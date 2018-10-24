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Псевдоболельщики и псевдовина. О том, как глава МВД Италии рубанул

(обновлено: 19:12 24.10.2018)
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© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди МеоПерейти в фотобанкВход на станцию метро Repubblica в Риме, на которой произошло обрушение эскалатораВход на станцию метро Repubblica в Риме, на которой произошло обрушение эскалатора
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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Виновные в инциденте в римском метро, в котором пострадали российские болельщики, найдены – искать долго не пришлось. По словам главы МВД Италии Маттео Сальвини – виноваты сами.

Когда сигнализация срабатывает впервые – мы ей верим и подчиняемся. Во второй раз настораживаемся. В третий – ей уже никто не верит, на ее жалобы внимания не обращают, с твердым убеждением, что во всем виновата она сама. То же и с людьми. Если на первый сигнал беды-несчастия мы охотно бросаемся, засучив, то на третий-четвертый сигнал от этого человека, будь он хоть трижды неудачник, реагируем философски: от мягкого "видно, у него судьба такая", до раздражительного "так ему, козлу, и надо".  

В Италии снова обвалилось. На этот раз римский эскалатор и, к счастью, все пострадавшие живы. Но закономерность итальянского коллапса перебила закономерность другая – земля-то стала уходить из-под ног, но из-под ног кого? Ага. Российских болельщиков. А эта карта перебьет практически любую другую. 

Вход на станцию метро Repubblica в Риме, на которой произошло обрушение эскалатора
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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Мнение: версия, что фанаты из РФ обрушили эскалатор в Риме – "бред и ужас"

Раз там были наши болельщики, значит, скорее всего, сами виноваты – так может подумать любой европейский чиновник. Это если с россиянами в России что-то случилось, то виноват как минимум Кремль, если за ее пределами – то только сами утопающие. 

Этого мнения придерживается глава МВД Италии Маттео Сальвини: "Я считаю, что там были десятки пьяных российских псевдоболельщиков, которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали".

Правда, поговаривают, что большинство псевдофанатов были псевдопьяны. Более того, они еще и псевдоскакали. Ибо давно известно, что кто не скачет, тот москаль, а москалей (в Риме играл московский ЦСКА) там было подавляющее большинство. Но что мешает взять на себя псевдовину? Тем более, если сам министр возложил. 

Рационализму и выдержке итальянцев можно позавидовать. Годами не выделялись средства на техподдержку римского метро, о чем сейчас уже начали много писать. Многие детали пришли в негодность и требовали замены – и это тоже теперь выяснилось. Эскалатор прямо ждал часа, когда по нему проедут "пьяные российские псевдоболельщики" – чтобы уйти у них из-под ног. Ждал, когда на него ступит нога тех, кто всегда во всем виноват. Скорая, по словам очевидцев, ехала минут сорок, видимо, по дороге выясняя, не псевдо ли травмы у этих виновников. То есть и не выделяли, и не обслуживали, и не меняли, и не ехали. Какое-то сплошное невезение. Точно – сами виноваты.

Автор Виталий Фотин, радио Sputnik

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