Отрада для двоечников: эстонские задачи о "советской оккупации"

Математическая игра под названием "Платить и каяться", а именно этого хотят от Москвы три республики Прибалтики, длится давно. Правда, с арифметикой у них так себе – каждый раз новый результат. И все неправильные. В историческом плане – тоже.

Больше всего на свете министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу любит считать. Наверняка он уже пересчитал все ступеньки на лестницах своего министерства и все окна в здании, где оно расположено. Параллельно с этим он занимается подсчетами и на государственном уровне. Уже много лет его навязчивой идеей является определение суммы ущерба, который был нанесен Эстонии так называемой советской оккупацией. Тот период, когда на территории страны находились столь милые его сердцу люди в мундирах со свастикой, Урмаса не интересует. Вернее, конечно, интересует, но не в смысле экономических претензий. Нацистов господин Рейнсалу любит буквально первым девичьим чувством и старается эту любовь демонстрировать при каждом удобном случае.

Однако это тема для другого рассказа, а мы вернемся к арифметическим подсчетам, которые сделала комиссия, работающая под патронажем истинного арийца и борца со всем, что хоть отдаленно напоминает о СССР.

Подсчитано, что сумма, которую было бы неплохо получить от России как от правопреемника СССР составляет 89 миллиардов рублей. А если перевести это в валюту ЕС, то 1,2 миллиарда евро.

Что на самом деле еще достаточно скромно, ведь по ранее публиковавшимся отчетам еще одной эстонской комиссии эта сумма достигала 49 миллиардов долларов. Игра под названием "Платить и каяться", а именно этого хотят от Москвы три прибалтийские республики, длится уже более четверти века. Для придания процессу солидности создаются соответствующие комиссии, "независимые" эксперты усердно ведут подсчет "ущерба", нанесенного Латвии, Эстонии и Литве. А затем широкой общественности выдается очередная сумма, которую нужно затребовать у Москвы. Так, в сентябре 2014 года член латвийской комиссии по подсчету ущерба от советской оккупации Рута Паздера назвала сумму в 300 млрд евро. В Литве за четверть века оценки ущерба от СССР менялись от 20 млрд долларов в 2000 году до 834 млрд долларов США в 2012.

Как говорят эксперты, единственным органом, который гипотетически мог бы рассмотреть требования Риги, Таллина и Вильнюса о компенсациях, является Международный суд ООН. Однако сам факт рассмотрения иска стран Прибалтики о возмещении "ущерба", нанесенного "советской оккупацией", имел бы для элит этих республик крайне неприятные правовые последствия. Взыскание ущерба – классика юриспруденции: нужно установить противоправное деяние ("оккупацию"), ущерб, причинно-следственную связь между противоправным деянием и ущербом, а также вину ответчика.

Прибалты, по мнению специалистов, споткнутся на первом же термине, так как "оккупация" – военное преступление. Какой уголовный суд его установил и есть ли хоть один осужденный? Нет такого. Именно поэтому в Латвии, Эстонии и Литве просто продолжают считать и пересчитывать сумму "ущерба", каждый раз используя новую цифру. И цель подобных действий состоит, скорее всего, в том, чтобы создать некий постоянный раздражитель в межгосударственных отношениях трех балтийских республик и России. Раздражитель, который мог бы действовать разрушающе на любые попытки эти отношения нормализовать.

Эдакая чисто технологическая штучка, позволяющая держать ситуацию в подвешенном состоянии, не давая конфликту затихнуть. Остается только задать себе вопрос – а кому это выгодно? Ответ очевиден – тем, кто развязывает конфликт за конфликтом на постсоветском пространстве, создавая пояс нестабильности вокруг границ России. Стремясь если не разрушить великую державу, то значительно осложнить ей жизнь.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония