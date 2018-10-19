Приштина сознательно и методично провоцирует Белград, чтобы иметь предлог для милитаризации. Делает это, само собой, не сама по себе. Собственно, Косово и отделяли от Сербии не для него самого.

Forces не для форсу. Косово создает собственную армию Your browser does not support HTML5 audio

Если вооруженные силы в переводе на английский – это forces, то власти Косово теперь и в буквальном смысле станут forcировать события. Их forces совсем не только для форсу. Хотя и не без этого. Ведь даже пан атаман Грициан Таврический называл свою шайку войском. А чем премьер Харадинай хуже. Тем паче что ему тоже не помешает поднабрать "золотого запасу". А это возможно лишь под что-то более или менее легитимное.

Иметь собственную армию Приштине, правда, запрещает резолюция Совбеза ООН от 1999-го года. Но, во-первых, она и проблемы с Сербией предписывает регулировать на основе ее территориальной целостности, а не так, как скажут западные покровители. Так что, во-вторых, и в военных делах можно поступить по их же рекомендациям. А в США всегда говорили: если нельзя армию, но очень хочется, то можно переписать конституцию. Это примерно как подправить дату рождения в паспорте, чтобы получить разрешение на автомат. В их случае, видимо, и на кое-что побронебойней.

Парламент псевдогосударства постановил перековать в регулярные войска силы безопасности. По сути, полицию. Или всякий "сброд", как до сих пор называют этих боевиков в сербских поселениях. Кажется, что поменяется только вывеска. И люди те же, и к сербам они относятся так же, не по-людски. Но по международным договоренностям сейчас лишь две тысячи косоваров имеют право на легкое стрелковое оружие, которое к тому же хранится под контролем НАТО. А будет пять тысяч человек личного состава с полным боекомплектом, потому как "армия", и три тысячи резервистов.

И вроде бы, куда им столько. Косово никто не угрожает настолько, чтобы оно задумывалось о самообороне. Максимум, что позволил себе президент Сербии Вучич, когда сопредельные "штурмовики" в своей автономии прессовали сербские деревни – это объявить повышенную боевую готовность. Вскоре он ее снял, но Приштине этого хватило, чтобы обосновать создание собственных регулярных частей. Причем так, чтобы сразу стало понятно, чья это идея. "Мы сформируем косовскую армию с партнерами из США и НАТО, нравится это кому-то или нет", – объявил спикер парламента Весели.

Очень вовремя. Как раз когда это чрезвычайно не нравится. Здесь опять запахло порохом. Приштина сознательно и методично провоцирует Белград, чтобы иметь предлог для милитаризации. Делает это, само собой, не сама по себе. Собственно, Косово и отделяли не для него самого. В него под шумок и под каской миротворцев ввели натовский контингент, как вводят отравляющее вещество. С тех пор Косово – это все равно часть единой Сербии, но пораженная неизлечимым недугом. Кровоточащая рана, которая оставляет Белграду только три варианта. Или согласиться на ампутацию, или ждать, когда "гангрена" пойдет дальше, или принять от НАТО антидот.

Запад же, расчленив Югославию, так и не смог получить самый лакомый ее кусок. И вроде Сербия сама не против того, чтобы стать для него своей, но хочет это сделать как-то по-доброму. Чтобы без военного альянса и без отрыва от России. А он этого не любит. Для того ему и армия в Косово, чтобы заставить сербов быть посговорчивей. Если они, конечно, не хотят, чтобы НАТО ради их же будущего опять применило бомбы. Населенный албанцами край идет на крайнюю меру. Хуже создания вооруженных сил в нем может быть только их использование. А в их случае ружье вряд ли довисит на стене до последнего акта. С ним каждый акт для кого-то может оказаться последним.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik