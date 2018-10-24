Трепещи, Москва: "Союз меча и орала" собирается в Вильнюсе

Российские политэмигранты из всех стран – объединяйтесь. Начало положено: в Вильнюсе – совместная встреча литовских и латвийских объединений политэмигрантов.

Люди любят новости плохие. Чем новость ужаснее, тем больше она привлекает внимание. Глядим, вздыхаем и читаем, и смотрим, и слушаем. Люди новостных профессий, чего греха таить, тоже любят новости плохие. Тогда появляется азарт, загораются глаза, активизируется ощущение полезности. Ибо чувствуется, что читают, смотрят, слушают. И наоборот – хорошие новости не в почете. При их появлении автоматически возникает цинизм, скептицизм, недоверие и уверенность, что где-то кто-то врет. Особенно, если новости уж очень хорошие, прям сахарные. Они бесят.

Но что поделать, если следующая новость – лучше не бывает. "Организации российских политических эмигрантов Литвы и Латвии 24 октября решили провести в Вильнюсе совместную встречу. С докладом о политических заключенных России, а также обсудить совместные акции политэмигрантов в странах Балтии". Ну наконец-то, наконец-то две могущественные организации покажут нынешней Москве, кто здесь – в Вильнюсе – власть в счастливой Москве будущего. Меч объединяется с оралом, а Никеша с Владей. Чтобы проткнуть пьяного медведя. Это, товарищи, ни много ни мало – веха в истории. Это начало большого объединения российских политэмигрантов всех стран. Что особенно приятно – это то, что Кремлю все это крайне неприятно. Об этом уже заявил один из лидеров движений.

Читаешь об этих людях на "Голосе Америки", и слезы умиления и гордости тонут в бороде. Каждая эмигрантская история – это ведь всегда вызов личности серой массе. Это всегда свобода и гордость. Это победа сознания над бытием. Триумф воли над смирением. "Если люди злые объединяются, чтобы творить зло, тем более люди добрые должны объединяться для того, чтобы творить добро". Тут не надо быть толстовцем и спорить с Толстым. Представляете, какие горы могут свернуть эти замечательные ребята? В Москве, наверное, уже сирены воют.

Нам, местным патриотам, особенно приятно, что такие съезды проходят в Прибалтике. А слова организаторов – вообще елей: "Литовская республика – это уникальное сочетание европейской политико-правовой системы, эксклюзивной доброжелательности, психического здоровья и довольно развитой русскоязычной среды". Тут и добавить нечего – редкое по точности и правдивости высказывание.

Вот вы знаете, в такой теплой и дружественной природе марципановой новости даже не хотелось упоминать о всяких скептиках, но, к сожалению, есть они и среди прибалтийских патриотов. Не упомянешь – обидятся. Они намекают, что у фельдмаршалов и детей русской демократии голос на русский совсем не похож. Мол, русские бесплатно такое не несут. И вообще, все это сплошное надувание щек. Но какая разница, если цели ясны и поставлены – вызвать духов беглых олигархов и выяснить, как долго продержатся у власти нынешние.

А если где-то добрые неволосатые иностранные руки готовы поддержать и помочь – только большой плюс. Что же в этом плохого, господа? Бороться с родиной бесплатно может только идиот. Вот ведь неспроста же даже словесно – где грант, там и эмигрант.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика