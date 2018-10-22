ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Латышу невмоготу в рижском аэропорту

(обновлено: 18:01 22.10.2018)
0480
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВид на летное поле международного аэропорта Рига из зала ожидания. Архивное фотоВид на летное поле международного аэропорта Рига из зала ожидания. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Страшная новость из Латвии – в аэропорту Риги сотрудники общаются в основном на русском языке. Поэтому, по мнению местных публицистов, многие молодые латыши навсегда уезжают из страны. Возвращаться в такой аэропорт не хочется.

Эта история началась с публикации о том, что молодой человек, обучающийся летному делу, после окончания обучения намерен уехать работать в Эстонию. В Латвии проходить практику в аэропорту "Рига" он не хочет по причине того, что там разговаривают в основном на русском языке. (Как уже заметили едкие языки: видимо, в эстонском аэропорту практика будет проходить на латышском). Можно было бы и закрыть на это глаза, если бы глаза на это закрыл сам молодой человек, а затем немолодые журналисты. Но раз они все глаза не закрыли, то и мы – нормальные патриоты – сразу, глазом не моргнув, заерзали. Тем более что таких случаев – тьма. 

Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
"Либо сапоги лизать, либо в морду"… Напрасные надежды русофобов Прибалтики

Латышская молодежь под угрозой исчезновения и рано или поздно ее неизбежно занесет в Красную книгу. И дело не только в демографии. Во всем на самом деле виноваты русские. Чего только государство не делает, чтобы нормальный латышский мальчик жил и образовывался в нормальной латышской среде. Даже и не подозревая о существовании русских – во всяком случае здесь, в Латвии. Но стоит ему только вступить во взрослую жизнь, как тут же возникают эти русские. Да так возникают, что хочется все бросить и уехать в какую-нибудь Англию. 

Ведь сколько хороших, образованных, патриотичных ребят из Прибалтики теперь собирают клубнику на туманных островах, моют тамошние полы и тарелки. Мы-то думали – что это они? Но теперь все выяснилось. Потому что подлые русские в их родных странах – прям куда ни сунься – разговаривают между собой по-русски, шутят, смеются над чем-то непонятным (значит над тобой) и делают все, чтобы нормальный человек почувствовал себя идиотом. В итоге патриот это и чувствует. И из-за кровной обиды вынужден уезжать из милой сердцу страны туда, где вообще никто его родной язык не поймет. Иногда, кстати, русские преследуют его и там. 

Заставка телепередачи Наша Столица производства Первого Балтийского канала
© Sputnik Эстония
А дитя чуть не выплеснули: будни борьбы с российской пропагандой в Латвии

Нам тут намекают: а где логика, товарищи? Если тут не говорил на работе по-латышски, то уж там – тем более. Есть логика – наша, прибалтийская. Дадим слово медиаэксперту Рите Еве Нашениеце: "Мне несравненно психологически легче работать в интернациональном коллективе, где говорят на английском, нежели в коллективе русских шовинистов, где испытываешь абсолютное языковое давление". Вот и вся эта ваша логика – английский не давит. Только русский. 

А тут еще аэропорт – витрина страны. Там русских по определению быть не должно – только прогрессивные латышские лица, толерантность и инновационный подход. Какие еще русские, уж простите. Они и по-английски между собой разговаривать-то не хотят, даже если знают его. И вот представьте себе, что чувствует правильная латышская молодежь, которая покидает любимую страну со своим чемоданом через аэропорт, в котором говорят по-русски? Запоминается последняя фраза. И какая эта может быть фраза, а? "Давай, вали уже"? Жуть.

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена