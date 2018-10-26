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Как пересеклись линия жизни латвийского МИД и линия тверского трамвая

(обновлено: 12:54 26.10.2018)
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© Depositphotos / SimpleFotoТрамвайТрамвай
© Depositphotos / SimpleFoto
Даугавпилсское транспортное предприятие решило обновить парк покупкой трамваев Тверского завода. Но не тут-то было. Возбудился латвийский МИД. И пытается возбудить контрразведку, чтобы та тоже возбудила.

Решили власти в городе Даугавпилсе трамваи переменить. Город небольшой, денег немного, поэтому в строке поиска первым делом вбили слово "цена". В России, как известно, все очень дорого, но это для людей, живущих там, а вот для людей, там не живущих, почему-то все чуть иначе. Предложение Тверского вагоностроительного было встречено одобрительно, хоть и с опаской – Россия все-таки. Поэтому отправили нужные документы куда следует – в МИД, в Полицию безопасности – мол, мы тут это… можно? Там должным образом, в рамках текучки, дежурно не возразили. Не трамвай – объедешь. 

Одна из улиц старого города в Вильнюсе
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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Но когда в контракте засемафорил зеленый – обнаружились разведывательные журналисты. И давай будоражить: сенсация, Даугавпилс покупает свой трамвай желаний у завода, который входит в холдинг, а в холдинге другие заводы, а там делают всякое для смертоносных тоталитарных установок: всяких лодок, ракет, ПВО и прочей нечисти. Местная дума давай оправдываться: нет там никаких объединений трамвайных хамов, несущих угрозу миру на кончиках каких-нибудь бугелей и пантографов. Мол, вагонные споры – последнее дело, когда больше нечего… И вообще – мы же спрашивали, вы ж не возражали?

Но в том-то и дело, что МИД, осознав, что просмотрел и не возбудился – возбудился и повысил тонус. И давай трогать другие тонусы и возбуждать спецслужбы, вплоть до контрразведки, чтобы та в свою очередь тоже возбудилась и возбудила. Вы, говорят, почему напрямую с нами этот вопрос не обсудили? Почему наши функции выполняют журналисты? Дошло до премьер-министра, который сообщил, что все глубокоуважаемые вагоноуважатые, а также вагоноуважаемые глубокоуважатые вопросом заняты, все работают и скоро что-нибудь обязательно выйдет. 

Игналинская атомная электростанция. Фото 1986 года.
© РИА Новости / Улозявичюс
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Поскольку трамвай – это, в первую очередь, безопасность, вопросом занялась Полиция безопасности. И даже успела дать оценку. Мол, сделка вроде сама по себе и ничего, в том смысле, что ничего не нарушает. Но… поскольку она с душком, то портит. Сейчас международный имидж такой страны как Латвия – на идейно высоком уровне, среди благоухающих, испортить его – раз спрыснуть. А без имиджа деньги не дают. Кстати, пикантность ситуации в том, что деньги на трамваи выделены как раз не латвийские, а из Брюсселя. Того самого, что по санкциям. Против сами знаете кого. Сами знаете за что. А вы тут с этим. Мало ли, как бы чего. Лучше уж, может, ничего, как в песне: ехали по улицам трамваи – ехали в трампарке умирать.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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