Театральные истории: Пров Садовский и однофамилец Ленина

В этот день, … лет назад
Двести лет назад, 23 октября 1818 года, родился актер Малого театра Пров Михайлович Садовский, который считается едва ли не лучшим исполнителем ролей в пьесах Александра Николаевича Островского.
Именно Садовский открыл путь его таланту на сцену, рекомендовав руководству Малого театра первую пьесу Островского "Свои люди – сочтемся". Их творческая дружба продолжалась всю жизнь. Но, с другой стороны, именно Островский своими пьесами помог раскрыться таланту самобытного актера.
Пров Михайлович продвигал на сцену пьесы из народного быта, был убежденным славянофилом.
Как-то на вечере у актера Щепкина между западниками и славянофилами зашел спор о купечестве. Западники говорили, что это де "темное царство". Они, доказывая отрицательные качества русского народа, напрямую ссылались на персонажей "Банкрота". Один из ученых-западников так и проповедовал, что де вся Русь и состоит исключительно из таких типов – в общем, все мошенники. "Ну, прощайте же, мошенники", – сказал, уходя, Пров Садовский…
Еще вспоминается один из театральных анекдотов. В Малом театре в первой половине 20-го века служил замечательный актер Михаил Францевич Ленин. Настоящая фамилия его была Игнатюк, а театральный псевдоним он взял по имени своей жены Елены. Ульянов-Ленин тогда еще не был известен широкой публике. Но позднее псевдоним "Ленин" сыграл с актером злую шутку. Михаилу Францевичу в 1905 году даже пришлось обратиться через "Московские ведомости" к публике с настоятельной просьбой: "Я, артист Императорского Малого театра Михаил Ленин, прошу не путать меня с этим политическим авантюристом Владимиром Лениным".
Но вернемся к Прову Садовскому. В дружеских кружках он выступал с исполнением собственных юмористических произведений. Эти концерты имели такой большой успех, что появился целый ряд его подражателей и последователей, из которых особенно известным стал Иван Федорович Горбунов.
Как вспоминал друг Садовского, рассказы Прова Михайловича пользовались широкой известностью. Многие московские аристократы, чтобы иметь удовольствие их послушать, сближались с Провом Михайловичем и часто приглашали его к себе с особенной лаской. Так, знаменитый герой Отечественной войны и кавказских войн Алексей Петрович Ермолов очень любил его рассказы, часто присылал за ним свой экипаж, называл Садовского своим другом-утешителем. Нередко рассказы актера оканчивались тем, что маститый ветеран своими богатырскими руками крепко обнимал талантливого рассказчика.
Особенно часто Прова Михайловича просили исполнить рассказ купца о французской революции 1848 года, в котором шла речь о том, как народ Франции, "не усматривая единомыслия в выборном деле, учинил промеж себя соглашение: как бы, то есть, перепрокинуть установленный порядок…". В конце рассказа крик народа: "Республику!" – купец заменял воплем: "Режь публику!".
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik