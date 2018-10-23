О России с любовью. Люди на Западе перестали верить "страшилкам"

Читатели западной прессы заподозрили, что им что-то недоговаривают о России. Судя по опросу общественного мнения, проведенному по заказу Sputnik News, в объективность западных СМИ многие уже не верят.

Европейцам необъективно рассказывают о России, считают сами европейцы. Французская компания IFop, занимающаяся опросами общественного мнения, специально для Sputnik News спросила в августе у жителей Франции, Великобритании, Германии и США, объективно ли СМИ в их стране пишут о России.

Примерно половина опрошенных в каждом государстве считает, что им чего-то недоговаривают или что-то искажают. Таких людей чуть больше во Франции (53%), ровно половина в Германии, чуть меньше в Великобритании (47%), и 43% в США. Получается, чем дальше от России, тем хуже видно. Учитывая немаленький процент тех, кто не определился, такие цифры вполне показательны.

Причем в США и Великобритании о необъективности говорили люди старше 35 лет, а в Германии и Франции недовольны картиной СМИ, в основном, люди помоложе.

Тех, кто доверяет рассказам национальных СМИ о России, заметно меньше: по 39% в США и Германии, 33% в Великобритании и всего 25% – во Франции.

Вряд ли такие результаты можно назвать удивительными. Да, западные СМИ в последнее время очень стараются представить Россию в максимально невыгодном свете: и все международные договоренности она якобы нарушает; и рассылает по всему миру своих шпионов с флаконами от духов и чеками из такси; и во все выборы вмешивается – причем, выбирает непременно таких кандидатов, с которыми ей потом очень тяжело работать. Мало того, что всемирное зло, так еще и с задатками мазохиста, получается.

И, кажется, в этой погоне за голливудскими спецэффектами и громкими заголовками наши западные коллеги немного перестарались. Новости о России хоть и продолжают каждый раз неприятно удивлять, но в целом их направление вполне понятно – неизвестно только, в чем именно в следующий раз обвинят Москву, но точно ясно, что в чем-то обвинят. Шаблон каждый раз один и тот же, вот и производит это впечатление домашней заготовки, а не реальных новостей из "обители зла".

Мы и коллеги из RT стараемся развенчивать мифы о том, что по улицам в России ходят медведи, и рассказываем, что происходит на самом деле. К тому же в последнее время у всех желающих появляется все больше возможностей сравнить сообщения СМИ с реальностью. Во всем мире, в том числе в западных странах, билеты на проходивший летом в России футбольный чемпионат расходились "на ура", несмотря на все страшилки в их СМИ.

Но коллеги из некоторых западных изданий упорно продолжают следовать по другому пути: по их мнению, чем фантастичнее и страшнее, тем лучше. Что ж, пусть будет так, и через некоторое время иммунитет к страшилкам о России выработается уже повсюду у большей части аудитории.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik