Заварили кашу. Полиция Латвии займется латышским рестораном в Крыму

Казалось бы, что плохого, когда граждане Латвии открывают бизнес в другой стране? Особенно, если это ресторан латышской кухни? Но в данном случае – все серьезно. Спросите у латвийской Полиции безопасности.

Хвастать, граждане, надо уметь. Громко для всех, тихо и подкожно для каждого. Целая наука выросла – пиар называется. Книжки печатают, семинары, курсы. Серьезные лица – серьезным лицам. Многие на этом поприще теряют здоровье. Некоторые теряют даже лицо. Хвастовство – дело нервное, капризное, сопряженное с риском быть непонятым и полетами мимо целей. Последствия от того, как ты играешь на этих духовых инструментах, у всех разные: от фанфар и, того гляди, медных труб, до простого выхода воздуха в стандартную трубу. Не забудем и о том, что именно музыканты духовых чаще других подвержены завихрениям.

Одна латвийская пара купила в другой стране банальный суши-бар и решила сделать из него небанальный ресторанчик латышской кухни. Погодите умиляться. Хороший пиар страны за рубежом – это вам не пиар страны в своей страны, что является, естественно, делом благодатным. В данном случае – страшное дело – ресторан был открыт в городе Севастополе, который находится на неподконтрольной мировому сообществу территории.

Когда латышские патриоты об этом пронюхали, сразу захотелось сорвать скатерть и перевернуть стол. Давай сразу нюхать все остальное – а там явно чувствуются сепаратизм и пропаганда нездорового образа нездоровой жизни. Выяснилось, что этих жителей Латвии зовут Виктория и Павел, что уже отягчающие, и "им просто понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей". Это что еще такое? Это не отягчающие – это расстрельные.

Поэтому сознательные жители Латвии сразу донесли информацию до нужных людей. Теперь этими рестораторами займутся в Полиции безопасности. Ибо ничем иным кроме подрыва национальной безопасности тут и не пахнет. Устроили, понимаешь, пиар. Кого вы вздумали обмануть? Пиарить Латвию в Крыму – это не просто ошибка. А нет ли здесь умысла на теракт? Надо поискать. Полиция безопасности разберется. Если не найдет в прямом, надо поискать в гибридном смысле.

И, главное, обидно, что есть запрет на импорт продуктов из Крыма, экспорт, покупку там недвижимости. Запрещено предоставлять услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму, за это в Латвии одних даже судили. Нет, все равно туда едут. И, как эти, новую кашу заваривают. А мировой прогрессивной общественности, в которой мы – латышские патриоты – занимаем маленькое, но видное место, потом расхлебывать. Впрочем, нам расхлебывать нравится. Лучше, чем просто хлебать.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия