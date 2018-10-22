Латышу невмоготу в рижском аэропорту

Страшная новость из Латвии – в аэропорту Риги сотрудники общаются в основном на русском языке. Поэтому, по мнению местных публицистов, многие молодые латыши навсегда уезжают из страны. Возвращаться в такой аэропорт не хочется.

Эта история началась с публикации о том, что молодой человек, обучающийся летному делу, после окончания обучения намерен уехать работать в Эстонию. В Латвии проходить практику в аэропорту "Рига" он не хочет по причине того, что там разговаривают в основном на русском языке. (Как уже заметили едкие языки: видимо, в эстонском аэропорту практика будет проходить на латышском). Можно было бы и закрыть на это глаза, если бы глаза на это закрыл сам молодой человек, а затем немолодые журналисты. Но раз они все глаза не закрыли, то и мы – нормальные патриоты – сразу, глазом не моргнув, заерзали. Тем более что таких случаев – тьма.

Латышская молодежь под угрозой исчезновения и рано или поздно ее неизбежно занесет в Красную книгу. И дело не только в демографии. Во всем на самом деле виноваты русские. Чего только государство не делает, чтобы нормальный латышский мальчик жил и образовывался в нормальной латышской среде. Даже и не подозревая о существовании русских – во всяком случае здесь, в Латвии. Но стоит ему только вступить во взрослую жизнь, как тут же возникают эти русские. Да так возникают, что хочется все бросить и уехать в какую-нибудь Англию.

Ведь сколько хороших, образованных, патриотичных ребят из Прибалтики теперь собирают клубнику на туманных островах, моют тамошние полы и тарелки. Мы-то думали – что это они? Но теперь все выяснилось. Потому что подлые русские в их родных странах – прям куда ни сунься – разговаривают между собой по-русски, шутят, смеются над чем-то непонятным (значит над тобой) и делают все, чтобы нормальный человек почувствовал себя идиотом. В итоге патриот это и чувствует. И из-за кровной обиды вынужден уезжать из милой сердцу страны туда, где вообще никто его родной язык не поймет. Иногда, кстати, русские преследуют его и там.

Нам тут намекают: а где логика, товарищи? Если тут не говорил на работе по-латышски, то уж там – тем более. Есть логика – наша, прибалтийская. Дадим слово медиаэксперту Рите Еве Нашениеце: "Мне несравненно психологически легче работать в интернациональном коллективе, где говорят на английском, нежели в коллективе русских шовинистов, где испытываешь абсолютное языковое давление". Вот и вся эта ваша логика – английский не давит. Только русский.

А тут еще аэропорт – витрина страны. Там русских по определению быть не должно – только прогрессивные латышские лица, толерантность и инновационный подход. Какие еще русские, уж простите. Они и по-английски между собой разговаривать-то не хотят, даже если знают его. И вот представьте себе, что чувствует правильная латышская молодежь, которая покидает любимую страну со своим чемоданом через аэропорт, в котором говорят по-русски? Запоминается последняя фраза. И какая эта может быть фраза, а? "Давай, вали уже"? Жуть.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия