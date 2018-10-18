У американцев в Сирии и правда все так запущено, что сверху сразу и не разберешь, где свои – где чужие. И, самое главное, чья у них очередь быть "чужими" – тоже не всегда понятно.
Дружеский огонь. ВВС США убили в Сирии двух "зайцев"
Это не было из ряда вон. Сколько раз американские ВВС, целясь в ИГ*, громили что угодно, но только не ИГ*. Сейчас под руку попали курды из Сирийских демократических сил. Чему же тут удивляться. А то, что в момент атаки на террористов, так это потому что не понимают, что совсем не обязательно вести реальные боевые действия там, где их можно имитировать. Вот и приходится слегка осаживать. В общем, сами виноваты.
Боевики между тем перешли в контрнаступление и расширили свои позиции. Где же им еще это делать, как не там, где с ними как бы воюют США. Во всей остальной Сирии так уже не развернешься. А здесь – вольница. Можно "слямзить" у проамериканских "умеренных" пару бочек с хлором. Можно взять в заложники 700 человек из лагеря беженцев. Можно – над этим, видимо, работают – соединить одно с другим. А тут курды. F-15 вовремя подоспели. Курды врассыпную. Пентагон теперь уверяет, что не со зла. Так получилось. Человеческий, мол, фактор. И ведь правда. Там у них так все запущено, что сверху сразу и не разберешь, где свои – где чужие. И, самое главное, чья у них очередь быть "чужими", тоже не всегда понятно.
Но, с другой стороны, в этом ударе столько же ошибочности, сколько в исключении из правил. Когда правила известны только американцам, а все прочие, и даже их союзники, не знают, когда американцы решат их из своих правил исключить. Вот и в Сирии Штаты не носят все яйца в одной корзине. Они, словно развлекаясь, как на Пасху, сталкивают их друг с другом, или бьют их по очереди, чтобы не нарушать симметрию. Третьего дня, например, чтобы подсобить СДС, сбросили в провинции Дейр-эз-Зор фосфорные бомбы. От них больше населению досталось, но ИГ* тоже что-то перепало. Теперь перепало курдам. Все по-честному.
Выглядит как непрофессиональная работа пилотов. Однако они точечно убили не только шесть курдов, но и двух "зайцев". Во-первых, защитили террористов. Потому что если их и здесь не останется, то под чьим прикрытием тогда будут в Сирии сами американцы. Во-вторых, сделали скромный, но своими руками подарок туркам. И прямо к столу переговоров. Госсекретарь Помпео как раз сейчас впервые пытается соответствовать должности. Чартерной дипломатией пробует разрулить между Эр-Риядом и Анкарой жуткую историю с журналистом Хашукджи. А разрулить надо так, чтобы и Вашингтону не вылететь в кювет.
С монархией проще. Ей можно поверить на слово. Тем паче если аргументы о своей непричастности она подкрепляет суммой в сто миллионов долларов на военные операции в Сирии. С турками сложнее. Они вгрызлись в это дело волчьей хваткой. Но ее можно ослабить и пустить по следу перестаравшихся "стрелочников", если, скажем, пообещать отмену санкций. Или ударить по курдам. Ну, чтобы сразу показать, как можно для общей выгоды освоить саудовские деньги. Так что если это и был дружеский огонь, то без кавычек. США удружили и ИГ*, и туркам. И при этом поступили по-саудовски. У них же тоже во всем виноваты исполнители.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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