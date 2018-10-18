Еще никогда македонцы и греки не были так единодушны. И те и другие в большинстве своем не хотят признавать "Северную Македонию". По разным причинам. Но и там и тут закончиться все может общим знаменателем. Политическим кризисом.

Двуликий Ципрас. Македонии даже переименование не поможет Your browser does not support HTML5 audio

Парламент Македонии еще думает, нужно ли добавлять ей прилагательное "Северная" в угоду хотя бы грекам, коли македонцам это не надо. А грекам это уже неинтересно. 70-ти процентам из них это сразу не понравилось. Как узнали в июне, что правительство любезно согласилось оставить Скопье, пусть и с оговоркой, но название, как они считают, исконно их, греческой, провинции, так и возроптали. Но сейчас – настолько, что в отставку ушел "главный архитектор" этого Преспанского договора, министр иностранных дел Никос Котзиас.

Сам он, правда, в этом не признался, но все СМИ только о том и говорят, что причиной его "собственного желания" стали острые разногласия между членами кабинета относительно контракта с соседями. Его противники, первым из которых считается министр обороны Панос Камменос, получили убойный аргумент в виде сорванного в Македонии референдума. Хотя власти самой Македонии имели его в виду, в Афинах сумели использовать его по назначению. По крайней мере, Котзиаса уже нет. И это в корне меняет дело.

Действительно, еще никогда македонцы и греки не были так единодушны. И те и другие в большинстве своем не хотят признавать "Северную Македонию". По разным причинам: первым не нравится то, что она станет лишь северной; вторых коробит от того, что все равно останется Македонией. Но и там и тут закончиться все может общим знаменателем. Политическим кризисом. И спецоперация Запада по смене вывески вместо того, чтобы прибавить к НАТО еще одну страну, отнимет покой сразу в двух.

Между прочим, Котзиас еще до плебисцита именно в этом обвинил Москву: в стремлении сорвать процесс переименования. С его подачи Афины выслали двух российских дипломатов. Других доказательств их "вины" они так и не представили. Котзиас уверял, что уже этого достаточно, чтобы считать их "агентами влияния". А самый главный из них, получается, все это время сидел рядом с ним в должности министра обороны. Причем Камменос никогда и не скрывал, что он настолько против соглашения со Скопье, что в случае попытки его ратификации выведет свою партию "Независимые греки" из состава правящей коалиции. А это – досрочные выборы.

После референдума в Македонии, который, как неправильно перерезанный на взрывном устройстве провод, ускорил обратный отсчет, Камменос срочно отправился к шефу Пентагона Мэттису с предложением расширить в Греции американское присутствие. Звучать оно могло примерно так: "далась вам эта Македония, тем более Северная. Открывайте военные базы у нас хоть на севере, хоть на юге. Да хоть и в нашей настоящей Македонии, если вам так важно, чтобы хоть один ваш контингент под Македонским себя чистил". Что ему ответил на это Мэттис, неизвестно. А Котзиас ответил увольнением.

"С болью в сердце я принял его отставку", – сказал премьер Ципрас. Подумал, и еще принял…решение самому возглавить МИД. Теперь он –двуликий Ципрас. С одной стороны, ему нужно выполнить обязательства перед Западом и открыть Македонии путь в НАТО. С другой стороны – все-таки избежать досрочных выборов. Он, конечно, до кучи может и министром обороны стать. Но вряд ли его спасет еще одна опция. Он удержится, только если откажется от соглашения со Скопье. Иначе это сделает кто-то другой.

Что касается Македонии, то ее парламенту, видимо, не стоит торопиться. Ведь может получиться так, что страна останется и без имени, и без НАТО.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik