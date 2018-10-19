После этих откровений многое в поведении президентов США стало гораздо яснее. В поведении нынешнего президента – особенно.
Байки из склепа. Дочь Буша-младшего раскрыла тайны Белого дома
В одном американском-американском Вашингтоне в одном овальном-овальном кабинете одного белого-белого дома… После признания дочки Буша-младшего Дженны "ужастики" скаутов на сон грядущий могут начинаться и такими словами. Сейчас, правда, она уверяет, что это было совсем не страшно. Но сейчас она уже и сама мать двоих детей. А тогда, в 19, душа, говорит, в пятки ушла, и она в испуге бросилась в кровать своей сестры Барбары. В тот момент она поняла, что мир не без добрых привидений. Хотя то, что эти были добрыми, она поняла не сразу.
Вначале музыка двадцатых годов, вдруг долетевшая из камина одной из комнат Белого дома, заставила ее застыть от ужаса. Через неделю сквозь потрескивание поленьев уже звучало оперное пение. Ждать, пока оттуда донесется рок-н-рол, она не стала, а обо всем рассказала знакомому, что работал в резиденции. "Если б я рассказал все, что здесь слышал, ты бы не поверила", – не удивился тот. Теперь Америка думает, а стоит ли верить самой Дженне? Ее папа, говорят, был еще тот затейник. Мог и подшутить.
С другой стороны, это же всего через год после описанных ею событий ее уличили в злоупотреблении спиртным. А может, она потому и стала себе позволять, что хотела заглушить эту потустороннюю музыку, что не шла у нее из головы. Этот ее "камин аут" не то чтобы стал откровением для страны. О том, что в президентских покоях иной раз и Авраам Линкольн встречается, слухи ходили давно. Но Буш-младшая – первая из домочадцев публично призналась в том, что в главных апартаментах США (а в них уверены, что и всего мира), какая-то чертовщина все-таки водится.
Правильней было бы рассказать эту историю на ночь, а не в утреннем телешоу. Но продолжение наверняка еще последует. Призраки в Белом доме – это же Голливуд. Он столько теленапастей наслал на жилище американских правителей, а до полтергейста не додумался. А тут и выдумывать ничего не надо. Вот он, как живой. Бери его холодненьким. С названием придется повозиться. Поскольку все подходящие уже разобраны. "Каспер" был, "Обитель зла" и "Байки из склепа" с "Охотниками за привидениями" тоже.
Да и ни к чему тут охотники. Нынешнему ответственному квартиросъемщику такое соседство, похоже, даже нравится. Более того, становится понятно, почему он не может определиться, на кого он все-таки похож. Сравнивает себя то с Рузвельтом, то с Кеннеди, то с Рейганом. А все, видимо, зависит от того, кто из них к нему приходит в данный конкретный момент. Впрочем, для пресловутого американского истеблишмента он сам в Белом доме – явления более паранормальное, чем все почившие его предшественники. Тем паче сам признает, что одного срока ему мало, а вот пара – нормально.
И не надо удивляться, если у кого-то из его политических врагов злобная тыква на хэллоуин очень напомнит первое лицо государства. Хотя не в нем одном дело. Если верить Дженне, их всех не отпускает. Может, потому что привидение – это и есть самое дружелюбное, что живет в Белом доме. Впрочем, ясно теперь, кто здесь правит бал. Звуки же доносились из огня.
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