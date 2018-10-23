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Театральные истории: Пров Садовский и однофамилец Ленина

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Владимир Бычков
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГосударственный академический Малый театрГосударственный академический Малый театр
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Михаил Францевич Ленин в 1905 году обратился через газету к публике с просьбой: "Я, артист Императорского Малого театра Михаил Ленин, прошу не путать меня с этим политическим авантюристом ".

В этот день, … лет назад

Двести лет назад, 23 октября 1818 года, родился актер Малого театра Пров Михайлович Садовский, который считается едва ли не лучшим исполнителем ролей в пьесах Александра Николаевича Островского. 

Именно Садовский открыл путь его таланту на сцену, рекомендовав руководству Малого театра первую пьесу Островского "Свои люди – сочтемся". Их творческая дружба продолжалась всю жизнь. Но, с другой стороны, именно Островский своими пьесами помог раскрыться таланту самобытного актера. 

© РИА Новости / РИА Новости
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Драматург Александр Николаевич Островский
Александр Николаевич доверял Садовскому ведущие роли в своих произведениях. Ряд из них был написан драматургом специально для Прова Михайловича. В первых 28 постановках пьес Островского в Малом театре Садовским было исполнено 29 ролей. Многие из них потом играл его сын Михаил, а потом и внук, названный в честь деда Провом. В общем, династия Садовских служила Малому театру более ста лет.

Пров Михайлович продвигал на сцену пьесы из народного быта, был убежденным славянофилом.

Как-то на вечере у актера Щепкина между западниками и славянофилами зашел спор о купечестве. Западники говорили, что это де "темное  царство". Они, доказывая отрицательные качества русского народа, напрямую ссылались на персонажей "Банкрота". Один из ученых-западников так и проповедовал, что де вся Русь и состоит исключительно из таких типов – в общем, все мошенники. "Ну, прощайте же, мошенники", – сказал, уходя, Пров Садовский… 

Еще вспоминается один из театральных анекдотов. В Малом театре в первой половине 20-го века служил замечательный актер Михаил Францевич Ленин. Настоящая фамилия его была Игнатюк, а театральный псевдоним он взял по имени своей жены Елены. Ульянов-Ленин тогда еще не был известен широкой публике. Но позднее псевдоним "Ленин" сыграл с актером злую шутку. Михаилу Францевичу в 1905 году даже пришлось обратиться через "Московские ведомости" к публике с настоятельной просьбой: "Я, артист Императорского Малого театра Михаил Ленин, прошу не путать меня с этим политическим авантюристом Владимиром Лениным". 

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Зрительный зал Основной сцены Малого театра. Архивное фото
В 1917 году еще раз пришлось опровергать. А в 1924 году посыльный прибежал в кабинет к режиссеру Станиславскому и закричал: "Константин Сергеевич, несчастье: Ленин умер!". "А-ах, Михаил Францевич!", – вскинул руки Станиславский. "Нет – Владимир Ильич!". "Тьфу-тьфу-тьфу, – застучал по дереву Станиславский, – тьфу-тьфу-тьфу!". Правда это, или легенда – кто знает?..

Но вернемся к Прову Садовскому. В дружеских кружках он выступал с исполнением собственных юмористических произведений. Эти концерты имели такой большой успех, что появился целый ряд его подражателей и последователей, из которых особенно известным стал Иван Федорович Горбунов. 

Как вспоминал друг Садовского, рассказы Прова Михайловича пользовались широкой известностью. Многие московские аристократы, чтобы иметь удовольствие их послушать, сближались с Провом Михайловичем и часто приглашали его к себе с особенной лаской. Так, знаменитый герой Отечественной войны и кавказских войн Алексей Петрович Ермолов очень любил его рассказы, часто присылал за ним свой экипаж, называл Садовского своим другом-утешителем. Нередко рассказы актера оканчивались тем, что маститый ветеран своими богатырскими руками крепко обнимал талантливого рассказчика.

© РИА Новости / Борис Приходько
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Государственный академический Малый театр России
К сожалению, Пров Михайлович своих рассказов не записывал, он их постоянно импровизировал и каждый раз выступал с каким-нибудь новым вариантом. Современникам запомнились пять сценок Садовского: "О французской революции", "Рассказ татарина", "Встреча двух приятелей", "Честь или смерть", "О Наполеоне на острове Елены". Вернее, он назывался так: "Рассказ купца о том, как в Бозе почивающий государь император Александр Павлович, по совету Англичанина, отправил Наполеона на такой остров, на котором ни земли, ни воды, одна зыбь поднебесная".

Особенно часто Прова Михайловича просили исполнить рассказ купца о французской революции 1848 года, в котором шла речь о том, как народ Франции, "не усматривая единомыслия в выборном деле, учинил промеж себя соглашение: как бы, то есть, перепрокинуть установленный порядок…". В конце рассказа крик народа: "Республику!" – купец заменял воплем: "Режь публику!".

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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