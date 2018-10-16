Военным аналитикам, что раскрыли будущее, британская корона обязана вручить награду за смелость. Потому что там, чтобы называть такие вещи своими именами, нужно быть немножко героем. По сути, расписались в бездарности собственного начальства.
Шестое чувство. Минобороны Британии предсказало России мировое влияние
На аналитиков Минобороны Британии снизошло "озарение". И не важно, что лишь к шестой версии их доклада о вызовах и угрозах. И не важно, что им пришлось включить шестое чувство там, где нормальным людям достаточно просто открыть глаза и выглянуть в окно. Главное, что "видим" – написали они для правительства – "видим расширение влияния России на международной арене в течение ближайших десяти лет".
А способов остановить его, говорят, "не видим". И хоть санкции-пересанкции, хоть Скрипаль в засаде, НАТО в окопах, а кибервойска на диване. Все равно прогнозируют усиление российского присутствия в Арктике, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Обещают Москве развитие отношений со странами АТР, на которые уже приходится 60% продаж российского ВПК. Ждут укрепления торговых и оборонных связей с Китаем и сближения с Индией и с Пакистаном. Не сомневаются, что Россия не изменит свою политику в Евразии. И абсолютно уверены в том, что она не изменит себе и сохранит существующую модель госуправления.
Впрочем, чтобы додуматься до такого, не обязательно быть британским аналитиком. Да и о них самих не скажешь, что анализируют это. Их "пророчества" звучат, как тост. Когда признают заслуги и желают не останавливаться на достигнутом. Сразу и не поймешь, что это исходит от военного ведомства страны, которая считает себя едва ли не самым вероятным нашим противником. А ведь этот доклад должен дополнить национальную оборонную стратегию, разработанную еще три года назад. Но, выходит, дополнять-то нечем. Разве что назвать Россию не просто "угрозой", а весьма успешной, которой и дела нет до того, как ее называют в Лондоне.
Людям, что так раскрыли будущее, независимо от количества звезд на их погонах, британская корона обязана присвоить звание капитанов Очевидность. И, несмотря на это, вручить им награду за смелость. Потому что здесь, чтобы называть такие вещи своими именами, нужно быть немножко героем. По сути, расписались в собственном бессилии и в бездарности собственного начальства. Гевин-то их Уильямсон, он же уснуть не сможет, если ни нашлет на Кремль кары небесные. А выясняется, что все мимо. Сам Гэвин скорей в анналы пойдет, чем Россия поймет, кто это.
А вот Британии стоит прислушаться к его совету, пусть и направленному по глупости советчика не по тому адресу. Если она действительно хочет минимизировать риски, а военный доклад вроде как для этого, то ей самой надо "отойти в сторонку и заткнуться". Аналитикам же, чтобы не растратить свой пророческий дар вхолостую, есть смысл сыграть на тотализаторе: поставить на Россию и получить хоть какой-то навар от своей интуиции, коль королевству она не сулит ничего хорошего. И ничего плохого, кстати, тоже. Но это при условии, что оно займется собой и перестанет совать свой длинный британский нос туда, где по нему могут щелкнуть.
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