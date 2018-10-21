Британия и ее "танк будущего": фейк в качестве ответа Москве

Наш ответ Чемберлену, точнее их ответ "Уралвагонзаводу". Великобритания представила прототип нового танка Black Night ("Черная ночь"), разработанного на основе боевой машины Challenger 2. Как пишут западные СМИ, эта техника якобы ничем не хуже российского танка "Армата" (Т-14).
Но дело ограничилось лишь модернизацией устаревшего парка, в том числе и в Великобритании. Первые образцы Challenger 2 сошли с конвейера четверть века назад, тогда как "Армата" – принципиально новый танк. Судя по поступающей из Лондона информации, разработчики планируют улучшить боевые качества своей машины в ночное время суток. Но ничего принципиально не изменится: ее орудие и многие другие элементы останутся старыми. И они не позволят в реальном бою ничего сделать против российского Т-14.
Тем не менее, британская пресса уже окрестила "новинку", а вернее лишь ее прототип – "убийцей "Арматы". Скромности лондонским фантазерам, конечно, не занимать. Вместо реального проекта – голословная пропаганда. Challenger 2, что бы с ним не сделали – навсегда останется танком второго поколения, тогда как "Армата" принадлежит уже четвертому. Кстати, российскими машинами на платформе "Арматы" уже активно интересуется такая значительная с военной точки зрения страна, как Индия. Кроме того, они поступают в российскую армию. Пока не в массовом порядке, но это дело времени.
Звучит с первого взгляда странно, но в либеральной элите есть вполне реальное чувство страха перед людьми в форме, которые исповедуют такие чуждые для нее принципы, как честь, Родина и долг. И сколько бы британские генералы ни посыпали голову пеплом по поводу плачевного состояния королевских Вооруженных сил, Даунинг-стрит вряд ли примет решение об их резком усилении. Зато кормить публику байками о каких-то новинках, способных уничтожить российские аналоги – это всегда пожалуйста. Дешево и сердито.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik