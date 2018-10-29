"Возьмемся за руки, друзья!" Но не с Россией, считают в Германии

Ангела Меркель не должна была подавать руки Владимиру Путину, уверены в немецких СМИ. До этого они писали, что она не должна принимать от российского лидера цветов, а надо при встречах руки пожимать. И что ей теперь-то делать?..

Ангела Меркель слишком дружелюбна к Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, уверены в редакции Bild. По мнению издания, канцлеру Германии совершенно не обязательно было держаться за руки с президентами России и Турции на фото после саммита по Сирии, который прошел в Стамбуле.

Эксперты, которых опросили для статьи, утверждают, что Меркель потеряла ориентиры. Никто не обратил особого внимания на то, что, по словам канцлера, саммит прошел хорошо, и в создании демилитаризованной зоны в Идлибе и предотвращении гуманитарной катастрофы в Сирии в целом есть серьезный прогресс. Это заявление поместили в самом конце материала, после того, как с разных сторон рассмотрели ее "ужасающий" проступок.

Как считает один из экспертов, чьи слова приводятся в статье, Меркель должна была потребовать, чтобы восстановлением Сирии занялась Россия. То есть ей нужно было явиться на саммит, стукнуть кулаком по столу и отвернуться, не подавая никому руки. Это было бы очень продуктивно и уместно. Вероятно, по мнению недовольных, лучше было Германии вообще не участвовать во встрече и самоликвидироваться из сирийского процесса – пусть это будет чужой головной болью.

Ведь немецким критикам все равно не угодишь. Когда Ангела Меркель весной приезжала в Сочи, на пороге резиденции ее встречал Владимир Путин с букетом цветов. Судя по выражению лица канцлера, ей было приятно, что в ней разглядели женщину, а вот тот же Bild остался этим очень недоволен.

Тогда в журнале вышла статья о "страшном оскорблении", которое Москва якобы нанесла Берлину. Писали, что российский лидер послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина – и именно это сочли "оскорбительным". Потому что в серьезных политических кругах, дескать, не заведено дарить дамам цветы при встрече, а принято пожимать руки. Теперь же обнаружилось, что и рукопожатие – это слишком. Это автор еще, видимо, не слышал, что Меркель пыталась говорить с Путиным по-русски и, кажется, даже шутила.

Дальше, вероятно, критике подвергнутся вербальные приветствия и прямые зрительные контакты, потом – телефонные звонки и телеграммы. Видимо, по мнению немецких журналистов, сейчас, когда ситуация в мире и так очень непростая, такое поведение будет как раз кстати – лучше пропасть поодиночке.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik