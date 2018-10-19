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Губительница карманов и сердец. Наполеон и "Обер-Шельма" в горящей Москве

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Владимир Бычков
© Шмельков Петр МихайловичШмельков Петр Михайлович. Наполеон в Кремле. Акварель. 19 в.Шмельков Петр Михайлович. Наполеон в Кремле. Акварель. 19 в.
© Шмельков Петр Михайлович
Осенью 1812 года вместе с остатками "Великой армии" Наполеона Москву покинула французская модистка Мари-Роз Обер-Шальме. За высокие цены и изворотливость москвичи прозвали ее Обер-Шельмой.

В этот день, …лет назад

Девятнадцатого октября 1812 года остатки "Великой армии" Наполеона вышли из Москвы. В тот день в Белокаменной выпал первый снег, заметно похолодало… 

Отступление французов было больше похоже на бегство: Александр I и слышать не хотел о мире, французская армия таяла на глазах от ударов регулярных русских частей и действий партизан. Коммуникации с Европой были практически полностью прерваны. И все-таки – удивительный оптимизм! – Наполеон тешил себя мыслью (или больше все-таки тешил свое окружение и насмерть испуганных перед его "гением" европейцев?), что он поднакопит силенок и вновь вернется в Россию. Удивительная близорукость для умного человека! Неужели он не понимал, что это конец? Причем всему. И ему тоже…

© Public domain
Отступление Наполеона из Москвы
Наполеона душила злоба и ярость. Иначе зачем бы он приказал при отступлении взорвать Кремль, сжечь монастыри? Часть кремлевских стен и некоторые башни получили серьезные повреждения. Была разрушена Грановитая палата, сгорел дворец, но соборы уцелели. Несмотря на огромное количество взрывчатки, устояла и колокольня Ивана Великого.  

Русские войска принудили французов отступать по разоренной Смоленской дороге. В общем, солдаты некогда "Великой армии" шли по трупам своих однополчан. Только в отличие от мертвых эти, полуживые, уже не распевали победоносных песен. К ноябрю от 600-тысячной армии Наполеона, некогда вступившей в русские пределы, осталась лишь жалкая кучка.

Среди погибших при отступлении есть одна интересная личность, о которой стоит вспомнить. Это французская модистка Мари-Роз Обер-Шальме. До войны она имела в Москве два модных магазина. Наиболее известный – на Кузнецком Мосту: огромный галантерейный салон – поставщик французских мод и нарядов для барства. 

© Музей пожарных при ГУ МЧС России по Москве
Москва в огне 1812
Мемуарист Степан Петрович Жихарев писал: "Много денег оставлено в магазине мадам Обер-Шальме! Достаточно было на годовое продовольствие иному семейству; недаром старики эту Обер-Шальме за высокие цены в магазине и необыкновенную изворотливость переименовали в Обер-Шельму".

Магазин был сборным пунктом высшего и богатого московского общества и часто перед праздниками был "у мадам Обер-Шальме такой приезд, что весь переулок заставлен каретами". В этом магазине покупала наряды Наташа Ростова. Она вместе с Ахросимовой из Старой Конюшенной ездила в первую очередь "к Иверской и мадам Обер-Шальме, которая так боялась Марьи Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжить ее от себя", – написал Лев Толстой в "Войне и мире". 

Но, конечно, в убыток себе мадам Обер-Шальме торговала редко. Она даже не гнушалась контрабандой. В 1804 году при осмотре ее магазина нашлось на 200 тысяч рублей запрещенных вещей. Но мадам спасли ее знатные покупатели – дело замяли.

Во время нашествия французов в 1812 году Обер-Шальме осталась в Москве. Ее удостоил беседы сам Наполеон. После чего модистку москвичи стали называть шпионкой. Впрочем, по всей видимости, безосновательно. Ну, какие она могла знать военные секреты? Наполеон ее расспрашивал, видимо, о "настроении умов в России".

© Фабер дю Фор
Фабер дю Фор. Москва, 8 октября
Впоследствии Петр Иванович Бартенев писал о Обер-Шальме: "В 1812 году эта обирательница русских дам заведовала столом Наполеона и не нашла ничего лучше, как устроить кухню в Архангельском соборе. Она последовала за останками великой армии и погибла с нею". Говорили, что при переправе через Березину.

После изгнания Наполеона генерал-губернатор Москвы граф Федор Васильевич Ростопчин запретил в городе вывески на французском языке. Но уже в 1814 году, по свидетельству современников,  все возвратилось на круги своя. Об этом потом еще ворчал грибоедовский Фамусов:

А все Кузнецкий мост, и вечные французы,

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:

Губители карманов и сердец!

Когда избавит нас творец

От шляпок их! чепцов и шпилек! и булавок! 

И книжных и бисквитных лавок!

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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