. Однако взамен как главные спонсоры блока, покрывающие недовложения других, получали и больший политический контроль.

Трампа это, похоже, мало волнует: то ли он считает, что ЕС и так от Штатов никуда не денется, то ли не слышал о такой вещи, как покупка влияния. Второе маловероятно, ведь он бывалый бизнесмен. В итоге, после "вопиющего" требования скидываться, как договаривались, канцлер Германии Ангела Меркель с плохо скрываемой горечью сделала эпохальное заявление, что Европа более не может всецело полагаться на союзников, а должна иметь собственную политику и сама обеспечивать свою безопасность. Некоторые аналитики сочли это началом конца зависимости ЕС от Вашингтона, а действия Белого дома – крайне опрометчивыми. Из европейцев одна только Великобритания не напрягается: в ЕС она ненадолго еще задержится, а с США у нее все обоюдно, взаимно и двусторонне. По крайней мере, теперь будет.

Но дальше – больше. "Лидер свободного мира" остался невозмутим перед лицом шока и трепета Евросоюза и продолжил шерстить папочки с документами. И снова наткнулся на расхождения дебета с кредитом. Оказалось, что его предшественники, как козла в огород, пустили европейские товары на американский рынок, не позаботившись о выгоде. И грянули пошлины: 25% на поставку в Штаты стали и 10% на ввоз алюминия. Меры, конечно, затронули далеко не только ЕС, но в союзе возмущались особенно бурно. Правда, самый серьезный удар – как экономический, так и политический – по связям с Европой США пока еще не нанесли, напоминает Владимир Васильев:

"Главное, что Соединенные Штаты Америки запустили, – это расследование возможности импорта автомобилей. В ноябре Министерство торговли (США – ред.) должно представить доклад, в какой степени американский импорт европейских автомобилей угрожает национальной безопасности США. А это рынок в 300 млрд долларов. Вот, собственно говоря, сегодня Европа, может быть, и ждет решения по этому вопросу: будут США вводить соответствующие пошлины, признают или же нет, и это будет какой-то постепенный момент".

Пока что европейские автомобили въезжают в США всего за 2,5% сбора, а вот американским машинам путешествие в ЕС обходится намного дороже – тариф составляет 10%. Дональд Трамп не мелочится: если видит финансовую несправедливость, то сразу берется устранять ее с удвоенной силой. Здесь то же самое, ведь он грозил Европе 20% пошлинами на авто.

Есть ли у ЕС реальные рычаги экономического противодействия? Вопрос спорный. С одной стороны, Брюссель чинно и благородно пожаловался на Вашингтон во Всемирную торговую организацию. Потом европейцы громко и четко стали рассуждать о создании собственной армии, отдельной от НАТО, своей системы финансовых расчетов, независимой от SWIFT. С другой стороны, пока это лишь заявления и намеки, пусть и толстые и прозрачные, они не волнуют Трампа. Он повышает ставки и "наезжает" на газопровод "Северный поток-2". Это прямой вызов Ангеле Меркель, которая – надо отдать ей должное – вложила массу сил и средств, чтобы проект состоялся. Однако в конце октября американские СМИ объявили, что Германия все-таки решила внести свою лепту в строительство терминалов для приема СПГ из США. The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что об этом Меркель буднично сообщила небольшой группе немецких законодателей как-то за завтраком. Цена вопроса – полмиллиарда евро, такова стоимость проекта на севере страны. Но в каком объеме и в какой форме поступит господдержка Берлина, пока неизвестно. Зато Дональд Трамп отреагировал молниеносно и сразу признался, что доволен решением властей ФРГ закупать американский газ, несмотря на споры по "Северному потоку-2".

Некоторые полагают, что этот шаг Меркель может сгладить противоречия между Берлином и Вашингтоном и по всем вышеперечисленным темам. Однако здесь нельзя путать риторику с реальным положением дел, подчеркивает директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт:

"Давайте не переоценивать ссору. Берлин и Вашингтон – крупнейшие торговые партнеры друг друга. Тот факт, что на политическом уровне присутствует жесткая риторика их лидеров по отношению друг к другу, никоим образом не делает их оппонентами. Эти взаимоотношения между немецкой и американской экономиками мощнее всех президентов и канцлеров вместе взятых. Надо оценивать не телевизионные выступления и комментарии, а нужно оценивать реальное взаимопроникновение экономик".

Но не только со Штатами Германия – да и ЕС в целом – тесно "дружит деньгами". Помимо партнерского американского доллара и родного евро европейцам очень даже по душе и китайский юань. Это, кстати, еще один повод для выяснения отношений между Вашингтоном и Брюсселем – связи последнего с Китаем, любимым экономическим противником Соединенных Штатов.

США и КНР скованны одной цепью – взаимной торговлей, связаны одной целью – стремлением к финансовому господству в мире. Но методы разные, да и лидер может быть только один. Пекин тихой сапой "скупил" уже чуть ли не полмира, а Вашингтон так деликатно действовать не умеет. Поэтому – дубину в руки и в атаку. Дональд Трамп развернул полномасштабную торговую войну с Китаем и не гнушается грязными приемами. Первое звено в этой цепи – это, разумеется, пошлины. Если еще весной США называли достаточно символическую в масштабе товарооборота США и Китая сумму в 50 млрд долларов, то теперь она выросла до совершенно гигантских размеров – до 200 млрд долларов, что составляет около половины стоимости вообще всего объема продаваемых в Штаты китайских товаров. И это уже реальный удар, существенный и беспощадный. Но не деньгами едиными: у Штатов есть еще и политика, и армия. Отсюда – происшествия со сближением кораблей двух стран в Южно-Китайском море, которые Пекин называет провокацией, а Вашингтон – патрулированием нейтральных вод в районах спорных островов. Добавьте к этому пролеты бомбардировщиков на грани территории Китая, поддержку Штатами сепаратизма на Тайване, обвинения в сторону Пекина в шпионаже за Apple и Amazon, санкции за покупку Поднебесной российских ЗРК С-400 – так выглядит атака по всем фронтам. И от этой бури событий, похоже, стало страшновато самим их участникам. Дальше стороны заходить пока не готовы, отмечает эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов:

"Самое главное, что обе стороны пока сохраняют достаточную осторожность, не порывают контакт. Об этом свидетельствует визит госсекретаря Помпео в Китай. Стороны достаточно аккуратно ведут себя в отношении друг друга, не порывают связи друг с другом, что очень важно. Потому что уже эта конкуренция сказывается очень плохо на мировой торговле и сфере мировой экономики. На днях вышел отчет Международного валютного фонда о том, что только объявление торговой войны между США и Китаем уже сказывается достаточно негативно на состоянии мировой экономики в целом. Так что пока все достаточно сложно, развивается все по достаточно негативному сценарию".

Подливают масла в огонь и бравые американские вояки. Особенно отставные, которым уже не мешают высказываться государственные посты и необходимость нести какую-никакую ответственность за свои слова. Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес спрогнозировал начало войны между США и Китаем через 15 лет. Предлог благовидный – защита Европы, и этот предлог сразу четко обозначает, кто станет зачинщиком Третьей мировой. Впрочем, защитой Европы НАТО во главе со Штатами уже давно и последовательно оправдывают любое расширение и усиление.

И если с самой населенной страной в мире Вашингтон решил бодаться, то с Индией, пока еще второй по численности, стремится всячески дружить. И Нью-Дели прекрасно это понимает, поэтому не считает нужным обращать повышенное внимание на разнообразные предупреждения Штатов, граничащие с угрозами. Например, Индия не опасается санкций Америки за сотрудничество с Россией по линии ВПК и тоже покупает системы С-400. США даже как-то растерялись: если Китаю за такую "выходку" сразу прилетела "ответочка" в виде всяких запретов и ограничений, то в случае с Нью-Дели американцы медлят. Еще бы: могут остаться без очень крупного контракта на истребители F-35, если решат давить. А у Индии всегда есть запасной вариант закупки боевых самолетов – российский. И это лишь "цветочки" возможных последствий.

