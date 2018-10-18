Было наше – стало ваше: как Киев расплачивается с Константинополем

Парламент Украины со второй попытки, но все-таки принял закон о передаче Андреевской церкви в центре Киева в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Правда, решение было сразу же заблокировано. На этом настояли представители фракции "Оппозиционный блок". Они подготовили документ, отменяющий решение о передаче. Параллельно нардепы подали на рассмотрение парламента постановление, в котором предлагают отдать Константинополю здание администрации президента Украины.
Подарок щедрый. Ведь церковь, построенная в честь апостола Андрея Первозванного в середине 18 века, имеет не только духовную, но и культурно-историческую ценность. Образец архитектуры в стиле барокко знаменитого мастера Бартоломео Растрелли. Но сохранность храма сильно пострадала за годы, когда он находился в подчинении неканонической украинской церкви. В 2015 году срок аренды закончился, Андреевскую церковь закрыли на реконструкцию и перевели в собственность государства. Порошенко, вероятно, посчитал, что это означает – в его личную собственность. А потому так легко объявил о ее передаче.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik