Тяжкое похмелье. В Европе мучительно переоценивают украинский Майдан

Украина не воспользовалась всеми благами, которые открывала перед ней ассоциация с ЕС – таков суровый вывод Всемирного банка. Так что гражданам незалежной незачем по Европе ездить: нужно домой возвращаться и положение исправлять.

Германия собирается расширить список безопасных стран еще на 14 государств. В их число вошла и Украина. Делается это для того, чтобы мигрантов из этих стран можно было депортировать на родину в упрощенном порядке.

Формируется список на основании статистики: если в течение нескольких лет миграционными службами ФРГ удовлетворяется меньше 5% ходатайств граждан этих стран о получении убежища, то в этой стране нет угрозы для населения.

Конечно, для принятия окончательного решения значение имеет и соответствие определенным требованиям ЕС, и одобрение федерального конституционного суда Германии, и заключение спецслужб, которые должны оценить существует ли в стране угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта. Но это уже потом. А изначально список формируется все же по другому принципу. Иначе совершенно не понятно, как в него могли попасть, например, Центральноафриканская Республика, Гвинея-Бисау или Пакистан. Вот уж воистину острова безопасности и покоя в океане нестабильности.

Напрашивается вывод, что в список безопасных стран, скорее всего, попадают государства, чьи мигранты и просители убежища, мягко говоря, поднадоели властям Германии, и они хотят избавляться от них без лишних хлопот. То есть тот поток граждан Украины, который хлынул в Германию после Майдана и получения безвиза, видимо начал изрядно напрягать Берлин. А ведь это было вполне ожидаемо. Не исключено, что следующим шагом будет блокирование того самого безвиза для украинцев. Ведь не зря же, прежде чем его дать, в ЕС проработали условия его аннулирования. Но если бы дело ограничивалось только трудностями миграции и получения убежища в Европе. Критика в адрес Украины сыплется как из рога изобилия. Венгрия собирается засудить Киев за нарушение соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Да еще и все ниточки, ведущие к НАТО, обрывает.

Всемирный банк масло в огонь подливает. Его аналитики пришли к выводу, что Украина так и не воспользовалась в полной мере благами, которые ей сулило соглашение об ассоциации с ЕС. Дескать, не смогла незалежная ни технологиями овладеть, ни знаниями, ни даже рынками. В докладе ВБ так и говорится: "Украина имеет стратегически важное географическое положение…, крупнейшие в Европе площади плодородных земель, многочисленное население с высоким уровнем образования. Кроме этого, страна заключила в 2015 году Соглашение об ассоциации с ЕС… Все это открывает перед Украиной большие возможности для наращивания объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. … Однако выгоды, связанные с открытостью для торговли, в частности перетекание технологий и знаний, до сих пор остаются весьма ограниченными".

Короче говоря, европейцы перестали скромно замалчивать украинские проблемы. И даже решили от них – этих самых проблем – избавляться. А это уже не звоночек, а самый настоящий набат. Киеву есть о чем подумать.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik