Кому закон не писан: почему НАТО боится России

Как страшно жить странам НАТО! Россия не просто взяла альянс за горло, а уже приставила к этому горлу нож. Ну, так им это видится. А с перепугу чего только не наговоришь.

Нет предела коварству России. Мало того, что она раскинулась прямо у границ НАТО, так еще и позволяет себе творить на своей территории совершенно непотребные вещи. Например, проводить учения российской армии. В странах альянса это считают совершенно недопустимым. Например, глава МИД Польши прямо заявил, что Москва де нарушает акт Россия – НАТО, проводит якобы "несогласованные учения у границ альянса". Другое дело – сама Польша, которая собирается разместить у себя военную дивизию США и базу для американцев построить за миллиарды долларов.

Конечно, Основополагающий акт Россия – НАТО запрещает развертывание на постоянной основе существенных боевых сил на территориях стран-членов НАТО из Восточной и Центральной Европы. Но если очень надо, то, наверное, можно. А Польше, очевидно, очень надо. Ей же страшно. Как и соседней Прибалтике, где НАТО проводит свои учения, базы размещает, военнослужащих присылает. А что им еще остается делать – Россия же рядом, острый нож точит, к горлу приставляет. По крайней мере, так все выглядит из Австралии. Оно и понятно, издалека же виднее. Так вот, австралийское издание News.com.au пишет, что Россия укрепляет Калининград, который, как нож, нацелен в беззащитное горло альянса в Балтийском море. Мол, строятся там новые бункеры, обновляются авиабазы и расширяются хранилища оружия. Короче говоря, затевается такое, от чего даже в США "нервно закурили". Командующий Шестого американского флота адмирал Джеймс Фогго-третий тут же заявил: "Если они хотят бросить нам вызов, мы бросим вызов и им. Нас не напугать теми системами, которые там находятся".

Собственно говоря, не знаю, что уж так встревожило наших ближайших соседей, не очень близких и совсем дальних. Но если то, что происходит у нас дома, их так пугает, может, им лучше просто перестать устраивать игрища возле наших границ. Тогда и бояться будет нечего.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik