Опасные игры: США атакуют Россию с помощью беспилотников

"Тревожащие вылазки" дронов в Сирии четко обозначают позицию Вашингтона на региональном уровне – он намерен противостоять России. Глобальные планы еще опасней: за выходом из ДРСМД маячит и прекращение фундаментального договора СНВ-3.

Минобороны России обвинило американскую сторону в управлении беспилотниками, которые атаковали российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. По информации Москвы, БПЛА находились под контролем американского самолета-разведчика "Посейдон-8", который давал им команды. Важная деталь: речь идет сразу о 13 летательных аппаратах, которые шли "единым боевым порядком" для нанесения ущерба стратегическому военному объекту России. И управлялись они именно вручную американскими операторами с самолета, тогда как могли действовать автономно. Обнаружить связь барражировавшего долгое время в акватории Средиземного моря "Посейдона-8" с дронами при современных средствах разведки элементарно. Вот российские военные и обнаружили. Причем не только обнаружили, но и с помощью средств радиоэлектронной борьбы поставили дронам непреодолимый заслон, а затем уничтожили.

По большому счету, это некий новый локальный тренд со стороны Вашингтона. И нельзя сказать, что обнадеживающий. Да, БПЛА и раньше атаковали Хмеймим с завидной регулярностью. Но в основном это были кустарно изготовленные аппараты, которые каждый раз ждала одна и та же судьба – быть сбитыми или посаженными на землю уже под контролем военнослужащих из России. Таких дронов только в августе было сбито почти полсотни. Впрочем, при всей их кустарности и внешней неказистости, оснащались они весьма продвинутыми средствами навигации и взрывчаткой. Уже тогда в Москве заявляли, что конструировать, в том числе при помощи изоленты, такие аппараты могут, конечно, и террористы в пустыне. Но вот откуда у них современная инновационная техника? Скорее всего, и даже почти наверняка – от каких-то "добрых покровителей" из государств с развитой научной и промышленной базой. И тут звучали самые разные версии – от Турции до Европы и США, так или иначе принимающих участие в сирийском конфликте.

При этом прямых доказательств участия некой третьей стороны в атаках на российские объекты в Сирии с помощью БПЛА у Москвы не было. Теперь они, судя по заявлению Минобороны, появились. В том числе в публичной плоскости.

По большому счету, новая информация лишь дополняет текущую картину. США, в пока не оправдавшей себя надежде ослабить позиции России в Сирийской арабской республике, начали открыто "зондировать почву", чтобы отчетливо понимать, насколько надежно защищена та же самая авиабаза в Хмеймиме. И какой вред ей можно нанести, формально не имея к этому никакого отношения. Ну, это же ведь не обстрел "Томагавками", правда? Плюс к тому – провокационная игра на нервах у российских военных, как иногда говорят. Есть устойчивое ощущение, что эта вылазка сделана не в последнюю очередь из-за поставок в Сирию систем С-300, которые радикально изменили военно-стратегический расклад в этой стране не в пользу противников Дамаска и его партнеров. Утихомирился, по крайней мере, временно, Израиль, который, конечно, не является противником Москвы, но кровно заинтересован в устранении из Сирии Ирана. Коалиция во главе США, если не считать последних "точечных" ударов с жертвами из числа мирных жителей, активных и масштабных действий тоже не предпринимает. Остается совершать "тревожащие вылазки", в том числе используя дроны. Ничего принципиально они не меняют, но четко обозначают позицию Вашингтона – он намерен противостоять России и в целом, и в частностях, на региональном уровне.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на минувшей неделе побывал в Москве и произнес много слов, включая очень правильные. К примеру, о надежде Белого дома на расширение диалога с российскими военными по Сирии. По его словам, переговоры с российским руководством по деконфликтации в этой стране были очень успешными и очень полезными. Так и хочется спросить: когда ждать новой атаки беспилотников на Хмеймим?

Но Сирия – лишь малая, хотя и весьма заметная часть проблемы. Основная опасность – в глобальных планах и намерениях США. Да-да, речь о перспективах выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Опыт в таких делах у Вашингтона есть, достаточно вспомнить, как был ликвидирован по его инициативе Договор об ограничении систем противоракетной обороны. А ведь есть еще и фундаментальный договор СНВ-3, который закончит свое действие через два с небольшим года. Будет ли он пролонгирован? И не захочет ли Дональд Трамп уже завтра или послезавтра вывести свою страну и из этого важнейшего соглашения о стратегических наступательных вооружениях, чтобы окончательно раскурочить глобальную систему сдержек и противовесов? Вопросы, вопросы… И ответы напрашиваются не то чтобы чересчур мажорные. Возвращение величия Америке, обещанное Трампом своим избирателям, всем остальным грозит непомерными издержками.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik