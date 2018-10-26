Язык межнационального общения живет и побеждает. Заметки из Гомеля

Интересно, что сказал бы украинский министр, если бы на форуме в Белоруссии все говорили по-английски? Тоже призвал бы от него отказаться?

Все знают, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. А один украинский министр – точнее, целый вице-премьер-министр – забыл. Приехал в Гомель на белорусско-украинский форум и давай сокрушаться: что же это такое, белорусы говорят по-русски. Непорядок, нужно срочно исправить. А то ведь две недели назад на заседании украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества тоже все было неправильно – участники выбрали русский рабочим языком встречи. Причем сами, что особенно ужасно.

Наверное, если бы на заседании украинско-белорусской комиссии говорили по-английски, министр бы так не расстроился, но русский… Киев ведь чего только не делает, чтобы его искоренить: и законы принимает, и запреты вводит, и книги запрещает, и "языком агрессора" обзывает – все напрасно. А теперь что – и Белоруссии решил свои правила диктовать? Но это вряд ли получится. Белорусские участники форума послушали украинского министра, наверное, удивились его демаршу, но выступать продолжили по-русски. И даже посол Украины в Минске последовал их примеру.

И это, собственно говоря, естественно. Существует такое замечательное понятие как язык межнационального общения. Столетиями в огромной стране, где дружно жили и белорусы, и украинцы, и еще более сотни других больших и малых народов, таким языком был русский. Более того, и сегодня для граждан многих государств, включая Украину и Белоруссию, русский – родной язык. Так что желание Киева заставить людей его забыть просто неосуществимо. А если кто-то с помощью отказа от русского хотя бы на одном форуме хотел показать, что Белоруссия вместе с Украиной – против России, то это тоже не получилось.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik