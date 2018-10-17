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Стальная удавка. Экс-министр затягивает петлю на шее Польши

(обновлено: 14:37 17.10.2018)
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Дарья Чередник
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моряВ порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Северный поток-2" для Варшавы – как красная тряпка для быка. А теперь еще и как удавка на шее. Только ли газ заставляет польских политиков делать одиозные заявления?

Экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич вновь прорвался в новостные сводки. Складывается впечатление, что этот деятель считает день потерянным, если открыв глаза, он не отпустит гадость в сторону России. Но в этот раз досталось не только Москве, а и Берлину за компанию. Мачеревич убежден, что газопровод "Северный поток-2" – это удавка на шее Польши. Ну и всей Центральной Европы до кучи. Дескать, с помощью этой ГТС Германия и Россия хотят поставить европейцев в зависимость от своей экономической и политической мощи.  Это он явно ляпнул не подумавши, невзначай отвесив комплимент в адрес России. Развеял по ветру все разговоры о том, что российская экономика порвана санкциями в клочья, а сама Россия давно стала страной-изгоем. 

Министр обороны Польши Антони Мачеревич
© AP Photo / Czarek Sokolowski
"Неадекватная оценка". Эксперт о словах Мачеревича про "Северный поток-2"
По Мачеревичу выходит, что Польше, чтобы быть независимой, нужно строительство газопровода остановить, а вот американских баз на своей территории построить побольше. Ведь только Вашингтон оказывает Варшаве всестороннюю поддержку в этом конкретном случае, да и в других тоже, декларирует бывший министр обороны. Вообще-то, Мачеревич известен не столько достижениями на этом посту, сколько своей антироссийской риторикой. И Волынскую резню, по его мнению, организовал Советский Союз. И активность Северной Кореи тесно связана с агрессивной активностью Российской Федерации.  А российско-белорусские учения "Запад-2017" – это "начало горячей войны" с Польшей.  И вообще, Польша – фронтовое государство, а значит, на ее территории должно быть размещено как можно больше натовских баз. 

Было еще немало громких и абсолютно безосновательных заявлений, типа того, что Египет якобы всего за один доллар перепродал России  вертолетоносцы "Мистраль", купленные у Франции. Не говоря уже о многочисленных инсинуациях по поводу катастрофы самолета польского президента под Смоленском. 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Эксперт: позиция Польши по "Северному потоку-2" вредит интересам ЕС
На слова бывшего министра можно было бы и не обращать внимания. Но его русофобские воззрения мало чем отличаются от официальной позиции. А последние заявления об "удавке" из "Северного потока-2" на шее Польши – это просто образное  воплощение страхов действующих политиков, которые не устают выступать против этого газопровода, рискуя поссориться с Германией  и другими заинтересованными странами ЕС. 

Осталось только понять, какое вообще отношение Польша имеет к этому проекту. А может, все делается только чтоб угодить Вашингтону, где сидят "настоящие друзья" Варшавы?

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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