Небылицы по-киевски: Минск ответил на слова Климкина об "угрозе украинцам"

Глава украинского МИД продолжает рассказывать страшилки. В этот раз про Белоруссию. Мол, у Москвы "длинные руки" и украинцам там опасно. И как реагировать на такие выдумки?

"Нет смысла комментировать эти небылицы". Так в белорусском МИД отреагировали на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что украинцам де опасно находиться на территории Белоруссии. И связано это с тем, что там якобы работают "российские властные структуры".

В Минске призвали Киев не мыслить "военными категориями". Официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз предложил спросить у 160 тысяч украинских беженцев в Белоруссии, где им безопаснее. Этот же вопрос предложили задать и тем 1,5 миллионам украинцев, которые посетили республику.

Вот только Климкин делать этого точно не станет. Куда легче продолжать пугать и без того запуганных сограждан. При этом не приводятся никакие доказательства той самой "потенциальной опасности", о которой говорит украинский министр. Но это уж как водится.

Поддержал своего начальника и посол Украины в Минске Игорь Кизим. В качестве доказательства такой "угрозы" он привел задержание двух украинских журналистов на территории Белоруссии. И намекнул, что сделано это было не иначе как по указанию Москвы.

При этом и Климкин, и украинский посол предпочитают не акцентировать внимание на том, что задержанные граждане журналистами были весьма условно. А задержали их за шпионскую деятельность и создание по заданию украинских спецслужб шпионской сети в Белоруссии.

Но кому в Киеве нужны такие подробности. Главное – предупредить, что кругом враги и нужно срочно против них мобилизоваться. Так и повышение цен на газ для населения пройдет незаметно.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik