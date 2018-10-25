"Морской бой" НАТО против РФ: между жалобой и похвальбой

Страны НАТО в едином порыве начинают разработку подводных беспилотников. И объясняют это, конечно же, "российской угрозой". На этот раз подводной.

США и их союзники по НАТО займутся разработкой беспилотных морских систем. Соглашение о совместном развитии технологий, направленных на борьбу с морскими минами и подводными лодкам подписали 13 государств-членов альянса. В документе отмечается нарастающая роль беспилотных подводных систем, которые, по мнению членов альянса, должны помочь НАТО контролировать моря.

Тема контроля над морями в последнее время стала особенно острой. Даже глава европейской дипломатии Федерика Могерини неожиданно назвала Черное море европейским. При этом госпожа верховный представитель по иностранным делам отмечает, что ЕС не хочет быть очевидцем очередного военного усиления в ближайшем регионе.

Ей вторит сотрудник экспертного Атлантического совета Хорхе Бенитес: "Члены НАТО встревожены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок и вкладывают все больше ресурсов в это противостояние". Что ни слово, то мем – растущая угроза, противостояние, страшные русские. С одной стороны, альянс понять можно. Их страх (если он есть) обусловлен успехами России в военно-морском деле. The National Interest называет российскую подлодку "Казань" самым грозным противником американского флота. "Казань" будет передана ВМФ в 2019 году. Западные издания пишут также про подводные дроны "Посейдон" и "Цефалопод", которые они уже успели окрестить "убийцей авианосцев" и "убийцей субмарин".

Другими словами, конечно, натовцам при желании есть чего бояться. Но только ли страх лежит в основе их мотивации? Полагаю, что нет. Жизнедеятельность альянса обеспечивают деньги и русофобия. Эти два ресурса помогают не просто выживать, но развиваться. А развитие НАТО – это прямая угроза России. Модернизация российского вооружения – прямой ответ на сокращающуюся дистанцию между блоком и российскими границами. Это также ответ на цепочку "цветных революций", в результате которых к власти приходят сеющие русофобию. Это ответ на американские эсминцы в Черном море. Это ответ на учения Sea Breeze, которые НАТО проводит совместно с Украиной.

Складывается ощущение, что для Запада наращивание мощи Североатлантического альянса – это нечто само собой разумеющееся, а развитие России – это что-то противоестественное. Такие ошибочные суждения приводят к тому, что потом на весь мир приходится отчитываться, что 13 стран в едином порыве начинают разработку подводных вооружений. Только звучит это несерьезно. Непонятно: то ли хвастаются, то ли жалуются.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik