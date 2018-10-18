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Двуликий Ципрас. Македонии даже переименование не поможет

(обновлено: 17:44 18.10.2018)
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Михаил Шейнкман
© AFP 2018 / Sakis MitrolidisПремьер-министр Греции Алексис Ципрас во время пресс-конференции в Салониках. 9 сентября 2018Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время пресс-конференции в Салониках. 9 сентября 2018
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Еще никогда македонцы и греки не были так единодушны. И те и другие в большинстве своем не хотят признавать "Северную Македонию". По разным причинам. Но и там и тут закончиться все может общим знаменателем. Политическим кризисом.

Двуликий Ципрас. Македонии даже переименование не поможет
Парламент Македонии еще думает, нужно ли добавлять ей прилагательное "Северная" в угоду хотя бы грекам, коли македонцам это не надо. А грекам это уже неинтересно. 70-ти процентам из них это сразу не понравилось. Как узнали в июне, что правительство любезно согласилось оставить Скопье, пусть и с оговоркой, но название, как они считают, исконно их, греческой, провинции, так и возроптали. Но сейчас – настолько, что в отставку ушел "главный архитектор" этого Преспанского договора, министр иностранных дел Никос Котзиас. 

Премьер-министр Македонии Зоран Заев во время пресс-конференции, посвященной референдуму о переименовании страны. 30 сентября 2018
© REUTERS / Ognen Teofilovski
Ошибка резидента. Премьер Македонии все равно намерен сдать страну
Сам он, правда, в этом не признался, но все СМИ только о том и говорят, что причиной его "собственного желания" стали острые разногласия между членами кабинета относительно контракта с соседями. Его противники, первым из которых считается министр обороны Панос Камменос, получили убойный аргумент в виде сорванного в Македонии референдума. Хотя власти самой Македонии имели его в виду, в Афинах сумели использовать его по назначению. По крайней мере, Котзиаса уже нет. И это в корне меняет дело. 

Действительно, еще никогда македонцы и греки не были так единодушны. И те и другие в большинстве своем не хотят признавать "Северную Македонию". По разным причинам: первым не нравится то, что она станет лишь северной; вторых коробит от того, что все равно останется Македонией. Но и там и тут закончиться все может общим знаменателем. Политическим кризисом. И спецоперация Запада по смене вывески вместо того, чтобы прибавить к НАТО еще одну страну, отнимет покой сразу в двух. 

Между прочим, Котзиас еще до плебисцита именно в этом обвинил Москву: в стремлении сорвать процесс переименования. С его подачи Афины выслали двух российских дипломатов. Других доказательств их "вины" они так и не представили. Котзиас уверял, что уже этого достаточно, чтобы считать их "агентами влияния". А самый главный из них, получается, все это время сидел рядом с ним в должности министра обороны. Причем Камменос никогда и не скрывал, что он настолько против соглашения со Скопье, что в случае попытки его ратификации выведет свою партию "Независимые греки" из состава правящей коалиции. А это – досрочные выборы. 

Визит министра обороны Греции Паноса Камменоса в США
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны Греции
ЛАВ – ю. Греция готова сдать свои города армии США
После референдума в Македонии, который, как неправильно перерезанный на взрывном устройстве провод, ускорил обратный отсчет, Камменос срочно отправился к шефу Пентагона Мэттису с предложением расширить в Греции американское присутствие. Звучать оно могло примерно так: "далась вам эта Македония, тем более Северная. Открывайте военные базы у нас хоть на севере, хоть на юге. Да хоть и в нашей настоящей Македонии, если вам так важно, чтобы хоть один ваш контингент под Македонским себя чистил". Что ему ответил на это Мэттис, неизвестно. А Котзиас ответил увольнением. 

"С болью в сердце я принял его отставку", – сказал премьер Ципрас. Подумал, и еще принял…решение самому возглавить МИД. Теперь он –двуликий  Ципрас. С одной стороны, ему нужно выполнить обязательства перед Западом и открыть Македонии путь в НАТО. С другой стороны – все-таки избежать досрочных выборов. Он, конечно, до кучи может и министром обороны стать. Но вряд ли его спасет еще одна опция. Он удержится, только если откажется от соглашения со Скопье. Иначе это сделает кто-то другой.

Что касается Македонии, то ее парламенту, видимо, не стоит торопиться. Ведь может получиться так, что страна останется и без имени, и без НАТО.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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