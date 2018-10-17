Дональд Трамп если и не дословно, то по сути повторил одного известного прокуратора. В том смысле, что он на всякий случай умыл руки – и сбросил судьбу партии на избирателей.

"Я умываю руки". Трамп снял с себя вину за поражение республиканцев Your browser does not support HTML5 audio

"Я сделал все, что смог, пусть другие сделают лучше". Он бы мог блеснуть интеллектом. Причем на латыни, чтобы подчеркнуть свое принципиальное отличие от, как он их называет, "демократов с низким IQ". Не стал. Все-таки надо, чтобы и электорат его понял. Он бы мог повторить нашего Чапаева и доходчиво, как Петьке, объяснить американскому народу, что это "в походном порядке командир должен быть впереди на лихом коне", а если атакует противник, то надо "перейти в тыл и из какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя". Тоже не стал. Зачем ему давать Мюллеру повод. Тому ведь что Чапаев, что Штирлиц – все одно русский. Анекдот.

Он, в конце концов, мог бы просто сказать, что "моя хата с краю": где, мол, ваш Капитолийский холм и где мой Белый дом. Но он собрал все это вместе, обобщил и выдал почти библейский вариант. "Я снимаю с себя ответственность за возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах", – если и не дословно, то по сути повторил Дональд Трамп одного известного прокуратора. В том смысле, что он тоже на всякий случай умыл руки и сбросил судьбу партии на избирателей.

Хотя сам-то он прекрасно знает, кто здесь Варавва. И лишь воспитание не позволяет ему склонять демократов еще и так. Ограничивается вполне безобидными характеристиками. "Мафия", "банда", "они сошли с ума". Впрочем, и среди своих, насколько можно судить, он знаком лишь с одним человеком в белых одеждах. Он по одежке и протягивает ножки в резиденции того же цвета. Но что-то ему поднадоело бесконечно тянуть свой президентский крест за грехи других, тем паче, что его самого все равно так и норовят затянуть на Голгофу. Вот он и решил передохнуть от мессианства и немного побыть в шкуре Понтия Пилата.

Само собой, с правом решающего голоса и с высоты своего положения. По словам Трампа, он, разъезжая с агитацией по разным штатам, оказывает "слонам" серьезную услугу. Правда, многие из них полагают, что медвежью. Тем не менее, старается. Из кожи вон лезет. Не из штанов, но из Белого дома выпрыгивает. Хотя рвение это, наверное, не только потому, что он душой болеет за результат. Просто нравится ему это дело. Это же его кредо: разъезжай и властвуй. Надеется, что республиканцам это поможет. Сложилось, говорит, ощущение, что 6 ноября они себя хорошо покажут. А нет, так и суда нет. Потому что суд как раз у него есть.

И пусть скажут, если не случится промежуточной победы, что это именно он, а не партия, проиграл выборы в конгресс. Свою главную битву в нем он уже выиграл, когда протащил в Верховный суд Бретта Кавано. Там теперь у республиканцев большинство, так что никакие импичменты Трампу не грозят. И ему совсем не обязательно быть распятым, чтобы осуществить мечту о своем втором пришествии. А что касается публичной политической гигиены, то желание быть чистеньким вполне понятно. Лучше ведь руки умыть, чем их поднять. Тем более если даже всезнающие американские разведки утверждают, что на этот раз русские точно не вмешиваются.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik