В ожидании войны: американские военные на низком старте

Опрос одного их американских специализированных изданий показал – почти половина военнослужащих США считают, что их страна вскоре будет вовлечена в полномасштабную войну. Причем не просто вскоре, а совсем вскоре – в следующем году. При этом год назад столь апокалиптический сценарий допускали лишь пять процентов респондентов в форме. Десятикратный рост в течение столько короткого отрезка – это своего рода революция. Пока – в сознании. Характерно, что более 70 процентов опрошенных считают: главной угрозой для США является Россия. Совсем рядом идет Китай с 69 процентами. В сравнении с прошлогодним опросом и эти показатели значительно увеличились.
Но немалую роль в формировании мнения у американских военных, вне всяких сомнений, играет пропаганда. Армейские "политруки" вкупе со СМИ, политиками и "патриотически настроенными" экспертами работают не покладая рук, просвещают подведомственный, вооруженный самыми современными системами массового убийства контингент. А если к их усилиям присовокупить веру в глобальное мессианство Америки, то получается гремучая смесь из готовности воевать со "злом" в лице той или иной страны и осознания неизбежности войны. Подобные настроения подогревает огромное количество "аналитики", в которой постоянно и под разными углами оцениваются шансы США на победу в случае войны с Россией или КНР. Плюс к тому скачкообразно возросшие учения НАТО с участием американцев поблизости от российских границ и ответные меры Москвы. Все это – в ту же копилку.рассматривают ее как врага. Еще 31 процент более умеренных респондентов воспринимают Российскую Федерацию просто как недружественное государство.
Некоторые специалисты по торговле, финансам и рынкам используют такой неофициальный термин – "экономика ожиданий". Это когда настрой и надежда людей на позитивные социально-экономические перемены в их жизни меняет общественный климат, запускает их собственную повышенную активность и сложные механизмы общего развития страны – вещи взаимосвязанные. Если проводить аналогии, то ожидание войны – не самое лучшее, что могут предложить миру американские военные, которые, впрочем, в этом-то и виноваты лишь отчасти. Их так настроили. Им так объяснили на "политинформации" и в СМИ.
Вряд ли американские военные, ждущие войны уже в следующем году, хотят в ней участвовать. В том числе в качестве пушечного мяса. Но они уже де-факто стали моделировать будущее, что чудовищно опасно. Самое время политикам в Вашингтоне найти в себе силы и пересмотреть подходы к международным проблемам, которые они на своих, не приемлемых для "контрагентов" условиях не могут и не смогут решить. Практика это уже показала. Почему бы вновь не попробовать пойти по заросшему бурьяном пути компромиссов?
Автор Илья Харламов, радио Sputnik