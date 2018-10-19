Суп со вкусом воды. Чем будут кормить латвийцев в ближайшие четыре года

В Латвии партии, провозглашавшие перед выборами совсем разные цели, пытаются создать коалицию. Поэтому предвыборные обещания сразу пошли в сторону. Ваши электоральные ожидания – это ваши проблемы, это вам любой вменяемый футболист скажет.

Капризный ребенок избирателен в еде. Мнителен по поводу изюма или чернослива и уж точно – вареного лука или вареной морковки. Почему нет, если есть возможность затребовать чипсы или батончики? Особенно если работает. Избиратель нынче тоже стал капризным. Ему подавай все просто так, а откуда и за что – не его ума дело. А раз так, то и выбирающийся особо не выбирает в выражениях, что кому обещать. Поэтому каждые выборы – это пасодобль политиков и граждан. Почему пасодобль? Потому что тоже напоминает игрушки с рогами и копытами, и потому что есть некая метаморфоза в самом слове. От интригующего захода с паса до вот этого… кювета цензурной лексики.

В Латвии навыбирали политиков в сейм по принципу "чтобы не как в прошлый раз, а то если как в прошлый раз, то так и будет, как в прошлый раз". Тут как и с едой за столом: сегодня и тем более завтра хочется чего угодно, только не того, что вчера. Даже если икру столовой ложкой – назавтра попросишь хлеба. Правда, с оговоркой – если есть из чего выбирать. И если русский избиратель традиционно строем (скорее всего, по указке Кремля) пришел голосовать за тех, кого к государственной плите не подпускают, чтобы духу не было, то у свободного латышского избирателя от богатства ингредиентов будущего блюда закружилась голова. Ибо в сейм прошли еще шесть партий: неоконсерваторы, центристы-популисты, либералы, националисты, бывшие главные и новые бывшие главные. Глядя на этот пестрый коврик, сразу захотелось удобно прилечь и достать пакет семечек.

Чем будут кормить латвийцев ближайшие четыре года? Однозначно чем-то жиденьким, что можно было бы хлебать. Поэтому суп нарисовался сам собой. А вот какой именно? Неоконсерваторы, вспоминая корни, предложили что-нибудь неоконсервативное: гороховый, ну, или фасолевый – как компромисс. Зеленые настаивают на щавелевом – дешево, кисло и сердито. Популисты намекают на солянку в виде компромисса. Либералы, наоборот, в штыки – ибо мясо в суп кладут только недалекие страны, в которых животных выращивают не для того, чтобы их гладили дети. Националы упрямо напирают, что главное в политике – это щи. Ну и разумеется – капуста. И незачем, мол, заново изобретать холодец.

Изначально каждая партия принципиально начертила по несколько красных линий: сигнальные пучки в разные стороны, шаг сделать можно, только предварительно отрубив источник питания. Но питаться как-то надо, стало быть, пора приступать к готовке, поэтому предвыборные принципы и обещания выбросили сразу. Нет, это-то понятно, мы особо и не надеялись, но на этот раз что-то уж слишком быстро. Впрочем, ваши электоральные ожидания – это ваши проблемы, это вам скажет любой вменяемый футболист.

Впереди еще решение о допуске к кастрюле. Кресел меньше, чем людей, поэтому, когда музыка прервется, кто-то останется стоять. Впереди еще трудный выбор приправ, определение того, кто будет солить, кто будет мешать солить, а кто – мешать мешать. Кто подаст перечницу, кто будет совать ноздри в поварешку, кто будет пробовать, и, обжигая язык, шипя щеками, ставить диагноз. Ну и, понятное дело, кто-то будет снимать пенку.

Но пока все идет к тому, что ближайший суп будет не со вкусом еды, а со вкусом воды. Так бывает, когда сути мало, а натура шепчет: "лей, лей побольше". Главное, чтобы суп выглядел хорошо и современно. Чтобы хотелось не столько съесть, сколько сфоткать. Ведь главное – как в любом танце – соответствие. Вы обещали, особо не задумываясь? Мы сходили, особо не напрягаясь. Мойте руки, садитесь жрать, пожалуйста.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия