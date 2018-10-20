В ожидании войны: американские военные на низком старте

В США, похоже, забыли про феномен самосбывающихся пророчеств. Иначе зачем так активно подогревают в американской армии ощущение близкой войны с уже назначенными противниками?

Опрос одного их американских специализированных изданий показал – почти половина военнослужащих США считают, что их страна вскоре будет вовлечена в полномасштабную войну. Причем не просто вскоре, а совсем вскоре – в следующем году. При этом год назад столь апокалиптический сценарий допускали лишь пять процентов респондентов в форме. Десятикратный рост в течение столько короткого отрезка – это своего рода революция. Пока – в сознании. Характерно, что более 70 процентов опрошенных считают: главной угрозой для США является Россия. Совсем рядом идет Китай с 69 процентами. В сравнении с прошлогодним опросом и эти показатели значительно увеличились.

Очевидно, что такой взрывной рост негативных ожиданий вызван усугубляющейся военно-политической обстановкой на планете в целом и в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином в частности. Тут и бесконечные санкции. И минимизированный диалог сторон по разным проблемам. И торговые войны, развязанные США. И сирийский кризис. И Украина. И Европа с "Северным потоком-2", который Соединенные Штаты хотят похоронить как можно скорее. И Южно-Китайское море вместе с другими неприемлемыми для американцев элементами китайской политики. И многое другое.

Но немалую роль в формировании мнения у американских военных, вне всяких сомнений, играет пропаганда. Армейские "политруки" вкупе со СМИ, политиками и "патриотически настроенными" экспертами работают не покладая рук, просвещают подведомственный, вооруженный самыми современными системами массового убийства контингент. А если к их усилиям присовокупить веру в глобальное мессианство Америки, то получается гремучая смесь из готовности воевать со "злом" в лице той или иной страны и осознания неизбежности войны. Подобные настроения подогревает огромное количество "аналитики", в которой постоянно и под разными углами оцениваются шансы США на победу в случае войны с Россией или КНР. Плюс к тому скачкообразно возросшие учения НАТО с участием американцев поблизости от российских границ и ответные меры Москвы. Все это – в ту же копилку.

За пределами гарнизонов и баз, кстати, ситуация тоже не ахти. Другой опрос показал, что всего 2 процента американцев считают Россию союзником США, тогда как более 30 процентов жителей страны рассматривают ее как врага. Еще 31 процент более умеренных респондентов воспринимают Российскую Федерацию просто как недружественное государство.

Некоторые специалисты по торговле, финансам и рынкам используют такой неофициальный термин – "экономика ожиданий". Это когда настрой и надежда людей на позитивные социально-экономические перемены в их жизни меняет общественный климат, запускает их собственную повышенную активность и сложные механизмы общего развития страны – вещи взаимосвязанные. Если проводить аналогии, то ожидание войны – не самое лучшее, что могут предложить миру американские военные, которые, впрочем, в этом-то и виноваты лишь отчасти. Их так настроили. Им так объяснили на "политинформации" и в СМИ.

Но ведь и феномен самосбывающихся пророчеств (прогнозов) никто не отменял. Кто-то его считает, правда, полной ерундой, но не стоит быть слишком категоричными, подвергая критике то, с чем уже многие сталкивались в реальной жизни. В народе в таких случаях говорят "накликать беду". Дело в том, что та или иная трактовка ситуации трансформирует поведение и сознание, что зачастую невольно начинает провоцировать и приближать сценарий, которого больше всего хочется избежать.

Вряд ли американские военные, ждущие войны уже в следующем году, хотят в ней участвовать. В том числе в качестве пушечного мяса. Но они уже де-факто стали моделировать будущее, что чудовищно опасно. Самое время политикам в Вашингтоне найти в себе силы и пересмотреть подходы к международным проблемам, которые они на своих, не приемлемых для "контрагентов" условиях не могут и не смогут решить. Практика это уже показала. Почему бы вновь не попробовать пойти по заросшему бурьяном пути компромиссов?

Автор Илья Харламов, радио Sputnik