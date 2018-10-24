Россия не виновата. Тот случай, когда Brexit важнее антироссийских фобий

Британский кабмин не смог найти следы российского вмешательства в выборы. Удивительно, как неудачный Brexit может открыть глаза на правду.

Ищут пожарные, ищет милиция, но никто так и не может найти следы российского вмешательства в британские выборы. Уж правительство королевства, наверняка, хотело бы разглядеть там "руку Кремля", но так и не смогло.

Пуститься на поиски его заставил комитет по цифровым технологиям Палаты общин, который выпустил доклад под названием "Фейковые новости". В нем приводятся слова премьера Терезы Мэй о том, что Россия с помощью тех самых "фейковых новостей" вмешивается в выборы и сеет разлад на Западе. В связи с этим предлагается привлечь к ответственности IT-компании и изменить правила ведения политических кампаний. Спасибо, что не ввести новые санкции. Или уже просто нечего запрещать?

В кабмине, видимо, решили, что это уже слишком, и не приняли рекомендации к сведению. Комитет по цифровым технологиям, естественно, остался недовольным и обвинил правительство в упущенных возможностях.

Но подумайте: раз уж те, кто всегда рад обвинить Россию, ничего на нее не нашли, значит, ничего и нет.

И что же будет после того, как впервые на официальном уровне прозвучало, что доказательств вмешательства России нет? Скорее всего, ничего. Потому что речь вовсе не о России – Британия сражается сама с собой. Тереза Мэй пытается убедить в правильности именно ее пути выхода из Европы и своих противников в Великобритании, и коллег в ЕС. Ни там, ни там ничего путного не выходит. Европейские лидеры после последних переговоров по Brexit'у вообще махнули на все это рукой и ушли пить пиво, а вопрос не сдвинулся с места.

Даже британские ученые уже высказались по этому поводу. 29 лауреатов Нобелевской премии и шесть математиков, награжденных Филдсовскими медалями, решили рассказать кабмину, как негативно Brexit может сказаться на науке: создаст барьеры для сотрудничества. Недовольных планом Терезы Мэй становится в стране все больше, нападки – все серьезнее. Не в силах предложить что-то другое и понравиться всем (и лидерам ЕС, и британцам), она и сама начинает нападать – только не на своих противников, а на Россию. Ну а что, Москва далеко, свалить на нее можно все что угодно, никто не проверит.

Но раскол в британской власти, вероятно, достиг уже той стадии, когда оппонентам проще оправдать Россию, чем премьер-министра, который не справляется. Некоторые эксперты полагают, что позиции Терезы Мэй настолько шатки, что она может уже просто не успеть придумать новые страшилки про Россию, пока остается премьером. Что ж, этим, вполне возможно, займется кто-то другой. Brexit однажды уже поменял британскую власть – и судя по тому, с каким скрипом Британия выходит из ЕС, это была не последняя смена коней на переправе.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik