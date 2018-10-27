Не надо стесняться. Как США продолжают скидывать одежды

Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Советом по правам человека при президенте России. США продолжают скидывать с себя обязательства и выходить из договоров, разрывать соглашения. Видимо, только так, можно стать по настоящему "грейт эген".

За собой все стараются следить. Не то чтоб всем прям так этого хотелось, но так воспитывают и так принято. Далеко не у всех это получается: рядом маячат куда более привлекательные фигуры, более тонко подобранные одежды, стильные образы, вечно напоминающие о собственном несовершенстве. Это многих злит. Выдерживают не все.

"Грейт эген" – может, и не являлась образцом совершенства, но долгое время глазели в основном на нее. Она задавала тон. Стройные, хоть и не идеальные линии фигуры подчеркивало всегда дорогущее платье. Использованные ею аксессуары мгновенно становились модными. Все чертовке было к лицу – и меха, и галстук. Вела она себя раскованно, со всеми флиртовала, все старались угодить.

Но ничто не вечно под луной, это скажет вам любая красавица в возрасте. Особенно если порядок с аппетитом. Особенно если он все время приходит во время еды. И особенно – если он перестал уходить. Тело так и норовило разойтись и принять форму шара. И если поначалу долгая и трудная борьба с натурой еще как-то держала этот фронт, то теперь наступил момент, когда вес окончательно победил и, перестав реагировать на любые диеты, устремился к планетарным формам и геометрическому совершенству.

Сначала платья стали давить и стеснять. Приходилось сдерживать дыхание и идти на ухищрения. Затем система сдержек и противовесов (шнурков и крючков), стала катать излишки тела из открытых в закрытые места. Балконы и складки стало сложно прятать. Мешочки становились пакетами и, превращаясь в шары, отказывались сжиматься. Глядящие глаза стали что-то подмечать в изменившейся походке, затем – в изменившемся поведении, а затем и вовсе во внешнем виде.

Наступил момент, когда платья перестали трещать и стали рваться. Молнии разошлись, пуговицы оторвались, меха стали только увеличивать объем, от них повеяло вульгарностью. И отчаяние заставило мадам пойти на крайние меры. Объявив одежды условностями, мешающими свободной и полноценной жизни, вернуться к первобытным истокам гармонии – сбросить с себя все и предстать в том виде, в котором создали ее творец и аппетит. Поэтому и стала сбрасывать с себя Америка обязательства и выходить из комиссий по правам человека и отказываться от сотрудничества со всякими там.

В конце концов – чего стесняться? Кого? Если все равно не выходит, то какая разница, кто что подумает. Только отказавшись от прав – можно их получить. Только скинув обязательства – можно воспарить. И фразы "а король-то…" смущать не должны. Может и голый – и что? Одеться может каждый. А король ровно один.

Такой вот гудбай. Стали слишком малы твои тертые джинсы.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik