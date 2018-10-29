Перед выборами в Гессене канцлерин как чувствовала – предлагала после него не торопиться с выводами и советовала не делать из мухи слона. Действительно, зачем, если это – муха цеце.

Хатты с краю. Меркель получила удар в самый центр Германии Your browser does not support HTML5 audio

А ведь на "саммите четырех" в Стамбуле подумалось даже, что Ангела Меркель, наконец, что-то начинает понимать. Но, похоже, слишком поздно. В Германии уже перестали понимать ее самое. Выборы в Гессене закончились, может быть, и не "политическим землетрясением", как две недели назад назвали итоги в Баварии, где вторая "половинка" ХДС – ХСС – установила свой антирекорд и впервые с 1955-го года лишилась права на самостоятельное формирование регионального правительства. Но это тоже удар. Причем еще неизвестно, что обидней: когда трясет всех или когда оплеуху отвесили лично тебе.

Канцлерин же впряглась в эту местную кампанию со всей своей репутацией самой влиятельной женщины планеты. Но хватило ее лишь на 27% – на 11 пунктов меньше, чем в прошлый раз. И это худший результат христианских демократов более чем за полвека. СДПГ, потеряв примерно столько же, с 20% тоже показала исторический минимум. Но для Меркель это слабое утешение. Тем паче что в паре с партнерами по федеральной коалиции она именно здесь рассчитывала доказать ее жизнеспособность. Более того, это был ее последний шанс. СМИ так и говорили, что от исхода этого голосования зависит судьба самой "мутти".

Теперь от самой "мутти" уже мало что зависит. Бюро ХДС решило не тянуть до декабрьского съезда, а рассмотреть вопрос председательства Меркель на закрытом заседании актива 4 ноября. Сама канцлерин уже заявила, что откажется от лидерства в партии. Она, правда, и не из таких переделок выходила. Но Гессен – это самый центр ФРГ. Так что на этот раз противники Меркель попали в самое "яблочко". А если учесть, что название этого региона происходит от древнегерманского племени хаттов, то получается, что по отношению к власти – хатты с краю. Причем с ультраправого.

"Альтернатива для Германии" с 13% впервые вошла в местный ландтаг. Только здесь ее и не хватало. Во всех остальных она уже обосновалась. Предпоследним пал баварский. Но там Меркель могла списать успехи радикалов на совесть лидера ХСС Зеехофера. Сейчас ей пенять не на кого. "АдГ" получила в Гессене примерно столько, сколько ХДС потерял. Потерял проценты – не власть. Ее, как и прежде, они будут делить с коалицией. Но уже с меньшим удельным весом. Это как упадок сил, когда еще бахвалишься, а без сторонней помощи ничего не можешь. Лишь надеяться, что она не покинет в самый неподходящий момент.

Меркель, кстати, словно тоже что-то чувствуя – хотя после "мы справимся!" казалось, что ей это несвойственно – накануне голосования в Гессене предлагала после него не торопиться с глобальными выводами. "Не каждые выборы в регионах надо воспринимать как миниатюру выборов в бундестаг", – советовала она не делать из мухи слона. Действительно, зачем, если это – муха цеце. По данным соцопроса, на прошлой неделе рейтинг ХДС/ХСС пробил очередное дно – сейчас за правящий блок готовы проголосовать лишь 24%. 55 при этом полагают, что Меркель не досидит до конца срока. 7% затруднились с ответом. Но после Гессена, вероятно, определились и они.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik