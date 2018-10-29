О комсомоле – сугубо личное. Известные люди страны вспоминают

Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи 29 октября 2018 года исполняется 100 лет. Радио Sputnik попросило известных в стране политиков, артистов, спортсменов, космонавтов, ученых и писателей рассказать о самых ярких событиях их комсомольской жизни.

Двадцать девятого октября 2018 года исполняется 100 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи.

Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ, комсомол) был создан на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, состоявшемся 29 октября – 4 ноября 1918 года. В марте 1926 года РКСМ был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

© РИА Новости / Иван Шагин Делегаты I съезда комсомола

Гражданская война, героический труд первых пятилеток, Великая Отечественная, послевоенное восстановление, целина, Байкало-Амурская магистраль и другие ударные комсомольские стройки – на всех этапах истории страны ВЛКСМ всегда был в самой гуще событий. За ратные подвиги комсомола и за успехи в социалистическом строительстве организация была награждена шестью орденами: орденом Красного Знамени (1928); орденом Трудового Красного Знамени (1931); тремя орденами Ленина (1945, 1948, 1956); орденом Октябрьской Революции (1968).

История всесоюзной молодежной организации закончилась практически одновременно с историей СССР: 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ, проведенный в сентябре 1991 года, заявил о самороспуске организации.

Радио Sputnik попросило известных в стране людей рассказать о самых ярких событиях их комсомольской жизни и о том, что в их жизни значил комсомол.

"Самым гениальным изобретением комсомола были студенческие строительные отряды"

Председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Геннадий Зюганов:

"Комсомол для меня многое значит. Он дал мне понимание смысла жизни, великолепные идеи, комсомольцы моего поколения впитывали и мужество Николая Островского, и подвиг Зои Космодемьянской и молодогвардейцев Краснодона. Это была наша жизнь и наша судьба. Я считаю, что самым гениальным изобретением комсомола были студенческие строительные отряды. Мои ребята строили заводы в Иркутской области, а в городе Шелехов главная улица так и названа "Улица Орловских комсомольцев"… Как-то Иосиф Кобзон сказал Владимиру Путину: "Хотите, чтоб Сибирь развивалась и Дальний Восток, воссоздайте комсомол, и все будет хорошо". Мы воссоздали комсомол, он хорошо и успешно развивается".

"Нас это развивало очень сильно"

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

"Для меня комсомол наступил достаточно рано, когда мне было 14 лет, я уже вступила в эту организацию, одной из первых в своем классе. И была удостоена такой чести – была комсоргом, а потом была комсоргом сборной Советского Союза. А потом комсомол закончил свое существование. Но у меня хорошие воспоминания, потому что это была организация, которая давала возможность реализовываться молодым людям, которые были активными, которые были общественниками. И, конечно, ты видел с собой рядом единомышленников. И было где-то весело, где-то очень интересно. Нас это развивало очень сильно и давало управленческие навыки. В этом отношении для меня комсомол сделал очень многое".

"Куда бы и когда я из сменных механиков попал? Все это было через комсомол"

Писатель-сатирик, художественный руководитель Театра Жванецкого Михаил Жванецкий:

"Я был одно время секретарем комитета комсомола Одесского порта. Самое яркое воспоминание еще было то, что Райкин видел наш спектакль в Одессе. Театр назывался "Парнас-2" (в отличие от Парнаса первого). Мы показали его Райкину, и когда он был на гастролях, он пригласил Рому Карцева к себе на работу. Таким образом, через Рому Карцева я попал как автор, Витя Ильченко попал как актер, Мила Гвоздикова попала как актриса. Вот это самые яркие воспоминания, поскольку все это было через комсомол. Куда бы и когда я из сменных механиков попал? А так я был секретарь комитета комсомола порта, я уже встречал и бывал на представлениях у Райкина – и все".

"Все, что сделано в нашей стране настоящего, большого, все сделано комсомолом"

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко:

© РИА Новости Перейти в фотобанк Колонна комсомольцев с лозунгом "Вся рабочая молодежь - в ряды Ленинского комсомола" во время демонстрации на Красной площади

"Это целая жизнь, целый пласт удивительных историй. Удивительных отношений, искренних, чувственных очень и, главное, настоящих. С комсомолом у меня много чего связано. И новостройки, на которых побывали, и поездки за границу в поддержку наших спортсменов, и знакомства удивительные с великими людьми нашего времени. Понимаете, все, что сделано в нашей стране настоящего, большого, все сделано комсомолом. Ну, естественно, и взрослыми людьми, которые потом уже переросли возраст комсомольский. Больше, чем комсомол, никто для нашего Отечества ничего не сделал".

"То, что испытывали мы, дорогого стоит"

Кандидат на пост президента РФ на выборах 2018 года от КПРФ, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", заслуженный работник сельского хозяйства РФ Павел Грудинин:

"Вы когда вспоминаете свою молодость – комсомольскую, некомсомольскую – это всегда вызывает положительные эмоции. И та страна, которую мы потеряли, которая, в том числе у меня, ассоциируется с комсомолом, эта страна, моя Родина, действительно была великой державой. И мы, комсомольцы, делали ее такой, потому что было какое-то единение, общие интересы. Вера в будущее, светлое будущее, конечно. И мы были такие – воспитанные комсомолом в гордости за свою страну. В гордости за свое будущее. Поэтому у меня это всегда вызывает ностальгию, и мне очень жаль, что, к сожалению, нынешнее молодое поколение такого не испытывает. То, что испытывали мы, дорогого стоит".

"Самое главное, что это был коллективизм"

Член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ

"Самое главное, что это был коллективизм. Сегодняшняя молодежь разобщена, а тогда мы были все вместе. Хорошо это было или плохо? Мы сегодня вспоминаем об этом, как о хорошем. А вот то, что сегодня говорят, что должна быть свобода, демократия, не надо никого ущемлять, зажимать. Не знаю. Нас это не ущемляло. Никого ни к чему сильно уж не обязывало. Поэтому мы и вспоминаем с теплом это наше коллективистское комсомольское общество".

"Не выпендривайся, не порти нам статистику"

Актер, режиссер, продюсер программы "Городок" Юрий Стоянов:

"Я был заместителем секретаря комсомольской организации Ленинградского академического большого драматического театра имени Горького под руководством Георгия Александровича Товстоногова. Комсомольская организация состояла из четырех человек, если я не ошибаюсь. Два рядовых комсомольца, секретарь комсомольской организации, и его заместитель был я. Пришла такая установка: написать личные комплексные планы. Личные комплексные планы в случае с артистом – это вещь парадоксальная, это что ты обязуешься как артист. Что может обязаться сделать как артист человек в одной из самых зависимых профессий? Я написал, что я обязуюсь сыграть Гамлета в текущем году. И, когда это прочитал Георгий Александрович Товстоногов, величайший режиссер, он сказал: "Юра, давайте не будем издеваться над комсомолом, и напишем, что вы будете стремиться сыграть "Гамлета"" – понимая, что это зависит не от комсомола, а от него. Поступил я в комсомол в институте, а не в школе. Ко мне подошел художественный руководитель нашего курса и сказал: "Не выпендривайся, не порти нам статистику". А я и не выпендривался, просто как-то не вступал и не вступал. И я вступил в комсомол. Вот и все мои воспоминания о комсомольской юности. Незаметно я вышел из комсомольского возраста. И, к счастью, в партию я не вступил, потому что в нашем театре была замечательная отмазка: каждый, кого приглашали вступить в Коммунистическую партию, говорил: "Да, но только после Народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии, Героя социалистического труда, кавалера двух орденов Ленина Георгия Александровича Товстоногова. Как только он – так сразу мы за ним, а он руководил нашим театром и был беспартийным".

"Жизнь у нас была очень интересная"

Певица Валерия:

© РИА Новости Ударная бригада комсомольцев-монтажников московского завода "Металлист"

"Моя комсомольская жизнь пришлась на старшие классы школы. По окончании школы я забыла про этот комсомол, было такое время, на это мало кто вообще обращал внимания. Я потеряла и билет комсомольский, не платила взносы… Жизнь у нас была очень интересная. Не знаю, связано ли это с тем, что мы были пионерами и комсомольцами, или просто это была некая организация, которая нас объединяла, ставила перед нами общие задачи. Нам было интересно жить: мы жили в творческой среде, развивались, к чему-то стремились. Нам было хорошо в нашей комсомольской юности".

"Во время комсомольской жизни я совершил одну подлость"

Заслуженный артист РФ, актер сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин:

"Комсомол – это прекрасно, и замечательно, и удивительно, потому что, когда мы были, что называется, "как молоды мы были"… Комсомол был в моей жизни до такой степени, что я в армии написал заявление на имя командира части с просьбой послать меня в Афганистан, я настолько был патриотизирован. И это не было зазорно или плохо, или постыдно, как некоторые считают. Хотя я смотрю на современную молодежь и могу сказать, что и у нас на сегодняшний день очень много людей, которые и патриотичны, и политизированы в хорошем смысле слова… Во время комсомольской жизни я совершил одну подлость, сейчас уже можно об этом говорить, потому что мы же взрослые мальчики давно. Я учился в одном классе с Валерой Тодоровским. И меня классный руководитель попросила полинчевать немножечко Валеру Тодоровского. Я что-то завелся, я что-то говорил, что Валера – так нехорошо. В принципе он был не прав, но на это можно было закрыть глаза и не раздувать из мухи слона. Но вот наш классный руководитель – она потом свалила в Израиль с блеском – попросила меня, и я по ушам Тодоровскому ездил. Может, поэтому меня и не снимают сегодня в кино. Это шутка. А так для комсомола отдельная история была, она ничем не запятнана".

"Карьеристов мы не уважали"

Детский писатель, директор Всероссийского фестиваля детской книги

"В те времена у нас как-то не принято было уважать людей, которые были "истово преданы", и считалось, что у комсомольцев энтузиазм был несколько дискредитирован. Считалось, что это просто способ делать карьеру. Если мы и занимались какими-то общественными делами, то карьеристов мы не уважали. Поэтому к тем людям, которые восходили по комсомольской линии, мы как-то немножко относились с сомнением".

"Поголовно всех принимать в комсомол не стоило"

Заместитель главного редактора журнала "Мурзилка", детский писатель Ирина Антонова:

"Мы были тем поколением, которое верило в то, что происходит, и в то, что в комсомоле должны быть честные люди. Например, в школе, когда у нас было такое, что стали всех подряд принимать в комсомол – я была против, потому что нужно было как-то заслужить это своими поступками, делами. Мое мнение, что поголовно всех принимать в комсомол не стоило. Это должна была быть организация, которая занималась только определенными общественными делами".

"Хорошее время было"

© РИА Новости Комсомольцы на субботнике

Инструктор-космонавт-испытатель, руководитель научно-технического центра РКК "Энергия"

"Хорошее время было, не в пример нынешнему. Не то чтобы веселое, а какое-то совместное, вместе проводимое. Общие дела какие-то полезные. Просто совсем другое настроение, не такое, как сейчас. То время все-таки более коллективное было. Сейчас больше индивидуалистов. Разорваны все как бы. Каждый сам по себе. И общение только через электронные средства. Тогда было не так, и мне оно ближе".

"Как все, что связано с вашим детством, это, скорее, ностальгия"

Профессор РАНХиГС, доктор экономических наук, экс-зампред ЦБ (2002-2008) Константин Корищенко:

"Как все, что связано с вашим детством – это, скорее, такая ностальгия. Потому что содержательно в работе комсомола был только лишь, скажем так, достаточно большой уровень бюрократии. Плюс определенные инициативы в духе субботников и прочих социальных активностей, плюс тренировка будущих членов партии".

"Первое собрание мы посвятили творчеству Владимира Высоцкого"

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, бывший советский дипломат в США Николай Платошкин:

© РИА Новости Первые комсомольцы Брянского машиностроительного завода

"Я был членом комсомола уже в так называемые позднебрежневские годы. Конечно, тогда в комсомоле было уже много формализма. Нам казалось тогда: ну зачем собирать собрания? Вроде бы и так все ясно, мы не были против власти. Но вы знаете, какое яркое воспоминание. Я тогда учился в МГИМО, туда я поступил без блата. Я был комсоргом своей академической группы. И когда меня избрали ребята, первое, что я сказал: "Обязательных собраний больше не будет! Мы будем их делать, но такие, чтобы люди ходили добровольно". И первое собрание мы посвятили творчеству Владимира Высоцкого – тогда о нем мало кто знал. Так на это собрание пришла не только моя академическая группа, а многие другие, даже иностранные студенты".

"Много интересных событий было, жизнь на грани экстрима"

Президент НП "Горно-промышленники России", председатель Российского национального комитета Мирового нефтяного совета Валерий Язев:

"29 октября – мой день рождения, и я всю жизнь отмечал его вместе с комсомолом, а каждый день рождения – яркое событие. Комсомол, во-первых, это молодость, много интересной работы. Я был членом обкома комсомола Свердловской области, всегда был в активе, командовал студенческими строительными отрядами. Там каждое воспоминание очень яркое, много интересных событий было, жизнь на грани экстрима. К комсомолу у меня очень теплое отношение, благодарное. Это очень серьезная школа, пройденная мной по жизни. Само это время комсомольское не стирается из памяти – окончание школы, студенчество, стройотряды, молодым специалистом работал, входил в большую политику. Все это комсомол".