В начале сентября представители США и Индии встретились в формате "2+2" – переговоры вели министры обороны и иностранных дел двух стран. И казалось, что маятник индийских склонностей качнулся очень серьезно в сторону Вашингтона. Однако и здесь все оказалось не так просто, разъясняет Владимир Терехов:

"Казалось, что США достигли очень существенных успехов в политике в отношении Индии. Но последующий визит Путина в Индию и заключение соглашения о покупке Индией российского оружия прямо подпадает под действие закона (американского – ред.) о так называемых "вторичных санкциях" – не только в отношении России и Ирана, но и в отношении тех стран, которые более или менее имеют с ними активные экономические отношения. И Вашингтон теперь стоит перед дилеммой: закон есть закон, и если из него делаются исключения, то это и не закон уже. В то же время, жестко вводить санкции против Индии означает поставить крест на достижениях американских политиков в отношении Индии, крайне важного для США партнера".

Крайне важные партнеры у США есть во всех регионах мира, и Ближний Восток – ни в коем случае не исключение. Здесь их – стратегических – целых три: Израиль, Саудовская Аравия и Турция.

С Израилем все, в целом, гладко: после натянутости отношений экс-президента Штатов Барака Обамы и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Дональд Трамп приложил максимум усилий для оттепели. Невзирая на порицание большей части цивилизованного мира, американский лидер фактически признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе дипмиссии из Тель-Авива в священный город. Итог: Израиль доволен донельзя, США сохраняют спокойствие, все остальные возмущаются, принимают резолюции и совместные заявления в ООН, но ничего не предпринимают по факту. А значит, Трампу все снова сошло с рук. Очередная проверка границ вседозволенности удалась.

Намного сложнее обстоят дела между Соединенными Штатами и Турцией. Это как встреча двух "наполеонов" в лечебном учреждении – выясняют, кто настоящий и кому больше идет двууголка. Хотя удельный вес каждой из стран в мире несопоставим, у обеих имеются имперские замашки: США давно страдают манией величия, а Турция во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом тяжело болеет неоосманизмом. Есть и осложнения: союзничество по НАТО, региональное стратегическое партнерство Анкары и Москвы с обилием крупных экономических проектов и крепким военно-политическим сотрудничеством, дележка Ближнего Востока на зоны влияния. И Турция тоже попала под санкции Вашингтона, и под действие пошлин на сталь и алюминий, причем, чуть ли не самых жестких – 50% на первое и 20% на второе. И без компота на третье. Особо натянутыми отношения стали после попытки госпереворота в республике летом 2016 года, авторами которой были США. И хотя тогда Штатами рулил еще Барак Обама, осадочек остался до сих пор. Тем более что новая американская администрация тоже не выдает Анкаре мятежного проповедника Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в заговоре против властей Турции. Последние, правда, тоже два года держали козырь в рукаве – точнее, проповедника из США Эндрю Брансона под арестом. Но внезапно 12 октября священник выходит на свободу и отправляется домой: суд приговорил его к реальному сроку, но зачел время пребывания под домашним арестом. Видимо, меры Штатов против глав Минюста и МВД Турции оказались эффективными, раунд выигран. Но российские С-400 Анкара все же закупила, так что пока ничья – общий счет 1:1.

Вести счет побед и поражений в отношениях США с Саудовской Аравией до недавнего времени не приходилось вовсе. Все было ладно и складно. Но даже тут Трамп умудрился совершить опрометчивый поступок. Он заявил, что Саудовская Аравия не протянет и дня без помощи США. В Эр-Рияде терпеливо разъяснили, что это не так и что у саудовцев в отношениях со Штатами 99% хорошего и одна проблема. Имелась в виду, похоже, словесная несдержанность американского лидера. Или он сам. Однако в октябре прибавилось еще как минимум одно затруднение по имени Джамал Хашукджи. Убийство саудовского журналиста и по совместительству резидента США в консульстве Аравии в Турции привнесло некоторую неловкость в отношения. Международные институты и влиятельные СМИ подзуживают Дональда Трампа: мол, Штаты должны наказать Саудовскую Аравию за это шокирующее и дерзкое убийство, ввести санкции, объявить бойкот – в общем, все как полагается. Но вашингтонская администрация, очевидно, делать этого не хочет и даже вспоминает, что сначала нужно проводить расследование, а уже потом наказывать виновных. Неслыханное дело. Но и здесь американского лидера кто-то потянул за язык, и он назвал оправдания Эр-Рияда "худшей попыткой замести следы в истории". Фактически, это признание виновности властей королевства в убийстве журналиста и намерении скрыть деяние.

Выглядит ситуация очень скверно, но на практике отношениям двух стран все это не повредит, полагает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов:

"Их подпитывают общие цели: суннитская Саудовская Аравия противостоит шиитскому Ирану и в сирийском конфликте, и в конфликте в Йемене. В Сирии еще общие интересы, направленные против законно-избранного руководства Сирии. Какая-то риторика, которая может быть критической и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Саудовской Аравии, временная, а эти отношения – экономические, военные, политические – будут продолжаться именно в русле сотрудничества".

Метод Трампа по взаимодействию как с союзниками, так и с противниками – сначала разругаться вдрызг, а потом трогательно мириться – сработал пока только с КНДР. Но и тут аналитики не советуют обольщаться: США и Северная Корея – идеологические противники, они отторгают друг друга на уровне государственного и общественного устройства, менталитета, а каких-то конкретных договоров по денуклеаризации и снятию санкций пока нет. То, что пафосно подписывали Дональд Трамп и Ким Чен Ын после саммита 12 июня, – это не более чем декларация о намерениях. Тоже неплохо, конечно, после того периода, когда, казалось, ядерная зима близко. Но это не железобетонные соглашения и гарантии, которые нужны Пхеньяну. Получить их от Вашингтона вряд ли удастся в принципе: Иран тоже думал, что соглашение по ядерной программе непоколебимо как скала. Но нет: Трамп просто встал и вышел из него. Так что КНДР, несомненно, будет очень осторожно действовать в отношении США.

Впрочем, что бы ни происходило в мире от действий Трампа, "Америка – превыше всего". Президенту США особенно важна внутренняя реакция на его решения, а это значит, что в отношении партнеров он станет вести себя еще жестче, считает эксперт РИСИ Илья Кравченко:

"Его (Дональда Трампа – ред.) уровень поддержки за счет всех вот этих инициатив набирает рост внутри страны. Это по инерции побуждает его к еще более жесткой риторике. У Трампа будет определенный временной люфт до начала нового избирательного цикла, когда он будет готовиться к президентской гонке "номер два". Это будет примерно середина следующего года, то есть до лета можно ждать новых внешнеполитических инициатив Трампа, попыток довести (до конца – ред.) то, что он пытался сделать. Это, в первую очередь, добиться какого-то окончательного решения хотя бы на бумаге северокорейской проблемы, это добиться сдвига в понимании того, как будет развиваться дальше Европа, как будут развиваться торговые связи с Китаем. Во всех этих темах он будет пытаться играть еще активней".

Пока американский "пипл" (пусть и не весь) "хавает" на ровном месте созданные конфликты и победное их разрешение героическими усилиями Трампа, рейтинг последнего растет. Ведь американцы не могут не одобрять укрепление – пусть и нарочито преувеличенное – статуса их страны, ее величие и могущество. О самоизоляции никто не задумывается, а зря, ведь именно к этому Дональд Трамп и ведет, самоуверенно и легкомысленно. И уже через два года нынешний президент США, скорее всего, будет баллотироваться на второй срок, а это повод для новых внешнеполитических свершений. Так что затаиться, прикинуться ветошью и переждать бурю – точнее, Трампа – даже союзникам Штатов вряд ли удастся.