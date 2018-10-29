О комсомоле – сугубо личное. Известные люди страны вспоминают

Двадцать девятого октября 2018 года исполняется 100 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи.
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ, комсомол) был создан на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, состоявшемся 29 октября – 4 ноября 1918 года. В марте 1926 года РКСМ был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
История всесоюзной молодежной организации закончилась практически одновременно с историей СССР: 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ, проведенный в сентябре 1991 года, заявил о самороспуске организации.
Радио Sputnik попросило известных в стране людей рассказать о самых ярких событиях их комсомольской жизни и о том, что в их жизни значил комсомол.
"Самым гениальным изобретением комсомола были студенческие строительные отряды"
Председатель ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Геннадий Зюганов:
"Комсомол для меня многое значит. Он дал мне понимание смысла жизни, великолепные идеи, комсомольцы моего поколения впитывали и мужество Николая Островского, и подвиг Зои Космодемьянской и молодогвардейцев Краснодона. Это была наша жизнь и наша судьба. Я считаю, что самым гениальным изобретением комсомола были студенческие строительные отряды. Мои ребята строили заводы в Иркутской области, а в городе Шелехов главная улица так и названа "Улица Орловских комсомольцев"… Как-то Иосиф Кобзон сказал Владимиру Путину: "Хотите, чтоб Сибирь развивалась и Дальний Восток, воссоздайте комсомол, и все будет хорошо". Мы воссоздали комсомол, он хорошо и успешно развивается".
"Нас это развивало очень сильно"
"Для меня комсомол наступил достаточно рано, когда мне было 14 лет, я уже вступила в эту организацию, одной из первых в своем классе. И была удостоена такой чести – была комсоргом, а потом была комсоргом сборной Советского Союза. А потом комсомол закончил свое существование. Но у меня хорошие воспоминания, потому что это была организация, которая давала возможность реализовываться молодым людям, которые были активными, которые были общественниками. И, конечно, ты видел с собой рядом единомышленников. И было где-то весело, где-то очень интересно. Нас это развивало очень сильно и давало управленческие навыки. В этом отношении для меня комсомол сделал очень многое".
"Куда бы и когда я из сменных механиков попал? Все это было через комсомол"
Писатель-сатирик, художественный руководитель Театра Жванецкого Михаил Жванецкий:
"Я был одно время секретарем комитета комсомола Одесского порта. Самое яркое воспоминание еще было то, что Райкин видел наш спектакль в Одессе. Театр назывался "Парнас-2" (в отличие от Парнаса первого). Мы показали его Райкину, и когда он был на гастролях, он пригласил Рому Карцева к себе на работу. Таким образом, через Рому Карцева я попал как автор, Витя Ильченко попал как актер, Мила Гвоздикова попала как актриса. Вот это самые яркие воспоминания, поскольку все это было через комсомол. Куда бы и когда я из сменных механиков попал? А так я был секретарь комитета комсомола порта, я уже встречал и бывал на представлениях у Райкина – и все".
"Все, что сделано в нашей стране настоящего, большого, все сделано комсомолом"
Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко:
"То, что испытывали мы, дорогого стоит"
Кандидат на пост президента РФ на выборах 2018 года от КПРФ, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", заслуженный работник сельского хозяйства РФ Павел Грудинин:
"Вы когда вспоминаете свою молодость – комсомольскую, некомсомольскую – это всегда вызывает положительные эмоции. И та страна, которую мы потеряли, которая, в том числе у меня, ассоциируется с комсомолом, эта страна, моя Родина, действительно была великой державой. И мы, комсомольцы, делали ее такой, потому что было какое-то единение, общие интересы. Вера в будущее, светлое будущее, конечно. И мы были такие – воспитанные комсомолом в гордости за свою страну. В гордости за свое будущее. Поэтому у меня это всегда вызывает ностальгию, и мне очень жаль, что, к сожалению, нынешнее молодое поколение такого не испытывает. То, что испытывали мы, дорогого стоит".
"Самое главное, что это был коллективизм"
"Самое главное, что это был коллективизм. Сегодняшняя молодежь разобщена, а тогда мы были все вместе. Хорошо это было или плохо? Мы сегодня вспоминаем об этом, как о хорошем. А вот то, что сегодня говорят, что должна быть свобода, демократия, не надо никого ущемлять, зажимать. Не знаю. Нас это не ущемляло. Никого ни к чему сильно уж не обязывало. Поэтому мы и вспоминаем с теплом это наше коллективистское комсомольское общество".
"Не выпендривайся, не порти нам статистику"
Актер, режиссер, продюсер программы "Городок" Юрий Стоянов:
"Я был заместителем секретаря комсомольской организации Ленинградского академического большого драматического театра имени Горького под руководством Георгия Александровича Товстоногова. Комсомольская организация состояла из четырех человек, если я не ошибаюсь. Два рядовых комсомольца, секретарь комсомольской организации, и его заместитель был я. Пришла такая установка: написать личные комплексные планы. Личные комплексные планы в случае с артистом – это вещь парадоксальная, это что ты обязуешься как артист. Что может обязаться сделать как артист человек в одной из самых зависимых профессий? Я написал, что я обязуюсь сыграть Гамлета в текущем году. И, когда это прочитал Георгий Александрович Товстоногов, величайший режиссер, он сказал: "Юра, давайте не будем издеваться над комсомолом, и напишем, что вы будете стремиться сыграть "Гамлета"" – понимая, что это зависит не от комсомола, а от него. Поступил я в комсомол в институте, а не в школе. Ко мне подошел художественный руководитель нашего курса и сказал: "Не выпендривайся, не порти нам статистику". А я и не выпендривался, просто как-то не вступал и не вступал. И я вступил в комсомол. Вот и все мои воспоминания о комсомольской юности. Незаметно я вышел из комсомольского возраста. И, к счастью, в партию я не вступил, потому что в нашем театре была замечательная отмазка: каждый, кого приглашали вступить в Коммунистическую партию, говорил: "Да, но только после Народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии, Героя социалистического труда, кавалера двух орденов Ленина Георгия Александровича Товстоногова. Как только он – так сразу мы за ним, а он руководил нашим театром и был беспартийным".
"Жизнь у нас была очень интересная"
Певица Валерия:
"Во время комсомольской жизни я совершил одну подлость"
Заслуженный артист РФ, актер сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин:
"Комсомол – это прекрасно, и замечательно, и удивительно, потому что, когда мы были, что называется, "как молоды мы были"… Комсомол был в моей жизни до такой степени, что я в армии написал заявление на имя командира части с просьбой послать меня в Афганистан, я настолько был патриотизирован. И это не было зазорно или плохо, или постыдно, как некоторые считают. Хотя я смотрю на современную молодежь и могу сказать, что и у нас на сегодняшний день очень много людей, которые и патриотичны, и политизированы в хорошем смысле слова… Во время комсомольской жизни я совершил одну подлость, сейчас уже можно об этом говорить, потому что мы же взрослые мальчики давно. Я учился в одном классе с Валерой Тодоровским. И меня классный руководитель попросила полинчевать немножечко Валеру Тодоровского. Я что-то завелся, я что-то говорил, что Валера – так нехорошо. В принципе он был не прав, но на это можно было закрыть глаза и не раздувать из мухи слона. Но вот наш классный руководитель – она потом свалила в Израиль с блеском – попросила меня, и я по ушам Тодоровскому ездил. Может, поэтому меня и не снимают сегодня в кино. Это шутка. А так для комсомола отдельная история была, она ничем не запятнана".
"Карьеристов мы не уважали"
"В те времена у нас как-то не принято было уважать людей, которые были "истово преданы", и считалось, что у комсомольцев энтузиазм был несколько дискредитирован. Считалось, что это просто способ делать карьеру. Если мы и занимались какими-то общественными делами, то карьеристов мы не уважали. Поэтому к тем людям, которые восходили по комсомольской линии, мы как-то немножко относились с сомнением".
"Поголовно всех принимать в комсомол не стоило"
Заместитель главного редактора журнала "Мурзилка", детский писатель Ирина Антонова:
"Мы были тем поколением, которое верило в то, что происходит, и в то, что в комсомоле должны быть честные люди. Например, в школе, когда у нас было такое, что стали всех подряд принимать в комсомол – я была против, потому что нужно было как-то заслужить это своими поступками, делами. Мое мнение, что поголовно всех принимать в комсомол не стоило. Это должна была быть организация, которая занималась только определенными общественными делами".
"Хорошее время было"
"Хорошее время было, не в пример нынешнему. Не то чтобы веселое, а какое-то совместное, вместе проводимое. Общие дела какие-то полезные. Просто совсем другое настроение, не такое, как сейчас. То время все-таки более коллективное было. Сейчас больше индивидуалистов. Разорваны все как бы. Каждый сам по себе. И общение только через электронные средства. Тогда было не так, и мне оно ближе".
"Как все, что связано с вашим детством, это, скорее, ностальгия"
Профессор РАНХиГС, доктор экономических наук, экс-зампред ЦБ (2002-2008) Константин Корищенко:
"Как все, что связано с вашим детством – это, скорее, такая ностальгия. Потому что содержательно в работе комсомола был только лишь, скажем так, достаточно большой уровень бюрократии. Плюс определенные инициативы в духе субботников и прочих социальных активностей, плюс тренировка будущих членов партии".
"Первое собрание мы посвятили творчеству Владимира Высоцкого"
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, бывший советский дипломат в США Николай Платошкин:
"Много интересных событий было, жизнь на грани экстрима"
Президент НП "Горно-промышленники России", председатель Российского национального комитета Мирового нефтяного совета Валерий Язев:
"29 октября – мой день рождения, и я всю жизнь отмечал его вместе с комсомолом, а каждый день рождения – яркое событие. Комсомол, во-первых, это молодость, много интересной работы. Я был членом обкома комсомола Свердловской области, всегда был в активе, командовал студенческими строительными отрядами. Там каждое воспоминание очень яркое, много интересных событий было, жизнь на грани экстрима. К комсомолу у меня очень теплое отношение, благодарное. Это очень серьезная школа, пройденная мной по жизни. Само это время комсомольское не стирается из памяти – окончание школы, студенчество, стройотряды, молодым специалистом работал, входил в большую политику. Все это комсомол".