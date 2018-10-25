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Как-то само вырвалось. Американские военные уронили броневик

(обновлено: 15:13 25.10.2018)
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Мария Балябина
© Фото : U.S. Army National Guard photo by Sgt. 1st Class Robert Jordan, North Carolina National Guard Public Affairs/ReleasedАмериканские военные на тренировочной базе в БульбоакеАмериканские военные на тренировочной базе в Бульбоаке
© Фото : U.S. Army National Guard photo by Sgt. 1st Class Robert Jordan, North Carolina National Guard Public Affairs/Released
Бывает, выходишь на своей ферме собирать урожай, а там вместо дождя с неба броневики падают. Когда живешь в США недалеко от военной базы, такое случается.

Хорошая военная техника с небес не падает. А, нет, подождите. Падает. Американские военные хотели потренироваться и сбросить с самолета армейский вседорожник "Хамви". И сбросили. Только попал он не на территорию воинской части в Северной Каролине, куда и должен был, а в деревню. Просто выронили нечаянно на милю раньше. К счастью, никто не погиб, говорят, и имущество ничье не пострадало.

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© AP Photo / Chris Tomlinson
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Пострадал только имидж американских военных, но их, кажется, такие мелкие оплошности давно уже не смущают. Пару лет назад так же случайно выскользнули вообще три "Хамви". Дело было в Германии – к счастью, на военной базе, а не в жилых кварталах, поэтому разбились только сами машины.

И, судя по всему, после той неудачи никаких оргвыводов никто не сделал. Хотя, может быть, все не то, чем кажется. Может быть, это не случайность, а как раз тренировка – например, как сбросить оружие формальному противнику и сделать вид, что это произошло не специально.

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Такой опыт у США тоже уже есть – под видом гуманитарной помощи "умеренной вооруженной оппозиции" доставляли в Сирию оружие и противотанковые комплексы, но в темноте роняли не туда, а прямо в руки самым что ни на есть террористам. Учитывая особенности американских военных, и не подумаешь, что специально – они же такие неловкие, наверняка опять просто промахнулись.

Впрочем, может быть, и не стоит усложнять. В НАТО различные досадные мелочи случаются регулярно. Пилот истребителя ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000, пролетая над Эстонией, тоже нечаянно нажал на кнопку и выпустил ракету "воздух-воздух". Хотя должен был охранять воздушное пространство над странами Балтии.

Да уж, с такими военными не только Прибалтика, но и весь мир – в надежных руках.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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