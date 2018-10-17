Для эстонских властей военной базы НАТО слишком много не бывает. Тем паче нет предела совершенству. Хотя это и не про Эстонию. Ее пределы как раз слишком ограничены. Поэтому еще чуть-чуть и база здесь станет размером с государство.
Там, где медом намазано. НАТО расширило свою авиабазу в Эстонии
Произойди это в любой уважающей себя стране, в ней это вызвало бы шок. Потому что в любой уважающей себя стране это исключено по определению. Но Эстония – государство маленькое, бедное, периферийное, большими событиями обделенное, звезд с неба не хватающее. Поэтому для нее это просто праздник какой-то, когда звезды спускаются сами. Причем сразу все 50. На одном флаге. Торжество с официальным размахом. А потому что это день, когда местная власть решительно и веско вырвалась вперед в споре с соседями по Прибалтике за звание самой принимающей стороны НАТО.
Отныне у альянса здесь не просто военная авиабаза Эмери, а военная авиабаза, на секундочку, с расширением. В смысле с расширением не на секундочку, а навсегда. Новый ангар, штабное здание с иголочки, еще с запахом свежей покраски перрон для взрывоопасных грузов. Говорят, что управились в рекордные сроки и не только по эстонским меркам. Всего за 15 месяцев. Особенно, видимо, налегали в последние два. Как только испанский истребитель в августе с какого-то перепугу выпустил над Эстонией боевую ракету, так и решили ускориться, чтобы как-то успокоить Таллин. А то ведь сильно расстроился, что одной ракетой для его защиты стало меньше.
Ее, кстати, так и не нашли. Ну и ладно. Сколько их теперь здесь будет: теряй не хочу. Что еще надо для сдерживания России в Европе? Ради этого американцы сами не сдержались и вбухали в эти постройки 15 миллионов долларов. Зато есть, где развернуться. И не только им. Главный, как он думает, эстонец по обороне Юри Луйк, пользуясь случаем, передает привет всем желающим поохранять Эстонию от Москвы. Места, говорит, всем хватит. Впрочем, эти самые "все" и прежде тут не особо стеснялись. Одно слово – "защитники". Это как пароль. Причем отзыв не нужен. И под каждым им кустом так и так: и стол, и дом.
"У нас проходит много учений, уже и очень крупные эскадрильи НАТО прибывают, и нам надо создавать инфраструктурные объекты, чтобы соответствовать их уровню и размаху", – открывает Луйк по долгу службы все военные тайны, кроме одной, кто же он на самом деле: министр или прораб. И пока еще не все боевые самолеты Запада слетелись на сладенькое (а им здесь медом намазано), эстонцы сами возносятся на седьмое небо. По крайней мере, те из них, что совсем оторваны от земли. Мы, говорят, сможем еще больше военных с их беспокойным хозяйством принять и обслужить.
Девиз, достойный радушного дома. Только не надо путать его с публичным. Хотя солдаты охотно бы спутали. Впрочем, все еще впереди. Но сначала им торжественно и официально с красной ленточкой и помпой откроют пару-тройку биотуалетов. А то как-то все-таки негостеприимно, что под каждым им кустом… Ну, вы помните. А в общем, военной базы много не бывает. Тем паче нет предела совершенству. Хотя это и не про Эстонию. Ее пределы, как и политический интеллект ее властей, как раз слишком ограничены. Поэтому еще чуть-чуть и военная база здесь станет размером с государство.
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